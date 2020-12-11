İktidarın milletimize 18’inci yıl armağanı: ‘Acı Reçete!’

Bugün yaşadığımız sıkıntıların en büyük sebebi, 9 Temmuz 2018'den beri ülkede uygulanan “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”dir!

“Tek Adam”a bağlı bu sistem, ekonomi başta olmak üzere, hemen her alanda ülkeyi geriye götürüyor…

Türkiye'nin yapısına uymayan ve dünyada emsali olmayan “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ülkenin sorunlarını çözemediği gibi, yeni yeni sıkıntılar, sorunlar, olumsuzluklar üretti!

İnsanlar, “Türkiye şahlanacak” “Ekonomimiz uçacak” sözleriyle kandırıldı, sonra da “Askıda ekmeğe” muhtaç hale getirildi.

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Bunlar daha iyi günlerimiz…

Bizzat kendileri açıkladı… Şimdi “Acı reçete” hazırlıyorlar!

“Acı reçete” kemer sıkmak, biraz daha aç kalmak demek!

AKP iktidarı 18 yıldır Türkiye'yi yönetiyor.

18'inci yılın sonunda iktidarın Türk halkına armağanı:

“Acı Reçete” ve “Acı ilaç”

Uzun yıllar sonra halkımıza sunabildikleri ödül maalesef bu!

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Yeni yıla çok acı bir biçimde gireceğiz…

2020 yılı yaşadığımız en berbat yıldı, fakat… Hiç umuda kapılmayalım… 2021 daha da kötü olacak! İyi yönetilmeyen bir ülkenin iyi olduğu hiç görülmemiştir!

Vergilere, harçlara, tüm mallara ve ürünlere zamlar eli kulağında…

Bir yandan salgın hastalık, diğer yandan bütçelere kurşun gibi saplanan fiyatlar!

Çarşı-pazar ateş pahası…

Eee, ne olacak bu milletin hali?

Tam bir perişanlık!

Allah'ını seven söylesin…

Bunun sağlıklı bir çözümü, çıkar bir yolu yok mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Her şeyin çıkar bir yolu vardır” diyor ve ekliyor:

“Evet, sorunlarımız büyük… Bu sorunlar yapısallaştı… Fakat çözümü var!

Yapısal tıkanıklık ancak yapısal müdahalelerle aşılabilir…

En büyük yapısal çözüm ‘Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' gibi ucube bir sistemden vazgeçmekle olur!”

Böyle diyor Meral Akşener…

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İktidar ülkeyi düzlüğe çıkartacağı iddiasında…

“Ekonomide, hukukta, yargıda reformlar yapacağız. Bu konuda hazırlıklarımız devam ediyor!” diyorlar. Fakat…

Meral Akşener, bu iktidarın reform yapabileceğine kesinlikle inanmıyor:

“Kendi koltuklarını kurtarmayı millete reform diye pazarlamayı bıraksınlar artık. Onlarda reform yapacak siyasi irade yok! 18 yıldan sonra artık hiçbir şey yapamazlar” diyor.

Peki, çözüm yolları ne?

Akşener onu da anlatıyor! Altta okuyalım…

“Eşi dostu zengin etmek için yapılan sözleşmeleri yırtıp atacağız!”

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sık sık dile getirdiği görüşlerinden ders almak lazım…

Akşener, bütün ülke halkına şöyle sesleniyor:

“Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları; hazır olun!

Milletimiz bu ucube sistemin cefasını çekmekten artık yoruldu!

İktidara verdiği kredinin, har vurulup, harman savrulmasından artık bıktı!

Yok sayılmaktan usandı!

İşte bu yüzden ‘Millet bizi çağırıyor!'

Biz o çağrıyı duyuyoruz!

Onlar, milletin çağrısı duyulmasın diye, istediği kadar gürültü yapsın!

Biz o çağrıyı duyuyoruz. Çünkü biz, onların olamadığı yerdeyiz.

Kimse merak etmesin!

Geleceğiz ve milletimizin makus talihini, bir kez daha yeneceğiz!

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, milletimizi bir bütün olarak görecek, ona göre hizmet edeceğiz.

Türkiye büyük bir ülke.

Türkiye zengin bir ülke…

Türkiye, potansiyeli olan bir ülke…

Formül basit! Eşi, dostu zengin etmek için yapılan sözleşmeleri yırtıp atacağız.”

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Akşener şöyle devam ediyor:

“Biz ülkemizin zenginliklerini gerçek sahibine, milletimize sunacağız!

Onlar gibi ‘O onu demiş, bu bunu demiş' dedikodularına değil, milletimizin huzuruna, refahına, mutluluğuna mesai harcayacağız!

Dünyanın en verimli toprakları üzerinde, dünyanın en fedakar milletlerinden biriyle, Allah'ın lütfu, bir cennet memlekette yaşıyoruz.

Her şeyimiz var…

Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, ‘Güzel ahlâkı tamamladığımız' anda, tüm sorunların üstesinden kolayca gelebiliriz!

Biz, o güzel ahlâka talibiz. Biz milletimizin teveccühüne (yakın ilgi göstermesine, hoşlanıp sevmesine) ve takdirine talibiz!”

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Bu vaatler güzel…

Ben Meral Akşener'in devlet ciddiyetine inanıyorum. Eski yıllarda İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli görevler yaptı. Boş konuşan bir siyasetçi değil…

Peki, ne olacak?

Bunu tabii ki, zaman gösterecek…

Umutsuz yaşanmaz…

Umut etmemek için hiçbir sebep yok.

TEBESSÜM

Zengin adamın çocukları!

Fabrikatör iş adamı hastalanmış, ölüm döşeğinde… Doktorun biri geliyor, biri gidiyor… Fakat hepsi umutsuz… İlaçlar fayda etmiyor… Adamcağız her gün biraz daha eriyor!

Doktorlar “Allah'tan umut kesilmez ama ha bugün, ha yarın… Akıbet kaçınılmaz! Hazırlıklı olmak lazım!” diyorlar.

Çocukları hasta iş adamının başucunda, cenazenin nasıl kaldırılacağını, neler yapılacağını konuşuyorlar:

“On-on beş araba tutarız, yeter!” diyor biri… Öteki itiraz ediyor:

“Yok canım, bence bir otobüs tutalım, herkes binsin. Fazla masrafa gerek yok, otomobillerden daha ucuza gelir!”

Üçüncüsü başka bir fikirde:

“Ne araba, ne otobüs… Bir kamyonet tutarız, tabutu arkaya koyar, şoförün yanına da biz otururuz!”

Bir diğeri itiraz ediyor:

“Hiç bunlara gerek yok! İsteyen mezarlığa kadar gelir!”

Hasta adam birden yatağından doğruluyor:

“Ne zahmet çocuklar” diyor “Verin şu pantolonla ceketi, ben giyinip mezarlığa kendim giderim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta pişmiş tavuklar değil, yüksek ve hızlı uçan kartallar başarı kazanır!