Bir yanda virüs salgını, diğer yanda yandaşların ölüm tehditleri, ülkeyi her geçen gün biraz daha geriyor.

Demek ki memlekette, iktidara muhalif olanlar, Laik Cumhuriyet yanlısı ve Atatürkçü kitleler için, birileri donatılmış, zulalarda silahlar hazırlanmış, ölüm listeleri yapılmış da haberimiz yok!

Bunu televizyon programlarında kendileri ifşa ediyorlar!

Onların sözlerinden, karşıt gördükleri komşularına, muhalefet yapan kişilere karşı harekete geçmek için fırsat kolladıklarını anlıyoruz.

Hem yasa dışı, hem ahlâk dışı olan bu tehditlere karşı devlet görevlilerinin sessiz kalmaları daha da üzücü bir durumdur.

Bu kaçık kişilere karşı savcıların, hâkimlerin ve tüm devlet görevlilerinin, Türkiye'nin anayasal demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatmaları gerekir.

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Can Ataklı'nın türbana ilişkin eleştirileri nedeniyle Tele-1 kanalına ekran karartma ve ağır para cezaları veren RTÜK gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gözü dönmüş yandaş bir kadının, TV'de açıkladığı ölüm listesi için:

“Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bu, büyütülecek bir konu değil!” dedi.

Ölüm listeleri büyütülecek bir konu değilmiş… Bu sözde vicdan var mı?

Aslında darbeyi öven filan yok… Aklı başında olan herkes darbeye karşı…

Aklı başında olmayanlar ise kendi kendilerine “gelin-güvey” olup, tehditler savuruyorlar!

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Televizyon programına katılan o malûm kadının, her türlü yasayı paspas gibi çiğneyerek söylediği sözler tüyler ürpertici. Şöyle demişti:

“15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yani yapamadık istediklerimizi… Boş bulunduk. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür! Biz çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ var 3-5… Benim listem hazır açıkçası…”

Dahası var…

Zırcahil herifin biri de çıkıp, gerçekte olması mümkün olmayan hayali darbe söylentilerini ele alıp, tüm muhalifleri tehdit ederek şöyle dedi:

“… Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer, kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı? Ailenizi, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bir intikam faslı başlar ki, bu ülkenin vatanseverlerini, yiğitlerini durduramazsınız…”

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Yaşanan olaylar ve kullanılan bu sözlere karşı resmi makamların kıllarını bile kıpırdatmamaları, ülkemizin ne hale getirildiğini gösteriyor!

Memleketi yönetenler bu ayrımcılığa, bu tehdit dolu sözlere göz yummaya devam ederlerse, daha vahim durumlarla karşılaşabiliriz!

Ey siyasiler! Ülkemize yazık etmeyin! Ağaç yıkılırsa hepimiz altında kalırız!

Tebessüm

Şeytanın işi!

Eşek ağaca bağlıydı… Şeytan geldi ve ipini çözdü…

Eşek komşunun tarlasına girdi, kuru ve yeşil ne bulduysa yemeye başladı.

Tarla sahibi olan çiftçinin karısı eşeği gördü ve evden tüfeği alarak eşeği öldürdü.

Eşeğin sahibi tüfek sesini işitti, baktı ki eşeği ölmüş, sinirlenip çiftçinin karısı üzerine kurşun yağdırdı.

Çiftçi döndü, karsını ölmüş bulunca tüfeği kaptı ve eşeğin sahibini öldürdü.

Eşeğin sahibinin oğlu, babasını ölmüş bulunca silahını aldı, tarla sahibinin büyük oğlunu öldürdü.

Haber tarla sahibinin ailesine ulaştı. Hepsi silahlarını kuşanıp, eşek sahibinin çiftliğine baskın yaptılar. Evde kim varsa öldürüldü, bina yakılıp yıkıldı.

Şeytana soruldu: “Sen ne yaptın böyle?”

Şeytan memnun bir şekilde hafifçe tebessüm ederek “Hiiiç… Ben sadece eşeğin yularını çözdüm.” dedi ve ekledi:

“Bir toplumu yıkmak istediğinde oradaki eşekleri salacaksın!”

GÜNÜN SÖZÜ

Habis ruhlu, kötü kişilerden iyilik beklemek deliliktir!