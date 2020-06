Milletvekilliği düşürülüyor koruma müdürü alınıyor

Meslektaşlarımız Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser'in tutukluluk hallerinin bitmesini, yargılamalarının tutuksuz yapılmasını beklerken, Tele-1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınmaların sabahın erken saatinde ya da gece yarısı olmasına alıştık. Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin sona erdiği gün saat 23.00'te üç ekip aracıyla emniyete götürüldü. Oysa, Enis Berberoğlu'nun, açık cezaevinde yatma hakkı olduğu ortadadır. Açık cezaevinde bulunanlar da, salgın nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olduğuna göre o saatte götürülmesi doğru bir uygulama mı?

TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANMIŞTI

Bazı davaları ve sonuçlarının hatırlatılması gerekiyor. Enis Berberoğlu MİT'in kiraladığı TIR'ların jandarma tarafından durdurulmasıyla ilgili suçlanmadı. TIR'ların içindeki malzemelerin kamuoyuna açıklanmasından dolayı hakkında dava açıldı. Oysa, bu haberler Berberoğlu'na dönük suçlamadan iki yıl önce Aydınlık gazetesinde yayımlanmıştı. Aydınlık gazetesinin yanı sıra Can Dündar, Erdem Gül hakkında dava açımldı. Sonra Enis Berberoğlu da davaya dahil edildi. Aydınlık gazetesi yöneticileri hakkında takipsizlik verildi.

Can Dündar ve Erdem Gül, tutuklu olarak yargılandıkları davada önce hapis cezası çıktı. 26 Şubat 2016 da Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna karar verdi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Yeniden yargılanan Dündar ve Gül'e 6 Mayıs 2016'da 5'er yıl hapis cezası verildi. Sonuçta Gül beraat etti. Can Dündar ise yurtdışına gittiği için davası boşlukta kaldı. Yani, Can Dündar hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yok. Sonuçta, bütün bu işlerin sorumluluğu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun üzerine kaldı. Milletvekilliği düşürüldüğü gibi toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NİÇİN AÇIK CEZAEVİNDE?

18 aylık hapis cezasını çekmek üzere Enis Berberoğlu Maltepe Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğünde yanlışlık yapılmıştı. Onun gönderilmesi gereken yer açık cezaevi olmalıydı. İşte, Berberoğlu'nun açık cezaevine, HDP'li iki eski milletvekilinin ise kapalı cezaevine gönderilmesi sanki “CHP'li eski milletvekiline torpil” yapıldığı izlenimine neden oldu.

Oysa, İnfaz Yasası'na göre mahkumun suçu önemli. Terör suçlarından hüküm giyenlerle, adli suçların ceza indirim oranları farklıdır. Kapalı cezaevinde yatan ve orada geçireceği gün sayısını dolduran binlerce mahkum, Yargıtay kararı beklendiği için açık cezaevine geçemiyor.

Berberoğlu'nun 70 ay cezası vardı. Hüküm giydiği suç maddesi gereği, kapalı cezaevinde 7 ay yattığında, açığa çıkması gerekirdi. Oysa Berberoğlu 18 ay yatmıştı. Devletten bu yönüyle 11 ay da alacaklı durumda. Yani, Berberoğlu'nun ceza maddesi ile HDP'lilerin ceza maddesi farklı. Asla dilemem ama eski Milletvekili CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in cezası onanması halinde cezasının bir bölümünü yine kapalı cezaevinde geçirmek zorunda kalacak.

Üstelik Enis Berberoğlu'nun götürüldüğü gün, açık cezaevlerinde yatanlar izinli sayıldığı için tahliye edileceği bilinmesine rağmen gece yarısı evinden alınması da anlamlıydı. Dahası, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun sonucu da beklenmedi. Berberoğlu'nun dosyası Ocak ayından bu yana TBMM Başkanı'nda tutulduğuna göre, HDP'lilerle aynı gün milletvekilliğinin düşürülmesinin arkasında da siyasi nedenler vardır.

SORMAK GEREKİR

Berberoğlu'nun geçen dönem milletvekilliği kaldırılmış, cezaevine konulmuştu. Cezaevindeyken yeniden aday gösterildi. Davası devam etti. Bu da gösterdi ki milletvekili seçilmesi, karar sürecini engel değildi. Neden, 1 Ekim 2018'de başkan, Berberoğlu'nun mahkumiyetini okumadığının hukukunu anlatmalı. Özellikle, 2 HDP'li milletvekiliyle milletvekilliklerinin düşürüldüğünü açıklıyor. Yani, “Bakın CHP'lilerle, HDP'liler bir” demeye getiriyor.

Berberoğlu'nun tezkeresi, Adalet Bakanlığı'ndan değil, Cumhurbaşkanlığı'ndan TBMM Başkanlığı'na geldi. Demek ki, bu durumdan Adalet Bakanı'nın haberi yok. TBMM Başkanlığı'na ünlü Anayasa hocaları tarafından verile görüşte, kişinin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunması halinde bunun sonucunun beklenmesi gerektiği belirtildi. Oysa, TBMM Başkanı bunu da beklemedi.

YENİDEN KALDIRILMALIYDI

Enis Berberoğlu'nun geçen dönem dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Bunun sonucu olarak da yargılaması tutuklu olarak devam etmişti. İkinci kez seçildiğinde, yargılamasının yapılabilmesi için yeniden dokunulmazlığının kaldırılması gerekirken, TBMM Başkanlığı bunu da yapmadı.

Enis Berberoğlu'nun, özellikle iki HDP'liyle aynı gün milletvekilliği düşürüldü. Aynı gün CHP Genel Başkanı'nın 10 yıldır yanında olan koruma müdürü emekliye sevk edildi. Bunlar tesadüf mü? Hemen ardından gazeteciler gözaltına alınması da üstüne geldi…