Türkiye meçhul bir yöne gidiyor!

Artık “Türkiye'de adalet var, hukuk var!” diyemeyiz!

Kim böyle diyorsa hayal görüyor demektir.

Adaletimiz ne yazık ki, en geri ülkelerden daha geriye düştü!

Hukukun işlemediği bir ülkede hiçbir işin düzgün gitmesi mümkün değildir!

Ulus olarak bilinmeyen bir yöne doğru gidiyoruz maalesef!

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Son dönemde yaşanan dört olayda kaybeden demokrasi, insan hakları ve adalet oldu.

1) Atatürkçü SÖZCÜ'nün 7 mensubu (Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli) hakkında ‘FETÖ'cü oldukları iddiasıyla verilen mahkûmiyet kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. FETÖ ile herkesten çok mücadele eden SÖZCÜ hakkında, geçerli hiçbir delil olmadığı halde verilen kararın onanması, skandaldır ve hukuki değil, siyasidir! Hukuk olsa FETÖ'ye düşman olan Atatürkçü SÖZCÜ cezalandırılmazdı!

2) Anayasa Mahkemesi'nin “Enis Berberoğlu” davasında verdiği “Hak ihlali” kararı yerel mahkeme tarafından tanınmadı. Bu, mahkemenin anayasal düzeni de tanımadığı anlamına geliyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları bütün kişi ve kurumları bağlayıcıdır. Yerel mahkemenin direnişi, ülkede hukukun bittiğini gösteriyor!

3) Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın “Işıklar yanıyor” şeklindeki paylaşımı da bir hukuk adamına hiç yakışmamıştır ve Anayasa Mahkemesi'ne saldırma ve yıldırma operasyonlarına çanak tutmuştur. Engin Yıldırım 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından göreve getirilmişti. Şimdi, bu sakıncalı paylaşımı “ortalığı karıştırmak için” ortaya attığı iddiaları var.

4) Anayasa Mahkemesi, MHP lideri Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırılarına hedef oldu. Bir hukuk devletinde İçişleri Bakanı'nın böyle polemiklere girmesi düşündürücüdür!

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Türkiye nereye gidiyor, belli değil! Yaşanan hukuk skandalları için herkes bir şey söylüyor ama ben görüşlerine çok değer verdiğim (biri hukukçu, diğeri hukukçu ve siyasetçi) iki bilge kişinin görüşlerini naklederek kararı okurlarıma bırakıyorum…

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Yekta Güngör Özden (Anayasa Mahkemesi'nin önceki başkanlarından): “Yargıçların siyasal iktidara güvenerek böyle kararlar aldığı kanaatindeyim. Yerel mahkemenin çabası hukuk dışı bir direnmedir ve hukuk kurallarının tümüne aykırıdır. Eski bir hukukçu olarak derin bir üzüntü duyuyorum.”

Hüsamettin Cindoruk (Meclis eski Başkanı ve hukukçu): “Yargıçların göze girmek için yarıştığı bir dönemde Türkiye adına üzülüyorum. Ne yazık ki, Kenan Evren'in darbe döneminden farksız bir dönem yaşıyoruz!”

Ölüm tuzağı gibi!

Kaçak içki öldürüyor, devlet suçluları arıyor ve bir kısmını yakalıyor.

İyi de… Aslında devletin kendisinde de hata araması gerekiyor! Hangi ürün olursa olsun, vergisi böylesine fahiş oranda arttırılınca, kaçakçılık ve sahtecilik cazip hale gelir!

30-40 liraya mal olan bir içki 230-240 liraya satılırsa, kaçakçılar ve sahtekârlar hemen devreye girer… Sonunda olacağı budur!

Ucuz olan kaçağa talep büyüyor çünkü…

Cinayetten farksız olan ölümler devam ediyor.

Sahte içkiden hayatını kaybeden kurbanların sayısı 50'yi geçti. 10'u yoğun bakımda olan çok sayıda hasta var.

Sahte içki ölüm tuzağı ya da Rus ruleti gibi!

Alkollü içecek ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi oranlarındaki artış, tüketimi azaltmıyor. Ürünler zamlandıkça vatandaşların kaçak içki ve tütüne yöneldiği görülüyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkede gelir uçurumu var. Birileri yiyor, birileri bakıyor, bazıları da acıyı bal eyliyor!