İmamoğlu’na kızanlar kimler?

Tamam, İmamoğlu, Palandöken'e kayak yapmaya gitmeseydi daha iyi olurdu…

Böylece düşmanlarının ağzına koz vermemiş olurdu. Bunda mutabıkız ama… Bu aşırı saldırılar neden?

Olayı âdeta bir kan davası haline getirdiler. Ülkede bunca sorun varken, yolsuzluk iddialarının alevleri bacayı sarmışken, sen bunlara boş ver, İmamoğlu'na yüklen!

İktidar yanlısı gazeteciler ve sosyal medyadaki trollerin en önemli tek malzemesi İmamoğlu'nun kayak tatili oldu.

Seviyesizlik… Saygısızlık… Sokak ağzı lâflar… Her şey var saldırılarda! Ayıp olmuyor mu?

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Elazığ'da deprem oldu. Milletçe hem korktuk, hem üzüldük. Tamam da… Devletin ulusal yas ilan etmediği bu olayda, kişilerden bireysel yas ilan etmeleri beklenebilir mi?

Elazığ'da deprem oldu diye Türkiye'de kaç siyaset adamı programını iptal etti? Kaç kişi bireysel yas ilan edip tatilini, seyahatini erteledi?

İnsanlar karşısındakine taş atarken biraz da kendilerine bakmalı!

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İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'ne hiç gitmese, dikkatli davranarak herkesin ağzına böyle koz vermese daha iyiydi ama gitmiş bir kere… Haftalar öncesinden planlanmış, ailesine söz vermişti… Bu kadar büyüterek facia haline getirmek neden?

Çalışan her insanın tatil yapması anasının ak sütü gibi helâldir.

İnsan tabii ki çalışacak, dinlenecek, tatil yapacak, sonra tekrar çalışacak!

Palandöken Kayak Merkezi'nde birkaç günlük tatil, en çok iktidar yandaşlarını kızdırdı. Kimlerdir bunlar?

Yandaş gericiler!

Genellikle Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli Profesör Bedri Gencer'in kafasında olanlar ve sosyal medyadaki trollerdir saldıranlar…

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Gazetelerde okumuşunuzdur… Profesör unvanlı Bedri Gencer adındaki bu şahıs twitter'dan attığı mesajda Elazığ depremini, çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlamıştı. Hangi çağda yaşadığını bilmeyen bu adam “Dinin izin verdiği küçük yaşta evlilikleri yasaklarsanız işte böyle olur, depremle cezalandırırsınız!” diyordu.

Bu adamı nasıl profesör yapmışlar!

Günümüzde profesörlük ne kadar ucuzlamış!

Burası Türkiye… Her şey olur!

İşte o adamın kafasında olan troller fırsat bu fırsat diye İmamoğlu'na saldırıp duruyor.

Amaçları, kaybettikleri İstanbul seçimini intikamını almak!

Bu kin böyle sürecek. Bunu bilip, onlara kötü propaganda fırsatı vermemek gerekiyor!

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İmamoğlu her medeni insan gibi çalışıyor ve gerektiği zaman tatilini de yapıyor.

Demirden yapılmış makineleri bile hep çalıştırır, dinlendirmezseniz, sonunda metal yorgunluğu başlar, motor stop eder.

İmamoğlu'nun hatası açık kalpli, şeffaf olması ve trollere böyle bir fırsat vermesi!

Oysa gece-gündüz çalışan bir başkan imajı yaratırsa, karşısında kimse duramaz!

Halkımızın umudu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken Kayak Merkezi'nde yaptığı tatil konusunda çeşitli çevrelerden bana çok sayıda mesaj geldi.

Bazıları dostça uyarıyor…

Bazıları düşmanca saldırıyor…

Zeki İzci ( zeki.izci@ttmail.com ) şöyle diyor:

“Tekrarlanan İstanbul seçiminde yandaşların sloganı ‘Çünkü çaldılar' idi. Önümüzdeki seçimde ise sloganları ‘Çalışmadı, tatil yaptı' olacaktır. Sayın İmamoğlu ‘Hep tatil yapıyor' imajı yerine, tatil-matil dinlemiyor, gece gündüz, bayram-seyran demeden çalışıyor' imajı yaratması lâzım. Benden dost tavsiyesi!”

Okurum haklı… İmamoğlu böyle olumlu bir imaj yaratırsa, her seçimi çok rahat kazanır.

Aman dikkat İmamoğlu… Sen halkın umudusun.



GÜNÜM SÖZÜ

Eğer bir kişide vatan ve bayrak sevgisi yoksa o kişi insan değildir!