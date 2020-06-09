Kılıçdaroğlu’na oynanan oyun!

Alınan karar İçişleri Bakanı'na hiç yakışmadı!

Hangi karar mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürü Koray Aslan'ın zorunlu olarak emekliye sevk edilmesi kararı…

10 yıla yakın bir süredir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu koruyan ve onu çeşitli badirelerden kurtaran Koray Aslan aslında emekli olacak yaşta değildi. Başarılı, cesur, sadık bir polis müdürüydü. Kılıçdaroğlu'nu Artvin'de PKK'nın, Ankara Çubuk'ta iktidar yanlısı gözü dönmüş bir grubun ölümcül saldırısından kurtarmıştı.

Ödül verilmesi gereken polis müdürünün “kadrosuzluk” bahanesiyle sürpriz bir şekilde emekli edilmesi şaşkınlık yarattı.

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İnsanın aklına kötü şeyler geliyor doğrusu:

– Kılıçdaroğlu'nun çok iyi korunması iktidarı rahatsız mı etti?

– İçişleri Bakanlığı, Koray Aslan'ı “Sen Kılıçdaroğlu'nu neden cansiperane korursun?” diye cezalandırmak mı istedi?

– Ana muhalefet liderinin iyi korunması iktidarı neden rahatsız ediyor?

– Muhalefet liderlerini fedakârca koruyan polis müdürlerine teşkilatta yer yok mu?

Ödül verilecek bir polisin kadrosuzluk bahanesiyle emekli edilmesi doğrusu hiç iyi olmadı.

Kılıçdaroğlu “Bu bana karşı yapılan kasıtlı bir harekettir, çok üzücü bir durumdur” demekte haklıdır.

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Devletin polisi her partiye karşı tarafsız olur ama iktidar ne yazık ki tarafsızlığı sevmiyor ve “Bitaraf olan bertaraf olur” stratejisine devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Yapılan, Emniyet'te rutin bir işlemdir. Kimlerin emekliye sevk edildiğine ilişkin listeyi incelemeden, önüme gelen haliyle imzaladım” demesi doğrusu hiç inandırıcı değil!

Hâkim ve savcıların vicdan meselesi!

AKP yanlısı olduğu anlaşılan bir okur “Hâkim ve Savcılar Töreni'nde Erdoğan'ın söylediği güzel sözlere neden yer vermiyorsunuz?” diye soruyor.

Bahsettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hâkim ve savcılara yönelttiği “Vicdan mesajı”

Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim: O haber SÖZCÜ'de 3 sütun olarak yayınlamıştı.

Törene video konferans ile katılan Erdoğan konuşmasında hâkim ve savcılara “Vicdanınızı asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermeyin” diyordu.

Sözler gerçekten iyiydi, güzeldi ama ülkemizdeki uygulama böyle midir?

Günümüzde yargının aldığı birçok kritik karar tartışmalara yol açıyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahsi geçen törende şunları söylemişti:

“Hâkim ve savcının asıl murakıbı (denetleyicisi) kendi vicdanıdır.

Kendi vicdanında ahlâka ve adalete sahip olmayanların kâğıt üzerindeki kararlarının bir önemi yoktur.

Vasat bir kanunla hâkim ve savcılar adaleti tesis edebilir. Ama vicdanı olmayan hâkim ve savcıların elinde kanunlar birer zulüm aracına dönüşebilir.

Evlâtlarınıza bırakacağınız en önemli miras, tertemiz bir isim olacaktır.

Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir.

Şan şöhret peşinde olan varsa o da yanlış mesleği seçmiştir.”

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Sözler gerçekten güzeldi. Hâkim ve savcılar dileriz bundan böyle tam tarafsız davranır ve gerçek adaleti tesis ederler.

“Kanunlar birer zulüm aracına dönüşmesin!” sözü doğru ve gerçekçidir.

Yargı topluma güven verirse ülkede her şey düzgün gider, işler düzene girer. “Adalet mülkün temelidir” sözü boşuna söylenmemiştir.

GÜNÜN SÖZÜ

Bu dünyada adaletin başaramadığı işleri yumruk hallediyor!