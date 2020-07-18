“Siyasi ayak” zülfüyare dokunur!

Dört gündür hemen hemen tüm haber kanallarında 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü konuşuluyor.

Her şey bir bir ortaya dökülüyor, hâkimden, savcıdan, medyadan, polisten, askerden, generalden, kısacası her kesimden binlerce hainin katıldığı darbe girişimi için yorumlar yapılıyor.

Tabii ki darbe lânetlenecek amma… Bu hain teşebbüsün siyasi ayağı nerede?

Darbe girişimine, asker, polis, bilim adamı, gazeteci, hatta leblebici bile katıldı ama hiçbir siyasetçi katılmadı, öyle mi?

Kimse buna inanacak kadar ahmak değildir. Hukuk da, vicdan da bunu kabul etmez!

Öyleyse nerede siyasi ayak?

Hiç merak etmeyin, darbe girişiminin siyasi ayağını asla ortaya çıkmayacaktır. Neden?

Çünkü zülfüyare dokunur?

Ne demek zülfüyar? İnce, hassas bir konuya el atıp, hatırlı birilerinin zayıf noktalarına temas ederek onları zor durumda bırakmaktır!

15 Temmuz girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılırsa kimler zor durumda kalır, siz söyleyin.

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İYİ Parti Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, iktidar FETÖ ile mücadelede kararlı ise, öncelikle Meclis'te yeniden araştırma komisyonu kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Bu mücadelede hâkim ve savcıların da desteklenmesi ve onlara tam yetki verilmesi gerektiğinin altını çizen Aytun Çıray “İktidar bu mücadelede gerçekten ciddi ise siyasi ayağı bulsun!” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Biz İYİ Parti olarak Meclis'e iki defa araştırma önergesi verdik ama reddedildi. Siyasi ayak mutlaka araştırılmalı ve AKP içerisinde FETÖ ile ilişkisi olanlar uzaklaştırılmalı.

Ben bunların varlığını tahmin ediyorum. Zamanında FETÖ lehine birçok eyleme katılan kişiler, şu anda AKP'de aktif siyaset yapıyorlar.

O siyasilerin ne oranda FETÖ ile ilişkileri olduğunu bilmiyoruz. Böylelerinin halen iktidar partisinin yönetiminde olması FETÖ Terör Örgütü ile mücadeleye set vuruyor!”

İktidarda TIK YOK

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri E. Albay Ümit Yalım diyor ki:

“Yunanistan, Aydın ilimize bağlı Eşek Adası'nda hapishane kurdu.

Adaya gelen sığınmacılara çöp toplatılıyor ve çöp toplamak istemeyen mülteciler, çoluk-çocuk ayrımı yapılmadan hapse tıkılıyor. İngiliz BBC News TV kanalı, sığınmacılara yapılan Yunan zulmünü haber yapıp bütün dünyaya servis etti. Şimdi soruyorum:

Türk topraklarında hapishane inşa etmek ve açmak, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi değil midir? Aydın'a bağlı Eşek Adası'nda Yunan hapishanesi açılmasına kim izin verdi? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu skandalı nasıl izah edecek?

Aydın'ın Eşek Adası, mültecilerin Avrupa'ya geçişi için atlama taşı olarak kullanılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kanunsuzluğa nasıl göz yumuyor?”

Ümit Yalım, bir yurtsever hassaslığı ile bu tür soruları yıllardan beri her makama soruyor ama ülke yönetiminde ne bir ses, ne bir nefes… Tık bile yok! Neden?

TEBESSÜM

Temel'in sülalesi

Temel, arkadaşı İdris'e havasını atıyormuş:

“Benum büyük dedem Rus Harbi'nde Ruslar'a karşı savaştı. Dedem Çanakkale Harbi'nde İnciluzlere karşı savaştı. Babam Kurtuliş Savaşı'nda Yunan'a karşı savaştı. Ben de Kore'de Kuzey Koreli ve Çinlilere karşı savaştım!”

İdris şaşırmış bir halde “Ula Temel” demiş “Senun da ne geçimsuz sülalen varimuş?”;

GÜNÜN SÖZÜ

Dostça yollardan başarılamayan işleri yumruk halleder!