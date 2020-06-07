Toplum olarak nefessiz kaldık!

Dünya Amerikalı siyahi George Floyd'u konuşuyor. Onun dramatik sözü dillerde:

“Nefes alamıyorum… Nefes alamıyorum!”

…Ve zalim beyaz polis memuru, vahşi, insafsız, gaddar bir şekilde dizini siyahi adamın boğazına bastırıyordu… Talihsiz adam 9 dakika boyunca çırpındı ve sonunda boğularak öldü!

Dünyada nefes alamayan sadece George Floyd mu?

Onun gibi olmasa da her ülkede değişik şekillerde soluksuz bırakılan kitleler var!

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Okurlarımdan mesajlar yağıyor. Birçoğu kendilerini talihsiz siyahi adama benzetip:

“Biz de Floyd gibi nefessiz kaldık, boğuluyoruz!” diyorlar.

Koronavirüs salgını nedeniyle düşen gelirler, artan işsizlik, ödenemeyen borçlar, 65 yaş üstü vatandaşların başkalarına muhtaç hale getirilmesi, horlanıp küçük düşürülmesi, halkımızın büyük bölümünü soluksuz bıraktı.

Nefes alamayanlar sadece 65 yaş üstü değil… Uygulanan yanlış ekonomik politikalar, tüm toplumu nefes alamaz hale getirdi.

Esnafın, işçinin, çiftçinin, memur ve emeklinin halini anlatmak zor… Bunalım içindeler… Boğulmamak için insanüstü bir gayretle direniyorlar!

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Ülkede demokrasinin de boğazına çöküldü. “Boğuluyoruz… Boğuluyoruz…” inlemelerini duymak beyefendilerin işlerine gelmiyor.

Siyasal alanın sınırları da özgürlük alanların da daraltılıyor.

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandumdan önce neler neler vaat etmişlerdi:

– Daha fazla özgürlük gelecekti…

– Daha hızlı kararlar alınacaktı…

– Daha iyi bir yönetimle demokrasi gelişecekti…

– Daha zengin bir ülke olacaktık…

–Türkiye ekonomisi kanatlanıp uçacaktı…

– Düşmanlar hasetinden çatlayacak, dünya bizi kıskanacaktı…

– Parlamento güçlenecek, koalisyon dönemleri geride kalacaktı…

Yaşadık ve gördük…

Bunların hiçbiri olmadı.

Ne dedilerse tersi oldu.

Ülkede hukukun üstünlüğü kalmadı.

Meclis'in yetkileri budandı, özgürlükler daraldı. Ülke, yalnız gazetecilerin değil, milletvekillerinin bile bir gecede vekilliklerinin düşürülüp hapse atıldığı bir duruma geldi.

Sonuç: Toplum nefessiz kaldı. “Boğuluyoruz!” seslerini artık duymaları lâzım!

Ev hapsinin vahim sonuçları!

65 yaş üstü bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkıp gezebilecek. Diğer günler ev hapsine devam! Ülkeyi yönetenler bunun vahim sonuçları olduğunun farkında değil…

– Yaşlıların çoğunun kas ve eklem zafiyetleri kronik hale gelecek, yürümekte zorlanacaklar.

– Koroner damarları tıkanacak.

– Şeker hastalıkları derinleşecek.

– Kalp ve akciğer yetmezliği ciddi safhalara ulaşacak.

– Hareketsizlikten kilo alıp obez olacaklar.

– Yürüyüş ve spor yapamayacakları için çökecekler.

– Birçok kişinin psikolojisi bozulacak ve depresyona girecekler.

– Koronavirüsten değil ama bu nedenlerle hayatı tehlikeye giren çok olabilir!

TEBESSÜM

Barda ne konuşulur?

Adam bara gidip içkisini söylemiş. İki duble attıktan sonra çakır keyif halde yanındakine dönmüş:

“Yahu, şu erken seçim tartışmaları ve partiler…”

Barmen hemen araya girmiş:

“Bu barda politika konuşulmaz beyefendi, lütfen!”

Adam bu kez tam “Futbol maçları Haziran'ın 12'sinde başlayacak…” derken barmen yine atılmış:

“Bu barda futbol da konuşulmaz!”

Adam kafayı bulduğu için rahatça sormuş:

“Peki, bu barda hovardalık, kadın, seks filan konuşulur mu?”

“Tabii konuşulur”

“O halde senin ananı, avradını…”

GÜNÜN SÖZÜ

Sokak kedileri en çok ciğerciden tekme yer ama en çok onu sever!