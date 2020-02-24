Kapımızdaki tehlike!

Umut hayatın tuzu biberidir, yaşama lezzet verir. Umutsuz yaşanmaz çünkü!

Bu nedenle 2020'ye umutlarla girmiştik…

Fakat daha ikinci ay dolmadan, bin bir dertle karşılaştık.

5 milyon Suriyeli, ekonomik kriz, deprem, çığ felaketleri, savaş tehlikesi, virüs korkusu, artan cinayetler!

Öldürücü virüs sınırımıza, tehlikeli savaş kapımıza dayandı!

İzlenen yanlış politikalar ülkemizi savaşın eşiğine getirdi.

Yoksulluk, işsizlik ve çaresizliğin insanlarımızı kıskaca aldığı kahredici bir dönem yaşıyoruz.

Eğer akılcı yol izleyip barışçı bir çözümle savaş tehlikesini yok etmezsek, sıkıntılarımız daha da artacak.

Savaş demek, bomba, silah, füze ve ölümle birlikte gelen ekonomik perişanlık demektir.

Ekonomimiz büyük bir savaşın masraflarını karşılayacak güçte değil… Bunu kabul etmek zorundayız!

Eğer sorunlara barışçı çözüm sağlanamazsa, devletin eli milletin cebinden çıkmayacak ve uygulanacak savaş ekonomisi en çok vatandaşı ezecektir.

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İzlenen yanlış politikalar ülkemizi ne yazık ki bugünkü çıkmaza sürüklemiş bulunuyor. Fakat daha vakit çok geç değil! Aklın yolundan ayrılmamalıyız!

Ortada ciddi bir savaş ihtimali varsa, millete danışmak ve insanlarımızın da onayını almak zorunda olmalıyız diye düşünüyorum.

Hayatının üçte ikisi savaşlarda geçen ve savaşın yarattığı tahribatı çok iyi bilen Büyük Atatürk'ün tarihe geçen şu sözleri unutulmamalı:

“Savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Milletin yaşamı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir!”

“Bu karanlık bitecek!

Türkiye'de öldürülen 65'inci gazeteci olan Nuh Köklü, ölümünün 5'inci yılında anıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, gazetecilerin potansiyel suçlu olmaktan hiç kurtulamadığını belirterek:

“Ben uzun yıllardır Babıâli'de görev yapan bir gazeteci olarak içinde bulunduğumuz dönemden kötüsünü görmediğimi söyleyebilirim. Demokrasiden her gün biraz daha uzaklaşıyoruz. İktidara ‘Gazetecileri artık potansiyel suçlu olarak görmekten vaz geçin' diyorum.” dedi ve şöyle devam etti:

“İşsiz gazeteci sayımız hızla artıyor. Yoksulluk artıyor. Umudumuzu yitirmedik. Bu karanlık bitecek. Türkiye yine aydınlığa kavuşacak. Nuh Köklü kardeşimiz çok değerli bir arkadaşımızdı. Çok sıkıntılar çekti. Işıklar içinde uyusun.”

Neden gelmiyorlar?

Ekonomimiz sıkıntıda. Ülkemize yabancı yatırımcı gelmiyor. Neden?

Kanuni'nin dediği gibi “Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif.”

Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes konuşuyor ama sanırım en doğru sözler şunlar:

“Ülke yönetiminin her kusuru yasaların açık hükmüne rağmen ‘Devletin vergiye ihtiyacı var' yaklaşımı ile mazur görülür ve hukuk işlemezse, bu ülkeye yabancı yatırımcı gelmez ve yerli yatırımcı da yeni yatırım yapmaz!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yoksulluk kötüdür ama ahmaklık çok daha kötüdür!