Gökçek’in reddettiği hakim

Eski Devlet Bakanlarından Gürcan Dağdaş, Melih Gökçek için “FETÖ Üyesi”, “Organize Suç Örgütü üyesi, lideri” gibi iddialarının yanı sıra, filmlere konu olan “Zübük” tiplemesini de kullanmıştı. Bunun üzerine Gökçek de Dağdaş hakkında 10 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilk duruşması Gökçek'in açtığı davayla ilgiliydi.

Avukat tutmayan Dağdaş, savunmasında Melih Gökçek'in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu öne sürdü ve bu nedenle mal varlığı araştırması talep etti. Gökçek'in avukatı, mal varlığının araştırılması hususunun mahkemenin takdirinde olduğunu vurguladı. Bu mahkeme kararını Gökçek'e sorduğumda, “Ben, servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim” demişti.

MAL VARLIĞI

22 Kasım'da bu köşede Gökçek hakkında mal varlığı araştırması yapılacağını duyurmuştum. Mahkeme kararında şöyle deniliyordu:

“Tapuya ve bankalara müzekkere yazılarak davacı Melih Gökçek'in, ilk belediye başkanı seçildikten ( 27 Mart1994) sonraki taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden davacının ilk belediye başkanı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine.”

Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan'ın daha sonra yaptığı itirazdan sonra, mal beyanında bulunacaklarını belirtti, Gökçek'le ilgili tapuya, bankalara yazı gönderilmesi kararına itiraz etti. Hakim Bayram Gökhan, “Entegrasyon ekranından yapılan sorguda aktif/pasif tüm tapu kayıtlarının rapor edildiği anlaşıldığından ekrandan çekilen raporların silinmesine” karar verdi.

“HAKİM ÇEKİLSİN”

Melih Gökçek, “Hakim tarafgirdir. Kararları arasında çelişki vardır. Derhal davadan çekilsin” dedi. Avukatı Mehmet Ali Alan, 26 Kasım'da, 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, hakimin tarafsız olması gerektiğini belirtti. Oysa, hakimin çelişkili karar verdiği, taraf tuttuğu konusunda şüpheye düşüldüğünü öne sürdü ve sonuçta hakimin bu davadan çekilmesini istedi.

Hakim, davadan çekildi. Bu arada Gökçek'in avukatı, eski bakan hakkında dilekçelerindeki ifadelerinden dolayı 50 bin liralık tazminat davası daha açtı. Böylece, iki davada istenen tazminat miktarı 60 bin liraya çıktı.

Bu arada Gökçek'in avukatı, mahkemeye mal varlığı bildirimini verdi. Buna göre Gökçek'in Ankara-Çankaya'da bir, Pursaklar da bir dairesi var. Bankalarda 92 bin lirası, 2 bin Euro, 500 doları bulunuyor.

O TALEP KABUL EDİLMEDİ

Yasaya göre, hakimi çekilmeye davet, hakimin reddi hükmündedir. Görevlendirilecek bir hakim, çekilmesi istenen hakimle ilgili iddianın yerinde olup olmadığını inceliyor. Çekilme talebi karara bağlanıncaya kadar dosyadan el çekilmesi, ara kararların da çekilme talebi incelenerek karara bağlanması öngörüldü.

27. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi hakkındaki dosyayı, 28. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi inceledi ve Gökçek'in avukatının hakimin reddine ilişkin talebini reddetti. Bunun üzerine, Gökçek'in avukatı bu kez konuyu istinafa götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de hakimin reddine ilişkin talebi kabul etmedi. Böylece, Gökçek'in, açtığı 10 bin liralık tazminat davasına yine 27. Asliye Hukuk Mahkemesi bakacak.

Gökçek ve avukatı herhalde açtıkları tazminat davasının buralara kadar geleceğini hiç hesaplamamıştır. Bakalım bu davalar nasıl sonuçlanacak. Bekleyelim, görelim.