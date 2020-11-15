Oh oh! Virüse iyi bir ders verdik!

Durum gerçekten çok endişe verici…

Türk Tabipleri Birliği'ne göre koronavirüs salgını, açıklanan resmi rakamlardan 10 misli daha fazla!

Devlet hastanelerindeki yoğunluk korkunç…

Test kuyruklarının ucu bucağı yok!

İnsanlar saatlerce bekleyip test yaptıramadan boynu bükük dönüyorlar!

Salgında çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Fakat… Bizimkiler ne yapıyor?

■ AVM'ler açık…

■ Caddeler, meydanlar ana-baba günü…

■ Düğünler, kutlamalar, askere uğurlama törenleri sürüsüne bereket…

■ AKP kongreleri serbest…

■ Toplu taşıma araçları tıklım tıklım…

Hal böyle olduğu halde, alınan önleme bakın!

65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi!

Virüsten kurtulmanın yolunu böyle buldular!

65 yaş üstü ancak saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilecek! Diğer saatler yasak!

Bizde salgın böyle önlenir arkadaş!

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, bu kararı alan herkesi kutluyoruz.

Haddini bilmez koronavirüse iyi ders verdiler doğrusu!

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Sağlık Bakanımız Koca Bey, dünyada 65 yaş üstüne getirilen yasaklarla “Salgını önleyeceğini sanan” ilk ve tek Sağlık Bakanı!

65 yaş üstüne yasaklar getirince korona mahvoluyor demek ki!

Helâl olsun! Bize de bu yakışır!

Hasta sayısı da, ölümler de hızla artıyor!

Sağlık Bakanı lagalugayı bırakmalı, sorumluluğunun bilinci ile gerçekçi önlemler almalı! 65 yaş üstünü yasaklama ezberi ve kolaycılığı ile işler düzelmiyor!

Kaç yıl sonra kurtuluruz?

Hepimizin gözü aşı çalışmalarında…

Dünyada 120'den fazla aşı çalışması olduğu belirtiliyor.

Amerikan Pfizer ve Alman Bion Tech firmalarının ortaklaşa bulduğu aşının yüzde 90'dan fazla koruma sağlaması tüm dünyaya umut verdi.

Bion Tech firmasının Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, rahatlamanın 2021 Mart'ından itibaren gerçekleşeceğini söyleyerek “Geliştirdiğimiz aşının, virüsün başını ezip salgını bitireceğinden eminim” dedi.

Türkiye'de de Çin meşeli aşılar insanlar üzerinde deneniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

“Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerleme var. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde mutlaka takalım. Sabrınız için sağ olun” dedi.

Bakan Bey'in sözleri çok iyi ama sanırım gerçekçi değil!

Ülkemizdeki aşı üretim tesisleri yıllar önce kapatıldı. Artık her aşıda dışa bağımlıyız.

Türkiye'ye en basit bir grip aşısını bile yeterli sayıda getirtemeyip milyonlarca vatandaşını aşısız bırakan Sağlık Bakanlığı, milyonlarca doz “Covid-19” aşısını nasıl satın alıp, nasıl getirtecek? Getirtse bile kaç yılda getirtebilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu soruların cevabını vermeli!

TEBESSÜM

Geçmişi öğrenmek!

Önceden içinde hiçbir politik hırs sezilmeyen bir adam, yapılacak seçim öncesi aniden politikaya atılmış. Tanıdıkları merak etmişler:

“Her şey aklımıza gelirdi de senin bir gün politikaya gireceğin aklımıza gelmezdi. Ne oldu da birdenbire siyasete heveslendin?”

Adam açıklamış:

“Benim amacım politika yapmak değil ki! Soyum sopum hakkında yeterli bilgiye sahip değilim, merak da ediyorum. Seçimlere kadar nasıl olsa rakiplerim gerekli araştırmayı yaparlar, ben de böylece geçmişimi öğrenmiş olurum. Biraz da siyasetten nasiplenirim tabii…”

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde zulüm ve haksızlık hiç bir zaman ebedi olmamıştır!