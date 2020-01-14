İlahi Bakan Bey, nasıl hesap bu?

Önceki gün çevresine topladığı yandaş gazetecilerin çanak sorularını cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

“Kanal İstanbul'un yapımı bitince, kanaldan yılda 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak.” dedi.

5 milyar dolar çok büyük bir para, fakat…

Bedava olan İstanbul Boğazı'ndan bir tek gemi bile geçmeyip hepsi paralı olan kanala yönelse bile Bakan Bey'in hesabı tutmuyor!

Çünkü, son 15 yılda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin ortalama sayısı 48 bin 296. Son 5 yılın ortalaması 42 bin 258, son 3 yılın ortalaması 41 bin 731.

Bu durumda kanaldan nasıl 50 bin gemi geçebilir?

Neresinden bakarsanız bakın Bakan Bey'in hesabı gerçek hayata uymuyor!

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Sayın Ulaştırma Bakanı'nın hesabı bana Nasreddin Hoca'nın bir öyküsünü hatırlattı.

Hoca bir akrabasından borç para almış. Elde avuçta olsa bunu hemen ödeyecek ama yoksulluğun gözü kör olsun! Borç ödemeye ayıracak hiç parası yok!

Daha vadesi gelmeden alacaklı kapıya dayanmış:

“Hoca, paramı istiyorum.”

Adam inatçı! Her gün Nasreddin Hoca'nın kapısını aşındırıp “Öde borcunu!” diyormuş.

Bir gün yine “Paramı ver” diye tutturan adama Hoca:

“Tamam” demiş “Şu anda param yok ama çok yakında borcumu ödeyeceğim.”

Adam ısrar etmiş:

“Bana tarih ver! Ne zaman, nasıl ödeyeceksin? Nereden bulup vereceksin?”

Hoca anlatmış:

“Evin önüne çalılar diktim…”

“Niye?”

“Köyden gelen koyun sürüleri geçerken yünleri çalılara takılacak…”

“Ee, sonra?”

“Bizim hatun bu yünleri toplayacak, yıkayacak, tarayacak, eğirecek, dokuyacak, ben de götürüp satacağım.”

“Eee?”

“Ne ee'si be adam? Sordun ya, senin paranı o zaman ödeyeceğim!”

Bu sözler üzerine adam gülme krizine tutulmuş, kahkahalar atmaya başlamış. Gözlerinden yaşlar gelinceye kadar gülmüş.

Sakin sakin adama bakan Nasreddin Hoca:

“Ulan köftehor” demiş “Peşin parayı görünce nasıl gülersin böyle!”

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Benzetmek gibi olmasın ama Bakan Bey'in anlattığı biçimde Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden toplanacak paralar bana Hoca'nın bu hikâyesini hatırlattı, güldüm de güldüm…

Nasıl gülmeyeyim ki? Nasreddin Hoca'nın dediği gibi peşin parayı görünce gülüyor insan!

İnsan canına nasıl kıyabiliyor?

Ülkemizdeki intihar olayları ürkütücü boyutlarda…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre geçen yıl 3 bin 161 kişi canına kıymış!

Yalnız geçen yıla mahsus bir durum değil bu…

Türkiye'de hemen her yıl ortalama olarak 3 bin kişi intihar ediyor.

Son 17 yılda çeşitli nedenlerle canına kıyan insanların sayısı toplam 40 bin civarında… Bunlardan “geçim zorluğu ve ödenemeyen borçlar” nedeniyle canına kıyan insanların sayısı: 4 bin 481. Aralarında 12 de öğretmen var!

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Siyasilerimiz pembe tablolar çizip “Ekonomide her şey iyi gidiyor” diyedursun, acı gerçek suratımıza tokat gibi çarpıyor!

İnsanın en değerli varlığı canıdır. Buna nasıl kıyar ki?

Yukarıdaki rakamların sadece bir sayı değil, her birinin bir insan olduğunu düşünüp tabloyu gözlerinizin önünde canlandırın. Tek kelime ile korkunç!

İşsiz kalmanın, borçları ödeyememenin, hacizlerin, yoksulluk ve çaresizliğin tablosu bu… Üzücü olmanın da ötesinde kahredici bir fotoğraf!

Kanal İstanbul gibi çılgın, uçuk bir projeye harcanacak para ile ülkedeki çaresizliği önleyecek o kadar çok şey yapılabilir ki!

Devleti yöneten sayın yetkililer bunu düşünemezler mi?

GÜNÜN SÖZÜ

Sağlığını yitiren insanlar gibi sağlıksız toplumlar da hayatta başarı kazanamaz!