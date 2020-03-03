İddialı bir parti daha geliyor!

AKP, bu noktadan sonra demokrat olabilir mi?

AKP, bundan sonra Laik Cumhuriyeti savunur mu?

AKP, Cumhuriyet değerlerimizle kaynaşabilir mi?

“Çoban Ateşi Hareketi'nin öncüsü Rifat Serdaroğlu böyle bir ihtimalin olmadığını söylüyor ve “Atatürk ilkeleri ile demokratik değerleri AKP ile aynı kazana koysak ve kırk yıl kaynatsak yine de AKP bu değerlerle kaynaşamaz” diyor.

Önceki Sağlık ve Devlet Bakanları'ndan Rifat Serdaroğlu uzun süredir üstünde çalıştıkları yeni partinin kuruluş gününü 14 Mart'ta açıklayacak.

Rifat Serdaroğlu eleştiri yüklü bir mail gönderdi. Bunu (özetleyerek) sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Binlerce yıllık devlet deneyimine sahip Türk Devleti'in devlet aklı ve 2229 yıllık geçmişi olan modern Türk ordusunun kurmay aklı, Suriye ve Libya'daki AKP politikalarını asla kabul etmez, edemez!

Suriye ve Libya'da uygulanan yanlış politikaları ve bunun feci sonuçlarını görmemek imkânsızdır.

Bugün ülkemiz ne durumdadır?

– Türkiye Büyük Millet Meclisi: Şu an yok hükmündedir.

– Dışişleri Bakanlığı: Cumhuriyet karşıtı AKP'liler tarafından doldurulmuştur.

– Bakanlar Kurulu: Adı Bakan olan kişiler Saray'ın sekreterliğini yapmaktalar.

– Muhalefet Partileri: Her zamanki gibi sadece konuşarak görev yaptıklarını sanmaktadır.

– Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ‘Tek Adam Sistemi' ile yönetiliyoruz.

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Size bunları anlattıkça bize ‘Konuşmayı bırakın, eyleme geçin, siyasi parti kurun' dediniz. Onu da yaptık.

14 Mart'ta Çoban Ateşi Kurucular Kurulu'nu toplayıp partimizin kuruluş gününü açıklayacağız.

Bu parti sadece Türk Milleti'nin emrinde olacaktır.

Türkiye'de ayak basılmamış köy-mahalle-ilçe-şehir bırakmayacağız. Tüm bunları Atatürk sevgimizle, demokratik rejim içinde ve anayasal çerçevede

yapacağız.

Altın soru şudur: Siz ne yapacaksınız?

Bugüne kadar olduğu gibi seyredecek misiniz?

Türk vatanının, demokrasinin, laik cumhuriyetin, sosyal hukuk devletinin, çağdaş bir yaşamın, çocuklarınızın geleceğinin elinizden çalınmasına izin verecek misiniz?

Lütfen biraz düşünür müsünüz?”

Kimseye “gidin” denilmedi!

Türkiye göçmenlere “Git” demedi!

Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır…

Hiç kimseyi ülkemizde zorla tutamayız.

Türkiye sığınmacı hapishanesi değil…

Mülteciler burada yaşamak istemedikleri için Avrupa ülkelerine göç etmek istiyorlar. Onları zorla ülkemizde tutmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum.

Türkiye'den gidiyorlar. Buradaki yaşam şartları onları hiç mutlu etmiyor çünkü…

Uluslararası anlaşmalara göre sığınmacı kapına geldiği zaman onu geri çeviremezsin ama Avrupa'nın bunu dinlediği yok!

Sınırda göçmenleri gaz bombaları, biber gazları, plastik mermilerle karşılıyorlar. Uygar denilen Avrupa, uygarlık dışı acılara, büyük dramlara sebep oluyor. İnsanlık öldü artık!

TEBESSÜM

Suçlu mu, suçsuz mu?

Hâkim, sanığı tepeden tırnağa süzer ve der ki:

“Suçunu itiraf etmişsin ve karakolda tutulan zapta da imza atmışsın. Öyle değil mi?”

“Evet hâkim bey…”

“Fakat şimdi suçsuzum diyor, ille de avukatının gelmesini bekleyelim, diyorsun.”

“Evet efendim…”

“Peki neden?”

“Efendim, suçu kabul ettiğim zaman daha avukat tutmamıştım. Avukat tuttuktan sonra suçsuz olduğuma ben bile inandım.”

GÜNÜN SÖZÜ

Yumurta taşla, fındık çekiçle, asla kavga etmemeli!