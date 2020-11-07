Trump, tam bir mızıkçı çıktı! Kaybetmeye tahammülü yok!

“Kazanırsam tamam, kazanmazsam sonuçları tanımam!” diyor.

Seçimi kaybettiği eyaletlerde hile yapıldığını iddia ederek dava üstüne dava açtı.

Trump'ın mızıkçılığı bana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hatırlattı.

AKP de Trump gibi mızıkçılık yapmış “Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu” gibi dünyanın en saçma sözüyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak seçimi iptal ettirmişti. Tekrarlanan seçimde oy farkı 800 bine çıkınca rezil olmuşlardı…

Benzerlik müthiş ama bir fark var:

Amerikan mahkemeleri, bizdeki Yüksek Seçim Kurulu'na benzemez! Orada hukuka saygılı, ehil ve tarafsız hâkimler vardır.

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İstese de, istemese de Trump bitmiştir.

O yasa gereği bir süre daha görev yapıp 20 Ocak Çarşamba günü koltuğu Joe Biden'e devredecektir.

Bu durumdaki başkanlara Amerika'da “Lame Duck”, yani “Topal Ördek” diyorlar!

Topal Ördek, görev yaptığı iki buçuk ay içinde önemli bir karar alamaz ve yeni başkanın hükümetini kurarak göreve hazırlanmasını bekler.

Trump'ın seçimdeki son çırpınışlarının faydasız olduğu görülüyor!

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Türkiye'de Trump'ın kaybetmesine üzülenler var!

Trump'ın, 4 yıllık başkanlık süresince Türkiye'ye ne faydası oldu ki?

Tam tersine çok kötülük yaptı, Türkiye düşmanı, PKK, YPG, PYD gibi teröristleri besledi, uluslararası olaylarda da hep Türkiye karşıtlarına destek oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı'na terbiyesizce yazdığı hakaret dolu mektup da unutulamaz!

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Trump, hem dünyayı, hem Amerika'yı karıştırdı. Şimdi eyaletler kazan gibi kaynıyor. İnsanlar sokaklara döküldü!

Koca ülke, bıçak vurulan karpuz gibi ikiye ayrıldı, insanlar birbirlerine düşman oldu.

Trump, Amerika'nın da, dünyanın da canına okuyan adamdır!

ABD'deki kutuplaşma ile bizdeki kutuplaşma arasında hayli benzerlik var!

Taç giyen baş akıllanır!

Amerika'da seçim kargaşası devam ediyor. Sonuçlar henüz kesinleşmiş değil ama Joe Biden kazanmış gibi görünüyor. Trump perişan!

Türkiye açısından baktığımızda, o da Trump gibi makbul bir adam değil!

Onu Başkan Obama'nın yardımcılığını yaptığı dönemden beri tanıyoruz. ABD Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye 4 defa gelmişti…

Bize olumsuz baktığı kesin… Yunan ve Rum taraftarı… Ermeni lobilerinin de etkisi altında… Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de Türkiye karşıtı…

Joe Biden'in başkanlığındaki ABD ile ilişkilerimiz daha da zorlaşacak ve endişe verici bir hal alacak gibi görünüyor. Fakat…

“Taç giyen baş akıllanır!” atasözü, tecrübelerin imbiğinden geçmiş ünlü bir deyimdir.

Joe Biden da Başkan koltuğuna oturunca, üstleneceği büyük sorumluluk anlayışı ile önyargılarından kurtulup akıllanabilir!

Çünkü o, her şeyden önce Amerika'nın menfaatlerini düşünmek zorundadır.

Türkiye dünyanın en stratejik öneme sahip ülkelerinden biridir.

Ortadoğu, Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz havzalarında önemli bir güç merkezidir.

Joe Biden tüm bunları göz ardı edemez!

TEBESSÜM

Trump'ın BİDEN planı!

Amerika Başkanı Trump seçim gecesi arkadaşlarıyla konuşurken biri:

“Rakibimiz Biden'in adamları kuduz gibi saldırıyor” der…

Lâf kuduz hastalığından açılınca yalaka yandaşlarından biri Trump'a sorar:

“Sayın Başkan, Allah korusun, kuduza yakalanacak olsanız siz yapardınız?”

Trump:

“İlk önce bir kâğıt ister ve liste yapardım” der.

“Vasiyetinizi yazmak için mi?”

“Hayır, ilk önce rakibim BİDEN'i ısırmak için! Ve sonra diğerlerini!”

GÜNÜN SÖZÜ

Demokrasinin var olan kusurları yine demokrasi ile kapatılır