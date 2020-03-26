Virüs, insana dinini sormuyor!

Koronavirüs din ve ırk ayrımı yapmadan herkesi vuruyor.

“Sen Müslüman mısın, Hıristiyan mısın, Musevi misin, dinli misin, dinsiz misin?” diye sormuyor.

Hedefte tüm insanlık var!

İnsanoğlu, ortak mücadele ile bu düşmanı yenmek zorunda…

Yaşadığımız dünyanın gerçeği bu iken, “Camiler neden kapatıldı? Dinimiz bizi korur. İbadetimizi engellemeyin” diye kızıp cami kapılarını tekmeleyenler olduğunu duyuyoruz.

Ya efendi! Bu menhus virüs sena “Dua ettin mi, etmedin mi?” diye sormuyor ki!

Koronavirüsün nazarında herkes bir! Hedefi insan! Hayvanlara kesinlikle bir zarar vermiyor, onların vücuduna girerlerse kuzu kuzu birlikte yaşıyorlar!

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Koronavirüsler hem hayvanlarda, hem insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir.

Bazıları insanlara bulaşır, soğuk algınlığı, nezle dahil çeşitli hastalıklara sebep olur.

Koronavirüs (Kovid-19) hayvanlara zarar vermediği halde, akciğerlerine yerleştiği insanları nefes alamaz hale getirip öldürüyor!

Bilindiği gibi en yaygın belirtiler, bulgular, yüksek ateş, yorgunluk ve kuru öksürük…

Koranavirüse yakalanan her 6 kişiden sadece biri ağır hastalanıyor. Bu altıda bir hastanın yüzde 85'i iyileşiyor.

Bu nedenle fazla umutsuzluğa kapılmayalım, başta ellerimizi sık sık yıkamak dahil tüm önlemleri ciddiyetle uygulayalım.

İnsanlık, tıbbın gelişmediği, ilaçların ve imkânların çok az olduğu yüzyıllarda veba ve kolera gibi

dehşet verici hastalıkları bile yok etti.

Kovid-19 da mutlaka yenilecektir!

Eğitim kimlere emanet?

Koronavirüs tehdidi nedeniyle ‘uzaktan eğitim' başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlattığı “Eğitim Bilişim Ağı” üzerinden güya eğitim verilmeye başlandı.

Daha ilk gün, müfredatı hazırlayan sözde eğitimcilerin metelik etmez kişiler olduğu, çocukların kafalarını hurafelerle doldurmaya çalıştıkları görüldü.

Siyasi tarihimizin çok acı bir olayı olan eski Başbakan Menderes'in idam edilişini gösteren çizimlerin öğrencilere ders olarak gösterilmesi eğitim skandalıdır.

İpin boyuna geçirilmesi gibi sahnelerinin çocuklar üzerinde psikolojik deprem yaratacağını düşünmeyen bu ilkel kafalar nasıl eğitimci olabilirler?

Hepsinin görevden alınmaları gerekir!

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“İzlenen Milli Eğitim politikası dindar ve kindar kuşaklar yetiştirmek amaçlıdır!”

Bu sözler Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan'a ait…

Atılgan, bana gönderdiği bir e-postada şöyle diyor:

“Milli Eğitim Bakanlığı birleştirici değil, ayrıştırıcı bir eğitim politikası uyguluyor.

*Öğrencileri ayrıştırıcı kitaplar rehber öğretmenlere nasıl ve hangi amaçla dağıtılabilir?

*Ortaokul çağındaki çocuklara idam sehpalı sahneler nasıl izlettirilebilir?

Bu Bakan, Milli Eğitim için uygun değildir ve istifa etmelidir.”

TEBESSÜM

“Mal, canın yongasıdır”

İstanbullu Yahudi tüccar Mişon ansızın hastalanır. Yakalandığı koronavirüs değildir ama ağır bir hastalıktır. Durumu çok kötüleşince ailesi, yanına koşar:

Mişon sorar:

“Sevgili karım Raşel, burada mısın?”

“Evet hayatım buradayım.”

“Sevgili oğlum Salamon, burada mısın?”

“Evet babacığım buradayım.”

“Güzel kızım Liza, sen de burada mısın?”

“Buradayım babacığım.”

Ağır hasta Mişon birden gürler:

“Hepiniz buradasınız ha? Allah cezanızı versin! Dükkânda kim duruyor o zaman?”

GÜNÜN

Virüslerin yaptıkları kötülük, kendilerinden sonra da yaşar!