“İmdaat! Ölmek istemiyoruz!”

“Kentsel Dönüşüm” adı verilen tiyatrodaki “Fikirtepe faciası” tüm Türkiye'de oynanan depreme hazırlık trajedilerinin tipik bir örneğidir.

On binlerce insan, sözünü tutmayan müteahhitlerin kurbanı olmuş durumda!

Fikirtepe mağdurlarından yürek parçalayan mesajlar geliyor:

“Çürük binalarda yaşıyoruz. Gidecek yerimiz yok. Ölmek istemiyoruz!”

Izdırap çığlıkları gibi yağan bu mesajlar “Ne olur sesimizi duyurun!” cümlesiyle bitiyor.

Kısacası çaresiz vatandaşlar “İmdaaat!” diyorlar.

Devlet artık onları unutmuş gibi… İlgisiz ve sessiz!

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Kadıköy Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesine 9 yıl önce başlandı. Güya depreme dayanıklı sağlam binalar yapılacaktı. Ancak müteahhitler verdiği sözleri tutmadı ve devlet de seyirci kalınca on binlerce kişi perişan oldu.

Çürük çarık binalarda çaresizlik içinde oturan Fikirtepe'liler, İzmir depreminde yaşanan facialardan sonra “Lütfen yardım edin!” diye başvurmadık kapı bırakmadılar, ama sonuç sıfır!

Can derdine düşen Fikirtepe halkı, bu yetmiyormuş gibi bir de evlerine dadanan hırsızlarla uğraşmaya başladı. Boş evleri gözüne kesen ahlâksızlar, kapıları, pencereleri, muslukları, su saatlerini, elektrik kablolarını, kısacası para edecek ne varsa söküp götürüyorlar

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Kadıköy Fikirtepe'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Evlerin bazıları boşaltılmış durumda ama maddi imkânı olmayanlar, gidecek yeri bulunmayanlar, kolonları çatlamış binalarda umutsuz ve çaresiz bir şekilde oturmaya devam ediyor.

Beklenen İstanbul depremi gerçekleştiği takdirde bu binaların hepsi yerle bir olacak ve korkunç bir insanlık faciası yaşanacak!

Devlet göz göre göre bu felakete nasıl duyarsız kalabilir?

Bakanlık nerede? Belediyeler nerede? Ara da bul!

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Fikirtepe'de oturan yurttaşların çığlıklarını iktidar sessiz kaldı ama muhalefet duydu.

CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel:

“Fikirtepe'yi adım adım dolaşıp, çok sayıda vatandaşla konuştum. Burada bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Fikirtepe'de yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aittir. Bakanlıktan şu ana kadar bir ses çıkmadı. Deprem olduktan, canlar yitirildikten sonra mı harekete geçecekler?” dedi.

Coşkun Bel, CHP olarak Fikirtepe'lilerin sorunlarını hassasiyetle takip edip, gerekli önlemleri aldırmaya çalışacaklarını belirtti.

Tehlike “Geliyorum!” diye uyarırken, iktidarın vurdumduymazlığı çok acıdır!

Hayat kalleş ve acımasız!

9 yıl önce geçirdiği silahlı bir saldırı sonrası sanat hayatına ara veren İbrahim Tatlıses, Star TV'de “İbo Show” programıyla ekranlara döndü…

Onun şovdaki performansından söz etmeyeceğim. Bunu izleyenler değerlendirsin. Benim nazarımda İbrahim Tatlıses bu alanda hep bir numaradır.

Burada ben İbrahim Tatlıses'in dramından bahsetmek istiyorum.

İnsan bir felâkete uğramaya görsün… Etrafında ne dost kalır, ne arkadaş… İyi gün dostları hemen ondan uzaklaşırlar!

Saldırı sonrası ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in başına gelen de budur. İyi günlerinde çevresinde pervane gibi dönenler birdenbire yok oldular.

Önceki gün, magazin muhabirleriyle konuşurken söyledikleri gözlerimi yaşarttı,“Hayat böylesine kalleş ve acımasız” dedim kendi kendime…

Sahte dostlara karşı kırgın olan İbrahim Tatlıses şöyle dedi:

“Diyorlar ya, sen benim kankamsın! Ne kanka yaa? Kanka-manka yok! Birini arıyorum, ‘Acaba para mı isteyecek?' diye kaçıyor. Ben kimseden para istedim mi? İstemem! Ölüm çıksa da istemem. Aç da kalsam istemem! Herkes benden istiyor. Çalışmıyorum, yine istiyorlar! Bazı dostlarıma çok kırılmışım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Adalet olmayan yerde, ilkellik, yoksulluk, acı ve gözyaşı vardır!