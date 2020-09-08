Korona, Ali Babacan’ı durduramayacak!

Ali Babacan 14 gündür koronavirüsle mücadele ediyor.

Eşi ve oğlu iyileşti, evde kontrol altındalar…

Ali Babacan “Benim de genel durumum iyi, ancak bazı şikâyetlerim devam ediyor.” diyor ve ekliyor:

“Bir kez daha herkesi uyarıyorum. Covid-19'u çok ciddiye alınız. Hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni gösteriniz. Bu hastalığın şakası yok!”

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a “geçmiş olsun” diyor, tamamen iyileşip korkusuzca ilerlediği siyaset yoluna aynı cesaretle devam etmesini memleketin hayrına görüyorum.

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Ali Babacan iktidar partisi AKP'ye diken gibi batan bir politikacı… Çünkü onun genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nin tabanı ile AKP'nin seçmen tabanı aynı. DEVA'nın alacağı oyların büyük bir kısmının AKP'den geleceği kesin…

Babacan'ın şu sözleri onun demokrasi anlayışını göstermesi bakımından önemli… Diyor ki:

“Süper kahramanlar fantastik çizgi filmlerinde olur. İktidara geldiğimiz gün ilk işimiz hapisteki düşünce suçlularını serbest bırakmak olur. Onlara ‘Artık serbestsiniz. Özgürce düşünüp, düşündüğünü özgürce anlatın, diyeceğiz.”

Ali Babacan'ın sözleri, hukukun üstünlüğüne inanan gerçek bir demokratın ifade edebileceği sözler…

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Ali Babacan'ın “Erken seçim iddiaları ve Tek Adam Sistemi konusundaki görüşleri” de gerçekçi:

“Başkanlık Sistemi geldiğinden beri Türkiye kan kaybediyor.

Başkanlık Sistemi'ni denedik, olmayacağını gördük.

Türkiye için ideal sistem, bizim hep savunduğumuz gibi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'dir.

İktidara destek azalıyor. Bugün seçim olsa eski oylarını almaları mümkün değil… Bu nedenle ben şimdilik baskın bir seçim ihtimalini zayıf görürüm. İktidarın erken seçime gidecek özgüveni yok!

Artık ‘Ben daha iyisini yaparım' diyemiyorlar. Bunların yaptığı şey, korkutarak oy toplamaya çalışmak!”

Korkusuz ve sert konuşan Ali Babacan'ın, AKP'nin başını çok ağrıtacağı anlaşılıyor. Bunu Türk siyaseti için olumlu bir olay olarak görüyorum.

Aydın, Türk Bayrağı'na sahip çıkan iki kardeşi bağrına bastı

Dün Aydın'da muhteşem bir tören vardı… “7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluş günü” kutlandı.

Törenin en ilginç yanlarından biri, Aydın Belediye Başkanı “Topuklu Efe” Özlem Çerçioğlu'nun törende Van'lı iki çocuğu da yer vermesiydi.

Biri 13, diğeri 14 yaşında olan iki kardeş Argeş ve Yunus, Van'da çöplüğe atılmış bir Türk Bayrağı görünce hemen onu alıp saygıyla öperek temizlemişler ve 30 Ağustos'ta direğe asmışlardı.

Aydın Belediye Başkanı Özlem Hanım, bu asil çocuklarla ilgilendi ve onları Van'dan getirterek Aydın'da misafir etti.

Anneleriyle birlikte gelen Argeş ve Yunus, hayatlarında ilk defa uçağa bindiler, hayatlarında ilk defa Van'ın dışında bir şehir gördüler ve ilk defa bir otelde kaldılar.

“Topuklu Efe Özlem Hanım”, iki yiğit kardeşi Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluş gününe getirtip onları misafir etmekle güzel bir jest yaptı ve herkese “Bayrağımıza sahip çıkalım” mesajı verdi.

TEBESSÜM

İlaçlı gazoz öyküsü!

Temel, arkadaşı Dursun'a anlatıyor:

“Ula Dursun… Hani Yeşilçam filmlerinde kızların-kadınların gazozlarına ilaç koyup uyutan, sonra da işini alan Nuri Alço abimiz var ya…”

“Var, n'olacak?”

“İşte ben onunla tanıştım. Kanımız kaynadı, ahbap olduk…”

“Eee, sonra?”

“İlaçlı gazozları hazırlayıp çapkınlığa çıktık… Fakat, şans bu ya! Dolaştık, dolaştık, bir tane bile bulamadık! Sonunda ilaçlı gazozları biz içtik!”

GÜNÜN SÖZÜ

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