Küfürbaz siyasetçiler!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek bir televizyon programında konuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek:

“Uyarıyorum… Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası sorunlar yaratabilir” demişti.

Bu sözlerde kızacak ne var? Hiçbir şey yok!

Fakat…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın buna fena halde öfkelendi ve Perinçek'e küfürlü tepki gösterdi. Neden?

Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli “Ayasofya Camii açılsın” demişti… Ee, Semih Bey'in görevi de liderini savunmak ve onun gözüne girmek… Sosyal medya hesabında:

“D. Perinçek denen müptezel, CNN Türk'te ‘Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum' diyor. Siyasi ederi 0.25 olan bu şahsın, Semiha Şahin denen moderatör tarafından âlâ ile vâlâ ile ağırlanması manidardır!” diye yazdı.

Ne zarif (!) bir ifade, değil mi?

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Biliyorsunuz “Müptezel, saygınlığını kaybetmiş, bayağılaşmış, değerini yitirmiş” demektir. Aşağılayıcı bir sözdür.

Gazeteci arkadaşımız Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP'li Semih Yalçın'ın “Müptezel” diye açıkça hakaret etmesine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in nasıl bir yanıt vereceğini sordu.

Vatan Partisi MYK üyesi ve Basın Bürosu Başkanı Osman Erbil, şu cevabı verdiklerini söyledi:

“Bizim için siyasi ahlâk ve nezaket çok önemli. Bize hakaret edenlere aynı dille cevap vermeyeceğiz. Sözü olmayanlar hakaret eder. Sırtında sorumluluk olmayanlar hakaret eder. Biz fikri ve sözü olan insanlarız.”

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Osman Erbil'in sözleri, tüm siyaset adamlarına “örnek olmalı” diye düşünüyorum.

Ülkenin başına ne geldiyse, küfürden, hakaretten, tahrik edici ve karıştırıcı sözlerden geldi.

Türk ulusu küfürbaz siyasetçilere lâyık değil!

Taksi baronları!

İstanbul'da yaşayan bilir… Vatandaşa hizmet eden taksiler yetersiz kalıyor… 16 bin taksi, nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul'a yetmiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buna bir çözüm bulmak için kente teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracağını açıkladı…

Birilerinin kuyruğuna bastı anlaşılan…

Büyük gürültü koptu, başkan çirkin tehditlerle karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu tatsız gelişmeler karşısında “Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz. İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs karşısında devleti bulacaktır” diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Aslında, Ekrem İmamoğlu'nun bu önemli projesinden rahatsız olanlar gerçek taksiciler değil… Ellerinde çok sayıda plaka olan ve bunun kaymağını yiyen rantçılar rahatsız…

İstanbul'daki taksi plakalarının üçte ikisi “Taksi baronlarına” ait… Ellerinde 10-15, hatta daha fazla taksi plakası olanlar var. Kimi şoför çalıştırarak, kimi kiraya vererek ciddi oranda para kazanıyorlar.

Bir taksi plakasının piyasa değeri ortalama 2 milyon lira civarında…

16 bin taksi İstanbul'a yetmiyor… Başkan İmamoğlu doğru yolda…

TEBESSÜM

Akıl hastası!

Bir Güney Amerika ülkesinde, devlet başkanı akıl hastanesini dolaşıyormuş. Koğuşta bir hastanın kendisine çok dikkatli baktığını görünce yanına yaklaşmış:

“Hayrola, beni tanımadın mı?”

“Hayır, tanımadım, kimsin sen?”

Başkan tebessüm etmiş:

“Ben haşmetlü devletimizin başkanıyım.”

Akıl hastası gülmüş:

“Ben de böyle başlamıştım ama sonra buraya getirdiler!”

GÜNÜN SÖZÜ

Koronavirüs acısını tatmayan, ne demek olduğunu bilemez!