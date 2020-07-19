İşte o rapor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı yapılanmayla ilgili olarak iki klasör belgeyi 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu'na gönderdi. Halen Yargıtay üyeliği görevlerinde bulunan Fethi Şimşek ve Veli Dalgalı, gelen raporlar üzerine çalışıyordu. İstihbarat belgesinin adli belgeye çevrilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'yle de ortak çalışma yapılıyordu.

Cemaatten şikayetçi olan askeri okul öğrencileri, Ergenekon, Balyoz'un sanık ve şüphelileri önemli bilgiler aktardı. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. Bu çalışmalar savcı Serdar Coşkun tarafından derinleştirildi. Başsavcı Fethi Şimşek ile başsavcı vekili Veli Dalgalı 2015 yılının ocak ayında Yargıtay üyeliğine seçildi. Başsavcılığa Harun Kodalak, başsavcı vekilliğine de Necip Cem İşçimen atandı. Soruşturmalar daha da derinleştirildi, hızlandı.

TEKNİK TAKİP KARARI

TUBUİTAK, usulsüz dinlemeler, KPSS, Teknokent, Akın İpek dosyalarıyla çatı soruşturmasının altı dolduruldu. Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ın (15 Temmuz gecesi jandarmada kafasına kurşun sıkılan gazi emniyet müdürü) hazırladığı raporda, Fetullah cemaatinin bir terör örgütü olduğu ortaya konuldu. Mahkeme kararıyla artık cemaat yerine örgütün gizli yüzü ortaya çıktı ve “Fetullahçı Terör Örgütü-FETÖ” denilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla emniyetin bazı birimlerinin de soruşturmaya dahil edilmesiyle nefes nefese bir çalışma yürütüldü. Soruşturma Necip Cem İşçimen'in gözetiminde Serdar Coşkun tarafından yapıldı. Örgütün önde gelen isimlerinden 75'i hakkında fiziki ve teknik takip yapılması için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıkarılması sağladı.

EMNİYETİN RAPORU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de fiziki ve teknik takibi istenilenlerin isim listesi gönderilmişti. Emniyetin bu konuda hazırladığı raporda, “Teknik takibi istenen hedef sayısının fazla olması, bu çalışmalarla ilgili kendilerinin önceden bilgilendirilmemesi, gündemin yoğunluğu” gerekçe gösterildi ve “hedeflerin sürekli olarak teknik takip kurallarına uygun olarak yapılamayacağı” belirtildi.

Komiser imzalı rapor, üst yazıyla Ankara'ya gönderilmişti. O yazıda, terör şubesinin bağlı olduğu Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın imzası bulunuyordu. Bu konu zaman zaman Mustafa Çalışkan'ın karşısına çıkarılıyor. Ama İstanbul'da yalnız FETÖ'cüler değil, diğer örgüt mensuplarından da teknik ve fiziki takibi yapılanlar vardı. Hem kadro yetersizliği, iş yükünün fazlalığı, dahası kadronun önemli bir bölümünün FETÖ yapılanması içinde yer alması büyük sorundu. Bir temizlik yapılmadan, FETÖ'cülerin takibinden istenen sonuç alınamayacaktı.

Soruşturma aşaması ne kadar gizli tutulursa tutulsun Emniyet ve yargıdaki yapı aracılığıyla bunlar sızıyordu. İşte, teknik takibe alınması istenenlerin isimleri, hükümete yakınlığıyla bilinen bir gazeteye sızdırıldı ve kaçışlar da hızlandı. Çünkü o dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin 650 civarında ki görevlisinden belki de 500'den fazlasının FETÖ yapılanması içinde yer aldığı da değerlendiriliyordu.

“ŞUNUN ADAMI, BUNUN ADAMI”

Mustafa Çalışkan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kahramanca mücadele ettiği de dikkate alınmalı. O gün, üst makamlara ulaşamayınca saat tam 21.30'da verdiği emir “Polis silah teslim etmez” olmuştu. Darbe girişiminde bulunanlara karşı mücadele emri daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de gelmişti.

Çalışkan'ın “Devletin polisi” olduğu bilinir. Ancak, son dönemlerde bakanlar arasındaki anlaşmazlık iddialarının gündemine bazı emniyet müdürlerinin oturtulması, “Şu bakanın, bu bakanın adamı” denilmesi son derece yanlış. Zaten öyle bir döneme gelindi ki 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyanlar, en kritik anda, en kritik emri verenlerin çoğu görevlerinden uzaklaştırıldı. Kimisi kızağa, bazıları ise bürokratik kademede “Yükseltilerek kızağa” çekildi. Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilmesi de böyle yorumlanıyor.

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, KOM Dairesi Başkan Yardımcıları Şakir Engin Korkmaz, Soner Yıldırım, Ankara C. Başsavcısı Harun Kodalak, yardımcıları Necip Cem İşçimen, Hakan Pektaş, KPSS soruşturmasını yapan Yücel Erkman, Manisa Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Muğla Başsavcısı Necip Topuz, Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayraktar da bunların bazılarıydı.

FETÖ çatı soruşturması, adeta iğneyle kuyu kazarcasına hazırlandı. 13 Temmuz 2015'te FETÖ Çatı İddianamesi mahkemeye verildi. 15 Temmuz 2015'te de darbe girişimi yaşandı.