Dolar 7 buçuk liraya doğru koşuyor!

O coştukça, biz eriyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey:

“Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarınız mı var?” diyor.

Milyonlarca insanımızın bankada ya da yastık altında bir doları bile yok tabii ki!

Millet ekmek parası derdinde… Dolar biriktirecek hali mi var?

Bakan Bey:

“O halde dolardan size ne?” diyor.

Ah ah! Keşke öyle olsa, ruhumuz neşeyle dolsa!

Hayatımızın her anı, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her şey dolara bağlı yaa…

Bakan Bey bunu bilmiyor olamaz! Unutması da mümkün değil… O halde niye böyle “Lâf olsun, torba dolsun!” misali demagoji yapıyor?

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Elektrik… Doğalgaz… Benzin… Mazot… Gübre… Tohum… Yediğimiz et, içtiğimiz süt… Pişirdiğimiz yemek, hepsi dolara bağlı…

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlar bile dolara endeksli…

Elektronik âletler, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, ameliyat âletleri, ilâç hammaddesi, tıbbi cihazlar, motor, zaten dolar demek…

Gazete kâğıtları bile dolara bağlı…

Bu liste neredeyse sonsuza kadar uzar…

Kısacası hayatımız dolar!

Bakan Bey ise “Dolardan size ne?” diyor.

Oysa dolar kuru yükseldikçe vatandaşın, çoluk çocuğumuzun boğazından bir lokma daha eksiliyor!

Oh ne âlâ memleket!

“Dolardan size ne?” diyen Bakan Bey'e ithaf olunan bir öykü:

Kısa bir süre önce Almanya'dan Kuşadası'na gelen Hans'ın cebinde 2000 Euro vardı. Yani, 16 bin 380 lira… Hans yedi içti, tatil yaptı, cebindeki paraya bir baktı ki hâlâ aynı… Yani, 16 bin 380 Türk Lirası var. Döviz fiyatları hızla arttığı için kur farkı nedeniyle Hans'ın parası azalmadı, günlerdir bedava tatil yapıyor.

“Oh ne âlâ, ne âlâ!” diyen Hans, arkadaşı Marcus'u aradı:

“Lan oğlum, ben günlerdir tatil yapıyorum, cebimdeki para eksilmedi, hâlâ aynı para var” dedi.

Marcus şen bir kahkaha atarak cevap verdi:

“Yahu ben on gündür Bodrum'dayım. Yedim, içtim, gezdim, eğlendim. Geldiğimden daha çok param oldu… Ne harika bir memleket burası!”

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Evet, Hans da, Marcus da halkı…

Yabancılar için Türkiye cennet… Âdeta harikalar diyarı… Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında sürekli olarak değer kazandıkça tatilleri bedavaya geliyor.

Gelin bir de Türkiye'de yaşayan yurttaşlara sorun… Dolar hep yükseliyor, vatandaşın cebindeki Türk Lirası sürekli eriyor, alım gücünü kaybediyor.

Bakan Bey ise “Dolardan size ne?” diyor, iyi mi?

Bir vakitler Başbakan olan Binali Bey de “Dolar dolsa ne olur, dolmasa ne olur?” gibisinden inciler döktürmüştü.

Dolar, dolsa da dolmasa da olan vatandaşa oluyor. Her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz!

TEBESSÜM

Alman şaşırıp kaldı!

Bir Alman mühendis, Türkiye'de yol yapımında çalışırken işçinin biri gelir:

“Dozerin paleti kırıldı” der. Alman Mühendis:

“Kepçeyi kullanın” diye talimat verir.

Bir süre sonra işçi yeniden gelir:

“Kepçenin de dişleri kırıldı efendim” der.

Alman mühendis şaşırarak “Vay canına, ne kayaymış bu arkadaş!” diye söylenir. İşçi:

“Kayadan değil efendim, orada yatır var da ondan… “ der. Alman sorar:

“Ne yapalım öyleyse?”

İşçi “Evliyaya bir koç kurban edelim, her şey yoluna girer” der.

Koç kesilir, bir kısmı yenir, bir kısmı da sağa sola dağıtılır.

Ertesi gün dozer bir hamlede kayayı söker atar. İşçi:

“Gördünüz mü efendim?” deyince, Alman mühendis:

“Vay canına lan” der “Sizin ölünüz bile böyle rüşvetçiyse, dirinizden Allah korusun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akrabanı seçme şansın yoktur ama arkadaşını seçmek senin elinde!