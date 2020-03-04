İki büyük ustayı aynı gün kaybettik

Ölüm acıdır ama kaçınılmaz bir gerçektir.

Önceki gün (2 Mart 2020 Pazartesi günü) iki değerli dostumu birden kaybettim.

Suat Yalaz (88) ve Abdullah Turhan (87).

Zaman çabuk geçiyor ve yıllar, istesek de istemesek de hızlı akıyor.

Önceki kuşağın iki büyük sanatçısı olan dostlarımın ölümü nedeniyle ne kadar üzüldüğümü anlatamam.

Suat Yalaz'la 1963 yılında çalıştığım Akşam Gazetesi'nde tanıştım. Karaoğlan adını verdiği bir kahramanın serüvenlerini yazıyor ve çiziyordu. Büyük ilgi gören çizgi romanı daha sonra film olarak çevirmiş, Karaoğlan rolünü Kartal Tibet'e vermişti…

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1971 yılında, yönettiğim Günaydın Gazetesi'nde, tarihi bir kahramanın serüvenlerini yayınlamaya karar vermiştik.

Osmanlı İmparatorluğu'nun, bence en büyük padişahı ve en büyük komutanı olan Fatih Sultan Mehmet dönemini ele aldım. Kahramanımızın adı Fatih'in Fedaisi Kara Murat oldu.

Yazdığım romanı, resimli olarak yayınlamak okurların ilgisini çok daha fazla çekecekti.

Bu nedenle usta ressam Abdullah Turhan'ı çağırarak nasıl bir tip yaratmak gerektiğini anlattım. Bunu çok iyi yapabileceğini söyledi ve anlaştık.

Kara Murat, resimli roman olarak Günaydın'da yayınlanmaya başlayınca olağanüstü ilgi gördü. Aynı anda 8 ayrı şirketten “Film teklifi” geldi. Ben, dostum olan Erler Film'in sahibi “Bay Sinema” lâkaplı usta sinemacı Türker İnanoğlu ile anlaştım. Kara Murat rolünü Cüneyt Arkın'ın başarıyla oynadığı filmler olağanüstü ilgi gördü.

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Abdullah Turhan iki yıl sonra, kendi kahramanı olan Tolga'yı çizeceğini ve bunu dergi olarak çıkaracağını söyleyerek Kara Murat çizimlerini bıraktı.

Kara Murat'ın serüvenlerine başka ressamlarla devam ettim, bunları dergi olarak da yayınladım.

Büyük ilgi gören Kara Murat Dergisi, 946 sayı (yaklaşık 20 yıl) yayınlanarak bu alanda rekor kırdı.

Kara Murat çizgi romanlarının son ressamı Ergin Asyalı'dır. Kara Murat öykülerini ustaca resimlendirmiştir.

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Abdullah Turhan dün Datça'nın Mesudiye Köyü'ndeki Avlana Camii'nde kılınan öğle namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Suat Yalaz bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk çizgi roman sanatının, aynı gün ölen iki büyük ustası Suat Yalaz ve Abdullah Turhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cennet mekânları olsun.

TEBESSÜM

Ölme eşeğim ölme!

Zor günler yaşıyoruz… Bir yanda savaş, diğer yanda göçmenlerin dramı…

Yıllık enflasyon dün açıklandı: Yüzde 12.8 imiş… 12 aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 13.94…

Oysa çarşı-pazar yangın yeri gibi… İşsizlik milyonlarca insanımızın sıkıntılarını artırıyor, insanlar tutunacak dal arıyor.

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Nasreddin Hoca'nın günümüze uyan tarihi bir fıkrası var.

Bir kış mevsimi her yer karlar içinde… Hava soğuk mu soğuk… İnsanlar burunlarını bile dışarıya çıkaramaz olmuşlar.

Hazıra dağ dayanmaz! Yiyecekler tükenmiş…

Kıtlık sadece insanları değil, hayvanları da vurmuş. Bir deri bir kemik kalmışlar!

Hoca'nın emektar eşeği de kıtlıktan fazlasıyla nasibini almış, günden güne zayıflamış, kemikleri sayılmaya başlanmış.

Elinde avucunda verilecek bir şey kalmayınca Hoca moral vermek için eşeğinin kulağına eğilerek fısıldamış:

“Sabırlı ol, dayan… Bahar gelecek, kırlar yeşerip yoncalar bitecek, sen de yiyip doyacaksın. Ölme eşeğim ölme!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanın kendi başına açtığı dertlere, şeytan gelse çare bulamaz!