Mansur Bey’i izleyin

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplantılarını internetten ve ABB TV'den canlı yayınlıyor. Bütçenin son toplantısında, Cumhur İttifakı üyeleri, başkanın konuşmasını geç saate bıraktırıp daha az kişi tarafından izlenmesi taktiğini uyguladılar ve neredeyse söz almayan üye kalmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu taktiğin farkındaydı. Kimsenin sözünü kesmedi, süreyi kısaltmadı ve isteyen her üye konuştu. Yavaş konuşmaları, soruları not aldı. Başkan'ın geç saatte bunlara cevap vereceği beklenirken, Yavaş, “7 Aralık Pazartesi günü saat 11.00 de toplanmak üzere birleşimi kaypatıyorum” dedi.

RANT BELGELERİ

Her zaman 18.00'de toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, bu kez yarın saat 11.00'de toplanacak. Yavaş, bütün soruları canlı yayında cevaplandıracak, belediye şirketlerinin önceki dönemlerde nasıl “talan edildiğine” ilişkin yargıya intikal ettirdikleri dosyalardan örnekler verecek. Eleştirilere cevabı “Biz kimseyi zengin etmedik. Ne yapıyorsak maliyetini açıklıyoruz. İhaleleri canlı olarak yayımlıyoruz. Bunlar, bazılarının ezberini bozuyor” olacak.

Mansur Yavaş, kendilerinden önceki dönemle ilgili müfettiş raporlarına dayanarak kimlere rant sağlandığını belgelerle ortaya koyacak. Bugüne kadar Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilen 80 civarındaki suç duyurusu hakkında özet bilgiler aktaracak. Savcılığa yapılan suç duyurularına göre emsal artışlarıyla, plan değişiklikleriyle birilerine önemli rantlar sağlanmış.

8 KEZ DEĞİŞMİŞ!

Mahkemenin her seferinde yapımını durdurduğu inşaatların, belediyede küçük plan değişiklikleriyle nasıl aşıldığını da Yavaş açıklayacak. Örnek mi? YDA şirketinin Söğütözü'nde yaptırdığı dev bina da örneklerden birisi. Mahkemenin “Plana uygun değil” kararlarına rağmen, belediye meclisi tam 8 kez plan değişikliği yapmış.

Daha önce 8 plan değişikliğiyle ilgili toplantılara katılmayan önceki dönemde de meclis üyesi olanların, bugün binanın mevcut durumunun yasalaşması için gösterdiği çaba da dikkat çekici. Peki bu değişim neden? Önceki AKP Grup Başkanvekili Mümin Altınışık “Kimin neyi varsa ortaya çıksın, sonuna kadar üzerine gidilsin” diyordu. AKP grubunun imarla ilgili bir duruşu vardı. O duruşta önemli değişiklik gözleniyor.

BİLİNENDEN DE YÜKSEK

Melih Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde yapımı önemli ölçüde tamamlanan Ankapark için yapılan harcamaların ve buradaki yolsuzlukların bugüne kadar açıklanandan çok daha fazla olduğu da Yavaş'ın açıklayacağı konular arasında yer alıyor.

Milyonlarca dolar harcanan Ankapark, gelirinin yüzde 3'ü karşılığında GBM Ticaret A.Ş ve Çelik Ortak Girişim Grubu'na 29 yıllığına kiralanmıştı. Firma, Çin'den yılda 500 bin turist getireceğini hesap etti. Ama, Ankara'daki hesap Çin'e uymadı. Ankapark'a kilit vuruldu. Bu parkın geleceğine de Ankara halkına danışılarak karar verilecek. Mansur Yavaş, açıklamasında Ankapark konusunda bilinmeyen yolsuzlukları da ortaya dökecek. Parkın devralınması için kaymakamlıktan yazı beklendiğini de ekleyecek.

BAZI MÜJDELER

Mansur Yavaş'ın Pazartesi günü açıklayacağı bazı konulardan örnekler de aktaralım:

– 170 bin aileye sosyal yardım yapılıyor. Yılsonuna kadar bu ailelere 300 TL'lik alış-veriş kartı dağıtılacak. Yardım paketi yerine, aileler kendilerine verilecek kartla, tekel ürünleri hariç ihtiyacı olan ürünleri alabilecek. Ayrıca, “Afiyet Ver” kampanyasında toplanan yardımlar kavurma olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca belediyenin ürettiği nohut, fasulye gibi ürünler de halka verilecek.

-Kömür yardımı da kartlı olacak. Bu karta yapılacak yüklemeyle vatandaş isterse doğalgaz da alabilecek. Kömür kartlarının dağıtımı henüz tamamlanmadığı için ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılıyor.

-928 köyün (mahalle) tamamına muhtarın da görüşü doğrultusunda internet götürülecek. Bugüne kadar 332 köyün internet bağlantısı yapıldı, ay sonuna kadar diğerlerine de götürülmüş olacak.

O İMZA ATILDI

-Sosyal yardımdan yararlanan ailelerin yaklaşık 15 bin çocuğuna üç ay boyunca ücretsiz internet yüklenecek. Telefonlarına yükleme yapılacak.

-İşini kaybeden ailelerin çocukları da ücretsiz internetten yararlanacak.

-Pandemiden etkilenen lokantalardan sırasıyla yemek alınacak ve bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Böylece hem işyeri sahiplerine hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunacak.

-Kapanan 12 iş kolunda işlerini kaybeden yaklaşık 10 bin kişiye kart verip, bunların lokanta ve kafeteryalarda karınlarını doyurmaları sağlanacak. Yüklenen 300 liralık yemek kartının yanı sıra sadece ekmek alabilmesi için 75 lira ek yükleme yapılacak.

-Asfaltsız köy yolu bırakılmayacak.

Mansur Yavaş'ın vereceği müjdelerden birisi de, otobüs alımı için bekleyen imzanın atıldığı olacak. Belediye, bulduğu krediyle yıllardır alınmayan otobüsleri alacak.