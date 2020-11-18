Öyle bir olay anlatacağım ki…

Ünlü kalp doktoru Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Aile içi bulaş alabildiğine yaygın. Buna çok dikkat edilmeli” uyarısında bulundu. Bir ilimizde görevli Aile Hakimi, inanılmaz olayların yaşandığını bildirdi. Kovid-19 olan bazı kişilerin hastanelerde testinin yapılmadığını, Aile Hekimliği'ne gelen Kovidli hastanın, bekleyenlerin arasına girdiğini ve yeni bulaşlara neden olduğunu anlatıyor. Hadi bakalım o hastalık yayılmasında ne yapsın? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tek başına çabası yetmiyor. Çünkü her hastane ayrı bir havada. Özel hastaneler bildiklerini okuyor.

Cumhuriyet Valisi ağabeyim Refik Arslan Öztürk'ün vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde arayanların bir kısmı hastanede, bazıları evde tedavi görüyordu. Örneğin eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, eşi ve oğlu hastaneydi. CHP Milletvekili Tuncay Özkan öyle halsiz, öyle dermansız konuşuyordu ki onun Tuncay Özkan olduğuna önce inanamadım. Kendisi aradım. Tuncay Özkan'ı bu hale getirenin de yine Devletimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Cezaevinde yapılanların izlerini taşıyordu. Belki rahatsızlığının bu kadar zor geçmesi de geçmişte kalan kötü o izlerden kaynaklanıyordu.

ÜNLÜ OTELDE YAŞANANLAR

Rustem Rakhmatullaev, Özbekistan'dan kanser tedavisi için İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da ünlü bir özel hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi devam ederken Kovid-19 belirtileri gösterince test yapıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Hastane yönetimi, “Hastanede Kovid-19 tedavisi yapılmadığını” gerekçe gösterdi. Rüstem'e tedavini yaptırması için başka bir hastaneye gitmesi önerildi.

Hastaneden ayrılan Rüstem, İstanbul'da boğazda bulunan en ünlü otellerden birisine kız arkadaşı Durdona ile birlikte yerleşti. Ama, kimse onun Kovid-19'unun pozitif çıktığını bilmiyordu. Bu sırada kız arkadaşı Durdona'da Kovid-19 testi yaptırdı. Onunki de pozitif çıktı.

Başta ülkelerine yolcu uçağıyla dönmek isteyen bu çift, havalimanında Kovid'li olduklarının anlaşılabileceğini dikkate aldı ve ambulans uçakla ayrılmaya karar verdiler. Dün saat 08.30 da iki Özbek vatandaşı Taşkent'e gitmek üzere ambulans uçakla ayrıldı.

Peki günlerce ünlü otelde kalmalarına rağmen otelde bu duruma göre önlem alındı mı? Hayır. Çünkü otel yönetimi de bu kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını bilmiyordu. Hadi bakalım, bu şartlar altında virüsün yayılmasını engelleyin… Buna ilişkin bütün test sonuçları, diğer belgeleri gördüm.

KIBRIS FATİHİNİ UNUTTULAR

Yetkililerimiz her fırsatta “Maske-mesafe-temizlik” diyor ama bu yetmiyor. Yurtdışından gelenlerden istenen bir şey yok. Uçağa binen doğrudan giriş yapıyor. Kendilerinden test sonucu istenmiyor. Çok uzağa gitmeyelim, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanının da katıldığı törende yapılan konuşmalarda Kıbrıs Fatihlerinden Bülent Ecevit'in adının bile geçmediği konuşmalar yapıldığını, kadir-kıymet bilinmediğini anımsatıp orada pandemi mücadelesinin nasıl yürüdüğüne bakalım.

Türkiye'den KKTC'ye gidecek olanlardan test sonucu isteniyor. Test sonucu negatif olanlar ülkeye kabul ediliyor. Ama hemen “Buyurun, istediğiniz yere gidebilirsiniz” denilmiyor. KKTC'de de gelenlerin tamamı otele gönderiliyor ve karantina uygulanıyor. 8. günü test yapılıyor. Test sonucu negatif çıkanların otel dışına çıkmalarına izin veriliyor. Ya test sonucu pozitif çıkanlar? Bu kişi, belirlenen Kovid-19 hastalarının kalabileceği otele götürülüyor. Orada kontrol altında tutuluyor.

KKTC vatandaşlarının tüm masraflarını Devlet karşılıyor, yabancılar ise otel ve tedavi giderlerini kendileri ödüyor.

GERÇEK SAYILAR

Kovid-19'a karşı kararlı mücadele verildiği zaman ölümlerin de ez oluyor. Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gitmiştim. 22 milyon nüfuslu ülkede Ağustos ayına kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, tedbirler biraz esnekleştirilince bu sayı 39'a çıkmış.

Ülkemizde vefat edenlerin sayısı 11 bini geçtiği ifade ediliyor. Gerçeklerin açıklanmadığı yolunda genel bir kanaat oluşmuş. Bakan Fahrettin Koca ne açıklarsa açıklasın, ne söylerse söylesin bu kanı değişmiyor. Dün Cumhurbaşkanlığı sarayında kabine toplantısı yapıldı. Bakalım yeni önlemler bu salgını azaltmaya yetecek mi?

Yeni çıkan kitaplar

– Meslektaşımız Timur Soykan'ın Kırmızıkedi yayınevinden çıkan “Baronlar Savaşı- Zindaşti Olayının Perde Arkası” kitabı raflarda yerini aldı. Timur Soykan, kitabının her sayfasını resmi belgelerdeki iddialara dayandırmış ve yer altı dünyasının gerçeklerini ortaya koymuş.

-Dr. Nejla Kılınç, uçuşların durdurulup sınırların kapatıldığı günlerde Kassel'deki tek odalı bir yerde eşi gazeteci Aydoğan Kılınç'la geçirdiği zorlu günleri Yason yayınlarından çıkan “Çıkışı Bulan Var mı?” kitabında anlatıyor. Nejla Hanım yetinmemiş, dostlarına hayata bakışlarında en radikal değişiklikleri sormuş ve kitabında bunlara da yer vermiş.