İdam cezası getirilir mi?

İdam, telafisi olmayan ceza infaz yöntemidir. İdam uygulanıyor olsaydı, Balyoz'dan, Ergenekon'dan mahkum edilenlerin çoğunun idam edilmesi gerekirdi. Belki de o davaların sanıklarının kumpas sonucu idam edildikten yıllar sonra itibarının iadesi istenecekti. Geçmişte idam edilenlere iade-i itibar verildiğini de unutmayalım.

1960 yılından, idam cezasının kaldırıldığı 2004 yılına kadar tam 390 kişi hakkında idam cezası verildi. İdama çarptırılanlardan 129'unun cezasının infazı için yasa çıkarıldı. Son iki infaz 1984 yılında gerçekleştirildi. Yasalarımızda olmasına rağmen o tarihten sonra idam cezalarının hiç biri yerine getirilmedi. Yapılan araştırmalar da idam cezasının kalkmasının idamı gerektiren suçlarda bir azalma olmadığını da ortaya koydu.

DARAĞACINDA 129 KİŞİ

Darbe dönemlerinde idam cezasına çarptırılanlar çok ama o sayıya göre infazları incelediğimizde “yine ucuz kurtulmuşlar” diyorsunuz. 1960 yılından sonra idam cezasına çarptırılanlardan 261'inin idam dosyası TBMM'den geçmediği için infazları da yapılamadı. Ancak çoğu siyasi hükümlülerden 129'u o kadar şanslı değildi. TBMM kayıtlarını araştırdığımda yıllara göre idam edilenlerin sayısı şöyle: 1960 (13), 1961 (18), 1962 (22), 1963 (10), 1964 (2), 1967 (2), 1968 (3), 1970 (6), 1972 (3), 1975 (2), 1976 (2), 1977 (2), 1978 (4), 1979 ‘3), 1980 (6), 1981 (10), 1982 (10), 1983 (9), 1984 (2) .

MİTİNG MEYDANINDA AĞLAMIŞTI

Başbakanlığı döneminde, Erdoğan miting meydanlarında, idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun son mektubunu okuyup ağlamıştı. Erdal Eren'in yaşının büyütülüp idam edilmesini (Mahkeme kayıtlarına göre yaş büyütme diye bir olay kesinlikle yok) eleştirmişti. İdama karşı olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Sonra mı ne oldu? Avrupa Birliği normları gereğince ülkemizde idam cezasının kaldırılması için adım atıldı. 1984 yılından beri fiilen uygulanmayan idam cezası, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de 2004 yılından bu yana da hukuken bulunmuyor.

Ölüm cezası önce 2001'de Prof.Dr. Hikmet Sami Türk'ün Adalet Bakanlığı döneminde “savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar” için kaldırıldı. 3 Ağustos 2002'de “Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç” koşulu getirildi. AKP'nin iktidarda olduğu dönemde 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarıldı, 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı kanunla ölüm cezası Türk Ceza Kanunu'ndan, Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırıldı.

O SÖZLEŞMELER UNUTULMASIN

Bazı siyasetçilerin konuşmalarında “idam” demeleri idamın getirileceği anlamına gelmesin. Çünkü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 ve 12'nci protokolleri 2004 yılında Türkiye tarafından kabul edilmiş, kendisine verilen talimat gereği Büyükelçi Numan Hazar tarafından da imzalanmıştı. Avrupa Konseyi'ne üye olmak için idam cezasının o ülkede kaldırılmış olması da bir koşul olarak kabul ediliyor.

Avrupa Birliği, idam cezasından arındırılmış bir Avrupa istiyor. Bir tek Belarus'ta idam cezası var, o yüzden Avrupa Konseyi'ne alınmıyor. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin insan haklarıyla ilgili sistemine uyuyor, Avrupa Birliği üyeliği için de idam cezasının kaldırılması ön şart olarak yer alıyor. NATO Antlaşmasında da demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygının esas olduğuna vurgu yapılıyor. İdam cezasının getirilmesi durumunda NATO'da da sıkıntı yaşayacağımızı konunun uzmanlarından dinledim.

“İMZALARIM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatinde olduğunu” belirtti.

Bunun için Anayasa değişikliği gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yine idam cezası gündeme getirilmişti. Bir zamanlar Abdullah Öcalan hakkında idam cezası verilmesine rağmen, bunun infazı gerçekleştirilememiş ve siyasi malzeme olarak miting meydanlarının konusu olmuştu. Yeni idam cezaları yerine ağırlaştırılmış hapis cezaları ne güne duruyor? C. Savcısı sessiz sedasız dört dörtlük bir çalışma yapmış. Sahte şeyh tutuklandı. Bakalım, kaç ay sonra tahliye edilecek?

Avrupa Birliği'ne girmenin önkoşullarından birisi idam cezasının kaldırılmasıydı. Avrupa Birliği'ne girmek için ilk yıllarda önemli adımlar atan, yasal düzenlemeler yapan Erdoğan, idam gündeme gelince, “Önüme gelirse imzalarım” diyor. Öyle bir düzenlemenin önüne gelmeyeceğini en iyi bilen isim de Cumhurbaşkanıdır.