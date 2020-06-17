Goller…

Nakavtlar…

Portreler ve…

Anılar…

Nedir bunlar?

“Mikrofonda 57 Yıl”

Orhan Ayhan'ın yazdığı ve 1962'den bu yana anılarını anlattığı belgesel nitelikte bir kitap…

Yalnız Orhan Ayhan'ın anıları değil, Türk sporunun da 57 yıllık öyküsü önümüzde resmigeçit yapıyor. Kitapta tarihi nitelikte yüzlerce fotoğraf var.

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Yıllarca gazetecilik yapan ve ardından da radyo ve televizyonlarda spor müsabakaları sunan Orhan Ayhan futbol maçlarında da iyi bir spikerdi ama boks maçlarının anlatımında bir numaradır. Bu konuda kimsenin onunla yarışabileceğini sanmıyorum.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödüllerini 3 yıl arka arkaya kazanarak rekor kıran Orhan Ayhan 82 yaşında bir delikanlı… Enerjisini ve heyecanını hiç kaybetmeden ödüller kazanmaya devam ediyor.

Kitap başlı başına bir bilgi hazinesi…

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Türkiye'de ilk naklen radyo yayınının Atatürk'ün emriyle Ayasofya Camii'nden yapıldığını biliyor muydunuz?

Ben bilmiyordum, kitaptan öğrendim.

1932 yılının Kadir Gecesi Mevlidi, Ayasofya Camii'de okunmuştu. O mevlit, Cumhurbaşkanı Atatürk'ün talimatıyla radyodan naklen yayınlandı. Yayıncılıkta 5'inci yılını dolduran İstanbul Radyosu, Türk radyoculuğu adına başarılı bir sınav verdi.

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Orhan Ayhan anılarında Ali Şen efsanesinin nasıl doğduğunu da anlatıyor.

Tribünlerde “Ali Şen Başkan, Fenerbahçe Şampiyon” sloganı nasıl ortaya çıktı?

Ali Şen, Başkanlık yaptığı her dönemde (1982-1983) ve (1995-1996 yıllarında) Fenerbahçe şampiyon oldu.

Büyük zaferin coşkusuyla Ali Şen'i omuzlarda taşıyan Fenerbahçeli taraftarlar “Ali Şen Başkan, Fenerbahçe Şampiyon” deyimini Türk Futbol Tarihi'ne yazdı.

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Orhan Ayhan, bir başka spor adamından, Mustafa Kemal Ulusu'dan da “Türk futbolunun unutulmaz Federasyon Başkanı” diye saygıyla bahsediyor.

1984-1986 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan M. Kemal Ulusu için “Tanıdığım en başarılı başkanlardan biridir.” diyen Orhan Ayhan, onun Türk futboluna önemli katkılarını sitayişle anlatıyor.

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“Büyük aşkım bokstur” diyen Orhan Ayhan, yakından tanıdığı boks efsanesi Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Muhammed Ali'nin şu sözlerini de, genç sporculara tavsiye niteliğinde kaydediyor:

“Şampiyonlar salonlardan çıkmaz.

Şampiyonlar, içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar.”

TEBESSÜM

“Eyvah! vergiciler geliyor!”

Kaplumbağa yolun kenarında dolaşıp dururken tavşanın yanında fırtına gibi geçtiğini görünce merak edip bağırmış:

“Hayrola tavşan kardeş, neden kaçıyorsun böyle?”

“Vergiciler geliyor!”

“Gelirse gelsinler, sana ne yahu?”

“Bana ne olur mu? Vergiciler gelirse, vergi vermedim diye bütün kürklere el koyar, sırtımdaki kürkü bile alırlar. Onun için kaçıyorum.”

Kaplumbağa da korkmuş:

“Eyvah, vergiciler gelirse benim sırtımda taşıdığım evimden bile vergi alırlar!” diyerek o da başlamış kaçmaya…

Ağaçtaki maymun, kaplumbağanın telâşla kaçışını görünce meraklanmış:

“Kaplumbağa kardeş, hayrola ne oldu? Niye böyle kaçıyorsun?”

“Vergiciler geliyor.”

“Sana ne vergicilerden?”

“Olur mu, evimi haczederler!”

Maymun bakmış herkes kaçıyor, o da birden korkarak başlamış kaçmaya…

Bir süre koştuktan sonra birden durmuş:

“Ulan sersem maymun” demiş kendi kendine. “Sana ne vergicilerden lan? Gelirlerse gelsinler. Kürkün mü var, evin mi var, senden ne vergi alabilirler ki? Çıplak kıçına giyeceğin donun bile yok, ne kaçıp duruyorsun? Aptal salak sen de! Otur oturduğun yerde!”



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