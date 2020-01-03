İnşallah seçim şovu değildir!

Prototipi (ilk örneği) İtalya'da yapılıp bizlere “yerli ve milli” diye tanıtılan otomobilimiz heyecan yarattı ama bu heyecanın gerisi gelecek mi, şüpheli!

Her şeyiyle İtalya'da hazırlanarak yerli diye Türkiye'ye postalanan bir otomobil ne kadar yerli ve milli olabilir ki?

İktidara yakın olan insanlarımız abartıyı çok seviyor. Bakınız neler dediler:

– Türkiye'nin otomobili TOGG daha şimdiden rakiplerine gözdağı verdi!

– TOGG, dünyanın önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edecek düzeyde…

– Özellikle tasarımıyla gözleri büyüleyen yeni otomobil, dünyanın önde gelen firmalarıyla yarışacak güçte…

– Yerli oto, gerek elektrik, gerekse şık görünüşüyle piyasaları kasıp kavurdu.

– Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinin, elektrikli araç üreticisi TESLA'yı korkutabileceğinin altı çizilirken, Almanya elektrikli otomobil yatırımını, Türkiye'nin hamlesinden sonra öne çekti.

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Bu iddiaları okurken en çok “TESLA'nın korkacağı” sözlerine güldüm.

“TESLA Motors” elektrikli araç ve elektrikli motor üretip satan bir Amerikan şirketidir. Elektrikli otomobil üretiminde dünya devidir.

TESLA, elektrikli otomobil ve TIR'larla otomotiv sanayiinde devrim yarattı.

Sektörde, Mercedes ve BMW gibi dünyanın en büyüklerine rakip olan bu şirket, şimdi bizden korkuyormuş! Öyle diyorlar!

Bir dev, daha doğmamış çocuktan nasıl korkar, anlamak zor!

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Ben şahsen “Türkiye'nin otomobili”ni gönülden destekliyorum ama olaya duygusal değil, gerçekçi gözle bakmak istiyorum.

Seri üretime geçilip dünya pazarlarında yer bulmadan ne söylesek boştur!

Ayrıca bu teşebbüsün bir “Şov” olarak kalma ihtimali de az değil! Dilerim öyle olmaz!

Yerli bir otomobil markası yaratmak, elbette ki güzel bir girişim ama daha ortada bir prototipten başka hiçbir şey yok!

Öyle olduğu halde dünya devleriyle yarışacağımız söylenmeye başlandı!

“2022'de seri üretime geçeceğiz” diyorlar ama daha ortada fabrika bile yok!

Bir otomobil üretimi için yaklaşık 10 bin parçanın birleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca çok ileri bir bilgisayar teknolojine sahip olmak lâzım. Çünkü günümüzün binek otomobilleri, yürüyen bilgisayarlara dönüşmüş durumda… Bu nedenle oto üretimi çok karışık ve zor bir hale gelmiştir.

Otomobillerin parçaları yüzlerce yan kuruluştan sağlanıyor. O yan kuruluşlar da henüz ortalıkta yok!

İtalyan kökenli Pininfarina şirketine milyonlarla ifade edilen büyük paralar verilip yaptırılan yerli ve milli (!) otomobil TOGG'un prototipi, yani ön modeli, sevimli ama bebek daha doğmadı! Doğmayan çocuğu don biçilmez!

Pili bile 41 bin 650 lira!

Türkiye'nin otomobili TOGG'un henüz belli olmayan fiyatı çok önemli…

Yüksek enerjili lityum-iyon pil teknolojisine göre çalışacak olan elektrikli yerli otomobilin sadece pilinin fiyatı 7 bin dolar (41 bin 650 TL)

8 yıl garantili olan piller tek şarjla arabayı 300 kilometre götürüyor. Aracı bir seferde 500 kilometre götürecek pillerin fiyatı ise çok daha fazla…

Pilinin maliyeti bile 41 bin lirayı aşan arabanın satış fiyatının pilden dört-beş misli fazla olacağı kesin!

Pahalı otomobiller geniş kitlelere hitap edemiyor!

TOGG'un, yüksek fiyatla dünya pazarlarına çıkması da başarı şansını çok etkileyecek.

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Gelişmiş sanayi ülkelerinde bile bir otomobil fabrikasının çalışır hale getirilmesi yıllar sürüyor.

Bizde daha fabrika yok, çalışanlar yok, yan sanayi yok.

Araç motorunu ve elektrik bataryasını nasıl elde edeceğimiz belli değil.

“2022 yılında seri üretime geçeceğiz” deniliyor. Sanırım bunun için bir mucizeye ihtiyacımız var!

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