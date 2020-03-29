İki gün önceki yazımda, okurlarımdan gelen şikâyetler üzerine, İş Bankası'nın mudilerine “Şubelerimizde 65 yaş ve üstü müşterilerimize hizmet verilememektedir” diye telefon mesajları gönderdiğini yazmıştım.

Dün İş Bankası'ndan, durumun yanlış anlaşıldığına ilişkin bir açıklama geldi.

Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter Suat E. Sözen imzalarını taşıyan açıklamada (özetle) şöyle deniliyor:

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“Yazınızı üzülerek okuduk. Buna bir yanlış anlaşılmanın sebebiyet verdiğini düşünüyoruz.

İçişleri Bakanlığı'mız tarafından 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı konulmuştur.

Bu nedenle, belirtilen yaş grubunda olan müşterilerimizin şubelerimize kabul edilmesi imkânı bulunmamaktadır.

Söz konusu müşterilerimiz bankacılık hizmetlerini evlerinden çıkmadan kolay ve hızlı bir şekilde ‘İsCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi' gibi kanallarımızdan yapabileceği konusunda bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, zorunlu olarak şubeye gelmeleri gereken işlemlerde, imzalı talimatlarıyla yetkilendirecekleri bir yakınları aracılığıyla, güvenlik unsurları da dikkate alınarak yapabilirler.”

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İş Bankası yetkililerine, hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Ancak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim:

Gönderilen SMS mesajlarındaki katı ifade yerine yumuşak bir üslup kullanılabilirdi. Mesela:

“Sevgili müşterilerimiz, sizin sağlığınız bizim için çok değerlidir. Bu nedenle hizmetlerimizi sizlere, evlerinizden çıkmadan sürdürmek için yeni bir uygulama başlattık.” gibi gönül alıcı bir ifade yanlış anlamayı önlerdi.

65 yaş ve üstü kişilerin kalplerinin kırıldığını bir kez daha hatırlatıyor ve hepsine birer mektup yazılarak gönülleri alınmalıdır diye düşünüyorum.

“Parasız yaşayamayız ki!”

Antalya'dan yazan kadim okurum Tarık Karslı “Biz 65 yaş üstü olanların koronavirüs yasağı nedeniyle birçok sorunu ortaya çıktı” diyor ve ekliyor:

“Bu sorunlardan biri bankalar. Biz Kanada'da yaşıyoruz. Bir süre hava değişikliği için Antalya'daki evimize geldik, Kanada'ya dönecektik ama burada mahsur kaldık!

71 yaşındaki eşimin, kredi kartlarımızla yaptığımız harcamaları ödemesi için bankaya gidip döviz yatırması gerekiyordu. Kuyrukta banka dışında beklerken, bizi iyi tanıyan banka müdürü onu görüp içeri almış ama oradaki görevliye ‘65 yaş üzerinde biri gelirse içeri almayacaksın. Aksi takdirde ceza yeriz!” demiş.

Bütün bankalarda bize karşı aynı sorun var. ATM'den para çekmek için herhalde gece falan kaçamak yapacağız! Parasız yaşayamayız ki!

Yabancı ülkelerde 65 yaş üstü için haftanın belli günlerinde birkaç saat alışveriş izni veriliyor.

Sabahları evimizin karşısındaki markette kaçamak olarak gidip gazetem SÖZCÜ'yü alarak hızla eve dönüyorum.

Esasında bence asıl sorun bizlerde değil, gençlerde… Çok tedbirsiz hareket ediyorlar. Bir virüs kapsalar, onu evlere getirip yaşlılara kolaylıkla bulaştırabilirler.”

TEBESSÜM

Vehbi Koç'tan hayat dersi

Aşağıdaki satırlar Vehbi Koç'a atfedilir. Bir hayat dersidir.

– Evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanesine…

– İşin varsa bir sıfır daha koymalısın… İş seninse üç sıfır daha koymalısın.

– Araban varsa bir sıfır, yazlığın varsa bir sıfır daha…

– Sıfırlar hanesi daha da uzatılabilir.

– Ancak sağlığın varsa (1) koyarsın başına, o zaman sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır.

– Başta (1) yoksa sonuç sıfırdır. Sağlığın olmazsa her şey sıfır olur!

GÜNÜN SÖZÜ

Korona virüsünden ve aptallardan çok uzak durun!