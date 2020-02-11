Şehide saygısızlık böyle de oluyor

Türk Basını'nın simge isimlerinden Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, yönetim kurulu üyeliği yaptı. 7 Mart 1990 tarihinde, evinden çıkıp gazetesine giderken şoförü Sinan Ercan'la birlikte şehit edildi. Suikast haberini ilk öğrenen gazetecilerden birisiyim. O gün, Çetin ağabeyimiz için hepimiz ağladık.

Yaklaşık 50 yıl önce bir firma sahibi tarafından Kocaeli'nde yaptırılan üst geçit, yenilenince şehit gazeteci ağabeyimiz Çetin Emeç'in adı verilmişti. Yine eskidi ve yine yenilendi. Bu kez Çetin Emeç'in adı kaldırıldı. Üst geçide bu kez Kocaeli'nin unutulmaz belediye başkanlarından CHP'li Erol Köse'nin adı verildi. Köse, belediye meclisi kararı aldıktan sonra haberdar oldu.

KURNAZ BAŞKAN

AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, kurnaz bir adımla efsane Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'in adını silmiş oldu. Eğer, CHP'li eski başkanın kadri, kıymeti biliniyorsa, daha farklı bir yerde de adı yaşatılabilir. Başkanlığı döneminde Yahya Kaptan'da, TOKİ'ye 30 bin konut yaptıran Köse, adı verilmek istendiğinde bunu kabul etmemiş, Milli Mücadele kahramanlarından Yahya Kaptan'ın adının yaşatılmasını istemişti. Belediyenin asıl amacının Çetin Emeç'in adını silmek olduğu ortadadır. Bunu, Köse'nin adını kullanarak yaptılar.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, gazeteci ağabeyimizin adını yaşatmasını dileriz. Ankara'nın en önemli bulvarlarından birisinin adı Çetin Emeç Bulvarı'dır. Eşinin adının üst geçitten kaldırılması tabii ki ağabeyimizin eşi Bilge Emeç'i fena halde yaraladı. Olanı bize şöyle anlattı:

EROL BEY'DEN BEKLENEN

“Burada beni üzen, farklı partilerden yerel yöneticilerin değerbilmezliği ve duyarsızlığıdır. Koskoca Kocaeli sınırları içinde Erol Köse Bey'in adının verilebileceği bir başka yer yok muydu da bu üst geçidi seçtiler? Erol Köse Bey'den, ömrü boyunca Cumhuriyet'in temel ilkelerini ve laikliği savunmuş ve bu uğurda canını vermiş Çetin Emeç'in adına ve anısına saygılı olmasını ve onun adının verildiği bir üst geçide/köprüye kendi adının verilmesi önerildiğinde; ‘…çok teşekkür ederim, Çetin Emeç'in adı orada kalsın, siz mümkünse bana bir başka yer önerin lütfen' demesini beklerdim.

Kocaeli Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'a ve meclis üyelerine sormak istiyorum: Bu kararı alırken bir şehit ailesini üzeceklerini, rencide edeceklerini hiç düşünmediler mi? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz, Emeç Ailesi olarak 30 yıldır hâlâ aynı acıyla yanıyoruz. Eminim diğer şehit aileleri de öyle… Bizi ayakta tutan ve güç veren halkımızın değerbilirliği ve sıcak ilgisidir. Öyle ki hiç tanımadığımız insanlar bile eşimin adı geçtiğinde ‘Başımız sağ olsun' diyerek bizi ne kadar sahiplendiklerini gösterirler.

Yüce Rabbim, Kur'an-ı Kerim'in Bakara, Alii İmran, Nisa surelerinde şehitlerimize gereken değerin verilmesini emrediyor. Hal böyle iken daha düşünceli, daha duyarlı ve özenli olmak gerekmez mi? Kocaeli ve İzmit'in iktidar ve ana muhalefet partilerine mensup yerel yöneticilerini sağduyuya ve şehitlerimizin aziz anılarına saygıya davet ediyorum. Dilerim, yaptıklarını bir kez daha değerlendirip bu kez doğru karar verirler.”

Bugün isimleri üst geçide, caddeye, sokağa verilen şehitlerimizin, aradan bir süre geçtikten sonra isimlerinin kaldırılmasını adet haline getirenlere sormak gerekiyor: Kaldırılacağını bildiğiniz isimleri niçin veriyorsunuz? Keşke, eski belediye başkanı Erol Köse, Çetin Emeç'in isminin tekrar üst geçide verilmesine öncülük yapsa. Kendisine yakışan da bu olur.

Ülkemizde 26 bin 485 kişi organ nakli bekliyor. Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi'nde 12-13 Mart'ta, farklı dinlerin organ nakline bakışı konusunda uluslararası sempozyum düzenliyor.

Sağlık Bakanı, bakanlık yetkililerinin yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, ilahiyat fakültesi dekanları, Diyanet İşleri eski başkanları, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye Musevileri Hahambaşı da toplantıya davet edildi. Yurt içi ve yurt dışından Müslüman, Musevi ve Hıristiyan camialarının önde gelen düşünürleri, organ nakli konusunda dünyaya liderlik eden pek çok bilim insanı ile Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu, Hindistan, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda organ nakli dernekleri başkanları, tıp ve ilahiyat fakültesi öğrencileri de toplantının davetlileri arasında.

Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde, Din İşleri Yüksek Kurulu'na konulan bilimsel yönüyle ilgili kapsamlı bilgiler aktaran Haberal, bu konuda fetva çıkarılmasına da öncülük etmişti. Organ nakli bekleyenler için bu sempozyum çok büyük umut oldu.