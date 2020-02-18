Yaygaracı Rumlar ve Kıbrıs

Gelen haberlere göre, Kıbrıslı Rumlar hop oturup, hop kalkıyor…

“Olamaz! Maraş'ı açamazsınız. Orası bizimdir!” diye yaygara koparıyorlar.

İşin tuhafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaygaracı Rumlar gibi konuşarak “Maraş'ın açılması yanlıştır” diyor.

“Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır siyaseti 1950'lerin modası geçmiş sloganıdır” diyen Akıncı'nın yarattığı yeni bir skandaldır bu!

★★★

Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindedir ve Gazimağusa kentinin turistik bir bölgesidir.

Rumları feryat ettiren nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı olan Maraş bölgesinin açılacağını söyledi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da “45 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde hiçbir sonuç alınamadı. Bu nedenle hükümetimiz kapalı Maraş'ı insanlarımızın ve eski sakinlerinin yerleşime açma noktasında bir girişim başlattı” dedi.

Aslında geç kalmış bir karar bu!

O cennet yer, dünyanın en güzel turizm bölgelerinden biri olan Maraş, 45 yılda âdeta hayalet kente dönüştü. Rumlar çıldırsa da, açma kararı yerindedir.

★★★

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güzel bir kentidir.

1873 yılında Mağusa'ya sürgün edilen Vatan Şairimiz Namık Kemal'in hapis yattığı zindan “Sur içi” bölgesinde yer alır.

Mağusa'nın en cazip yeri Maraş'tı… Masmavi bir denizi, 8 kilometre kumsalı olan, cennet gibi yerde dünyanın en lüks otelleri yer alıyordu.

105 muhteşem otel, 4700 konut ve yüze yakın eğlence merkezi şimdi harabe halinde…

Artık yaygaracı Rumlarla anlaşmanın mümkün olamayacağı yönündeki kanaat güçlenince Maraş'ı açma kararı verildi.

★★★

1960'lı yıllarda Mağusa'nın dış kesimlerinde yerleşim yerleri oluşmaya başladı. Bu bölgelere Rumca “Şehrin dışı” anlamına gelen “Varosha” deniliyordu. İlerleyen yıllarda Varoşha bölgesi adanın en lüks, en canlı turizm merkezi haline geldi.

Akdeniz'in ortasındaki bu cennet ada çok uzun bir deniz mevsimine sahip olduğu için dünyada büyük ilgi gördü ve Maraş'a, başta İngilizler olmak üzere dünyanın dört bir yanından yabancı yatırımcılar gelerek, eşi benzeri görülmemiş otel yatırımları yaptı. Böylece Varosha (Maraş) dünyanın en gözde turizm bölgelerinden biri hâline dönüştü.

1974 savaşından sonra kapatılınca Maraş 45 yılda ölü bir şehir haline geldi.

Şimdi, KKTC Hükümeti, Ankara'nın da desteği ile Maraş'ı Kıbrıs halkına ve tüm dünya turizmine açma kararı aldı, doğru yaptı.

Bu karara Kıbrıslı Rumlar fena halde kızdı, Şimdi ortalığı velveleye vererek karardan dönülmesini istiyorlar ama nafile!

Hayvan sevgisi ve talihsiz bir kaza!

Burhan Ayeri, mesleğimizin sevilen yazarlarındandır.

İnsan sevgisiyle birlikte sokak hayvanlarına karşı da özel bir ilgi gösteren Burhan Ayeri, mahallesindeki kedi ve köpekleri sürekli olarak besler.

Onda hayvan sevgisi o kadar ileridir ki, mahallesine gelen karga ve

martıları da ihmal etmez, yaz-kış hepsini beslemeye çalışır.

İçinde hayvan sevgisi olan, gerçek bir insandır.

Burhan Ayeri, iki hafta kadar önce sokaktaki bu sevimli dostlarını beslemeye çalışırken bir talihsizlik sonucu olanlar oldu. Ansızın dengesini kaybeden Ayeri sert bir şekilde yere düşünce, kolu, kaburgası ve burnu kırıldı.

Bu talihsiz kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yazı yazamaz hale gelen Burhan Ayeri, iki hafta aradan sonra dün Yeniçağ'daki yazılarına yeniden başladı. Tedavisi devam eden Burhan kardeşimize “Geçmiş olsun” diyor, şifalar diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Az gelişmiş ülkelerde zenginler “para” fakirler “çocuk” yapar!