Açıklamayı Alaattin Çakıcı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, ülkemizde gazeteciliğin ne kadar zor olduğunu, basının getirildiği durumu da ortaya koydu. Bakana ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabında istifa ettiği yer alıyor. Ama bunu kimseden doğrulatma olanağı bulamıyorsunuz. İki televizyon, internet sitesi, gazete dışında basın böyle bir istifayı görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Gelişmeleri ve olayın perde arkasını ancak yabancı basından öğreniyoruz. Vah ki vah…

İşte böyle bir ortamda dünün en sevindirici haberi Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geldi. Sadece gazetecilik yaptığı için kıymetli meslektaşımız Müyesser Yıldız, 155 gündür tutukluydu. Gazeteciliğin yargılandığı, gazetecilere bakan tarafından hakaret edildiği bir süreci yaşıyoruz.

O KADAR ZOR Kİ

Berat Albayrak sosyal medyadan istifasını açıkladı açıklamasına ama bunun doğru olup olmadığını da araştıracaksınız. Konuşması gerekenler konuşamıyor, yorum yapamıyor. Bu durumda ya elinizdeki bilgilerle yazacak, ya da yazmayacaksınız. Günümüzde yazılmadığı için size kimse bir şey söylemez. Yazdığınız zaman ise başınız belaya girebilir.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın Covid-19'dan vefat ettiğini öğrenmiştim. Eğer böyle bir haberi yazarsak başımızın derde gireceğini biliyordum. KRT televizyonunda Sisler Bulvarı programında açıkladım. Nitekim, önce “Ölüm nedeni o değil” dediler, bir gün sonra gerçeği açıklamak zorunda kaldılar. Bunu biz duyurmamış olsaydık, Aytaç Paşa'nın gerçek ölüm nedenini kimse bilmeyecekti.

İSTİFANIN NEDENİ

Berat Albayrak'ın bu istifa şekli devlet geleneğimizde olmayan bir şey. Başlangıçta doğru mu, bunun altında başka niyetler mi var diye anlamakta zorlandık. Açıklamanın Albayrak ya da bakanlık tarafından yalanlanmaması istifanın doğru olacağını ortaya koydu.

İstifanın ardından çok şeyler konuşuluyor, konuşulacak. Olayın hem siyasi hem de ekonomik boyutu olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında doların yükselişini durdurma konusunda görüş ayrılığı olduğu biliniyordu. Erdoğan, faiz artırımına karşı çıkarken, Albayrak ise Merkez Bankası'nın doların gecelik faiz oranını yüzde 3 artırmasını, böylece doların 6.50'ye kadar ineceği görüşünü savunuyordu. Sarayda, Albayrak'a bilgi verilmeden yapılan ekonomi ile ilgili toplantılar da sıkıntıyı artırdı.

Başka bir sorun daha yaşanıyordu. Albayrak, gruplar halinde AKP milletvekillerini toplantıya çağırıyordu. 290 milletvekilinden 170'i bakanın çağrısına uymuştu. Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın bu çağrılara karşı çıktığı söyleniyordu. Huzursuzluk büyüyünce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Malatya kongresi sırasında durum anlatıldı. Ortada durduğu bilinen Mahir Ünal da bu rahatsızlıkları dile getirdi.

“KAMUOYUNA DUYURU”

İstifanın ardından açıkçası AKP yetkililerinden kimse bir açıklama yapamadı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeyişine benzer bir durumun yaşanabileceği değerlendirildi.

Siyasetçiler istifa üzerine konuşmazken, yorum yapmazken, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutulan, İnfaz Yasası'ndan yararlanıp nisan ayında tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan şu açıklamayı geldi: “Ciddi devlet adamları şartlar ne olursa olsun kişisel problemlerini devlet menfaatine, devletimizin menfaati söz konusu olunca hükümet içerisindeki nefsi çekişmeler deepfreezde dondurulur. Devletimizin ve milletimizin ekonomik teminatı olan Maliye Bakanlığı'nın uluslararası yıllardır ekonomik ilişkilerinden dolayı devam eden ekonomik bağlantılar da bir kopma olmaz. Ama yürüyen ilişkiler, dünya sıkıntılı bir ekonomik süreç geçirirken maliyenin başındaki kaptan gemiyi terk etmez. Eğer cidden devletin başındaki kaptan ikinci kaptan olana ‘Bir süre dinlen' demişse normaldir. Görevinden alınma devletin menfaatine ise hayırlı uğurlu olsun. Muhalefet baskısından görev değişikliğine uğratılmışsa devletimizin başı Cumhur İttifakı'nın yıllardır yıpratmak isteyen muhalefete şunu göstermiştir: Devletin bekası için gerekirse kolumu keserim, devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

“BASKI ALTINDA”

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesaplarından açıklaması sonrasında muhabirlerin bu gelişmeyi doğrulatamamalarının, gerek televizyon kanallarının gerekse gazetelerin ‘görmedim, duymadım, bilmiyorum' yaklaşımıyla üç maymunu oynamaları baskı altında gazeteciliğin geldiği durumu sergilemektedir” dedi.

Bilgin'in bu açıklamasına eklenecek ne kaldı?