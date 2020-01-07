‘Bölgedeki büyük gerginliğin azaltılması için çabalıyoruz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yükselen tansiyonu değerlendirdi. 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölge barışı için büyük risk oluşturduğunu söyledi Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD-İran arasında diyalog başlatılması konusunda çalışıyoruz” dedi.

Türkiye, yabancı ülkelerde en çok temsilciliği bulunan beşinci ülke. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da doğal olarak en çok yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiren bakan. Hem öyle böyle değil, son 5 yılda 2.5 milyon kilometre yol kat etmiş. Diğer bir ifadeyle dünyanın etrafında 62 tur yapmış ya da üç kez aya gidip dönmüş demektir. Dış politikada bunca gelişme yaşanırken, Çavuşoğlu ve ekibinin kat edeceği daha çok kilometreler var demektir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pazartesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Salı günü tabii ki öncelik Libya ve Suriye olmak üzere açıklamalarda bulunacaktı. Çavuşoğlu, “Nasıl olsa Akar askeri konularda daha kapsamlı açıklamalar yapacak” diye askeri konulara girmedi, bir soru üzerine “Libya'ya askeri uzman, danışman, teknisyen, eğitimci gönderildiğini” belirtti. Bakanın toplantısının sonunda, Akar'ın temsilcilerle bir araya geleceği toplantının iptal edildiği haberi geldi. Bölgemizle ilgili en yeni ve son bilgiler MİT'in yeni binasının açılışından sonra konuşuldu.

PUTİN, ANKARA'YA GELİYOR

Gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, geçen yıl küresel açıdan kapsamlı değişim ve dönüşümler yaşandığını belirtti. “Türkiye ise Suriye ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi, oyunları bozdu. Barış Pınarı Harekatı ile de PYD/PKK'ya darbe vurdu. Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmayı imzaladık. Türkiye'yi izole etmeye çalışan ikili-üçlü çalışmaları boşa çıkardık” dedi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin barış ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakan, ABD-İran gerginliğinin diplomasi yolu ile azaltılması için yoğun çaba içinde ve ilgili tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söyledi. Bunun için bazı ülkelerle de temasları sürdürdüklerini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini anlattı. Türkiye'nin, ABD-İran arasında arabuluculuk çabası da sürecek. Tansiyonun düşürülmesi, diyalog başlatılması konusunda Türkiye çaba gösterecek. Tabii esas arzu edilen de ülkelerin doğrudan temas kurmaları için katkı vermek olacak.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Türkiye, Suriye'den kaynaklanan terör tehdidinin yok edilmesini, toprak bütünlüğünün sağlanmasını, sığınmacıların ülkelerine rahatlıkla dönebilmelerini her fırsatta dile getiriyor. Bu amaçla Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Anayasa Komisyonu kurulmasında Türkiye'nin çabaları da etkili oldu. Ancak, bu konudaki ikinci toplantı, Esad rejiminin bazı koşullar ileri sürmesi nedeniyle tıkandı. Şimdi, bu tıkanıklığı aşmak için üçlü-dörtlü girişimler sürüyor.

Esad güçlerinin İdlib'e saldırması sonucu bin 300 sivil hayatını kaybetti. Binlerce kişinin de Türkiye sınırına doğru geldiğini kaydeden Bakan, “Göç dalgası devam ederse, bu Türkiye'nin tek başına içinden çıkacağı sorun olmaz. Yalnız Türkiye'ye sığınanlar değil, bir de Suriye'de olup da zor koşullarda yaşayanlar var. Yardım ulaştırmamız lazım. Tüm ülkelerin desteği olmalı” görüşünde.

Rusya ile ilişkilerde ise geçen yıla göre ilerleme sağladığını kaydetti. “Ancak anlaşamadığımız noktalar da var. Suriye, Kırım ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü gibi. Şimdi Libya'da da iki önemli aktör haline geldik. Önemli olan diyaloğun sürmesi” dedi.

Ateşkes sağlanmazsa Libya ikiye bölünür

Libya'da, Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanları konusunda mutabakat zaptı imzalandı. Bunun BM'de tescil işlemleri devam ediyor. Ayrıca güvenlik ve askeri işbirliği muhtırası da imzalandı. Türkiye'nin, Libya için ne istediğini Bakan Çavuşoğlu şöyle dile getirdi:

“Türkiye, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece dönüşüne yardımcı olmayı hedefliyor. Hafter yanlısı bazı ülkelerin açıklamalarının hiçbir geçerliği yok. Askeri öğrencilere dönük saldırı da, Hafter ve destekçilerinin barış istemediklerini, siyasi sürece değil, askeri çözüme inandıklarını gösteriyor. BM Genel Sekreteri ile de bu konuyu konuştuk. Siyasi çabalara en güçlü desteği Türkiye verecektir.”

Türkiye, Libya konusunda neler yapılabileceğini Tunus ve Cezayir'le de görüşüyor. Bir an önce ateşkesin sağlanması amaçlanıyor. Libya'da dengeler Mısır savaş uçakları ve insansız hava araçları nedeniyle biraz Hafter lehine. Bu durumu Bakan Çavuşoğlu şöyle değerlendirdi:

“Karada bu savaşın kazananı olmaz. Eğer çatışmaları durdurmazsak uzun süre devam eder. Hele, Hafter güçleri Trablus'un içine girerse çok sayıda insan ölür. Libyalıların birbirlerini vurmaya başlaması kaos getirebilir, bölünmesine yol açabilir. Hafter, Trablus'a girmek istiyor ama püskürtülüyor.”

BARIŞ GÜCÜ OLMAZ

Libya'ya, BM'nin barış gücü göndermesinin, bugünkü BM yapılanması içinde pek mümkün görünmediğini kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşlerini şöyle açıkladı:

“Birleşmiş Milletler'in, Barış Gücü gönderebilmesi için kararın Güvenlik Konseyi'nden geçmesi lazım. Orada büyük bir parçalanma var. Arzu ederiz tabii ki BM, Barış Gücü göndersin, çatışmalar dursun. Ama bugünkü yapısı içinde maalesef bu pek gerçekçi bir yaklaşım değil.”

Libya konusunda Türkiye ve İtalya aynı düşünüyor. Ancak, İtalya, Libya'da UMH'yi destekleme konusunda somut adım atmıyor, dengeli götürme tutumu izliyor. Ama meşru yönetimin UMH olduğunu ve bunun desteklenmesini istiyor.