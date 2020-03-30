Korona günleri!

Varsa yoksa korona…

Ne belalı virüsmüş bu? Tüm dünyayı esir aldı!

“Küçük dağları ben yarattım” diye böbürlenen, tüm kâinata posta koyan o böyyük liderlere, şahlara, padişahlara ne oldu?

Kendini dünyanın dayısı zannederek ona buna efelenen “kocaman kocaman” başkanlar nerede, ne halde?

Gözle görülemeyecek kadar küçük, sinsi, zalim bir virüs, atom silahlarıyla donatılan ülkeleri bile dize getirdi!

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Bin bir sorunumuz vardı. Onlara ne oldu?

Demokrasinin rafa kaldırılması, düşünce ve fikir özgürlüğünün yok edilmesi, enflasyon, zamlar, yoksulluk, vs… Bunlar konuşulmuyor. Hepsi halının altına süpürüldü!

Yunan sınırına yığılan çaresiz göçmenleri düşünen kaldı mı?

Suriye'de, Libya'da çarpışan kahraman askerlerimizi soran var mı?

Artık İdlib'den, Fırat'ın doğusundan, Suriye'den konuşuluyor mu?

Rusya'nın fırsatçılığı, Amerika'nın çıkarcılığı tartışılıyor mu?

Her şey virüse odaklandı!

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Şimdi konuşulan konu yalnızca koronavirüs…

Sağlık Bakanı her akşam televizyona çıkıp, “Kaç kişi öldü, kaç yeni vaka var?” diye onları açıklıyor.

65 yaş ve üstü yurttaşların sokağa çıkmaması, kimseyle temas etmemesi isteniyor. Koruma amaçlı bir karar bu ama dışarı çıkan gençler virüsü eve getirirlerse ne olacak? Bunun cevabı yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Ölenler yaşlı” dedi. Bu sözler gençleri cesaretlendirdi.

“Demek ki gençlere bir şey olmuyor!” diye düşünenler çok. Birtakım cahil gençler “Bana nasıl olsa tehlike yok” diye koronavirüs ile mücadeleye boş verdi.

İyi niyetli bir siyasetçi olduğuna inandığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu hatasını düzeltip “Koronavirüs gençleri de etkiliyor, ölümlere sebep oluyor!” diye bir uyarı yapması gerekiyor.

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65 yaş ve üstü için alınan “sokağa çıkma yasağı” sadece koruma amaçlıdır.

Yaşlılar virüs taşıyor anlamında değildir.

Tam tersine dışarı çıkan gençler virüs taşıyıcı olup akşam evlerine döndüklerinde yaşlı aile fertlerine virüs bulaştırabilir.

65 yaş üstü kişilerden “vebalı görmüş gibi” kaçmaya gerek yok. Yediden yetmişe, sekizden seksene herkes bu sinsi virüse karşı koruma önlemlerini ihmal etmemeli.

Topluma yanlış mesaj verildi. Ölenler sadece yaşlılar değil! Aman dikkat!



Maskeli namaz türü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı “VIP cuma namazı” ile yeni bir namaz türü icat etmiş oldu!

Ali Bey, özel olarak seçip davet ettiği kişileri Saray'ın camisinde topladı ve koronavirüs salgını nedeniyle aralarına geniş mesafe koyarak “Cuma namazı” kıldırdı.

Böylece maskeli kılınan yeni bir namaz türü icat edilmiş oldu.

Sanırım bu dünyada bir ilktir!

Maskeli, mesafeli “Özel Cuma Namazı”na her kesimden eleştiri yağdı.

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Ali Erbaş'a “Hayırdır hacı! Cuma namazı millete farz olmaktan çıktı da tek size mi farz? Bu olsa olsa şaklabanlıktır” diye tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt'un bu sert ifadesi “sözün bittiği yerdir!”

TEBESSÜM

Kızılay “Tam siper!”

Bir arkadaşım aradı ve “Helâl olsun Kızılay'a!” dedi.

“Neden?” diye sordum. Arkadaşım:

“Kızılay ilk günden beri sokağa çıkmadı. Takdir (!) edişimin sebebi bu!” dedi.

Kızılay herhalde 65 yaş ve üstüne getirilen yasağın kendisi için konulduğunu zannetti! Bu kurum sadece bağış toplandığı vakit mi ortaya çıkıp milletten para ister?

Devletin hayır kurumu, felâket günlerinde nerede? Ortalıkta yok! Bu duruma gülelim mi, üzülelim mi?

GÜNÜN SÖZÜN

Dünya nüfusu 8 milyar oldu. Koronavirüs belası acep bundan mı geldi?