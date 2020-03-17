Sınırsız hizmet ve fedakarlık beklerken…

Çin'den, neredeyse bütün ülkelere yayılan koronavirüs salgını, diğer ülkeler gibi kuşkusuz Türkiye'yi de etkiliyor. Bugüne kadar hemen hiç uygulanmamış yasaklarla, kararlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda, devletin ilgili birimleri görevlerini yerine getiriyor ama asıl büyük yük sağlık çalışanlarının üzerindedir.

Korona salgınıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 13 Mart 2020 tarihli genelgede, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm sağlık personelinin izinleri durduruldu. Kanser hastaları ve organ nakli olanların durumlarının, kurum amirleri tarafından değerlendirilmesi, yurt dışından gelenlerin 14 gün evde tecrit olmaları gerektiği belirtildi.

SADECE ONLAR

Bu salgın da gösterdi ki insan hayatında vazgeçilmez olan sağlıktır. Salgınla birlikte birçok önlem alındı. Okullar tatil edildi, resmi ve özel konser, toplantı ve etkinlikler iptal edildi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız 14 gün karantinada tutulmaya, kamu görevlilerinden çocuğu okul çağında olanlara yıllık izinleri kullandırılmaya başlandı. Tüm bu önlemlere karşılık tek bir meslek grubunda tüm izinler iptal edilmiştir. O da sağlık personelidir.

Sağlık emekçileri, mesleklerini büyük bir özveri ve fedakârlıkla yürütüyor. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bu olayda da yine en ön safta vatandaşa sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileridir. Sağlık emekçileri yine gecesini gündüzüne katarak en riskli meslek grubu olarak salgınla topyekûn mücadele ediyor. Sağlık çalışanlarından izin ihtiyacı olanların yanında yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlar objektif kriterlere bağlanmalı” diyor.

DUYARSIZ KALINMAMALI

Bir salgınla mücadele edilirken, sağlık çalışanlarının özellikle şahsi koruma önlemi olarak koruyucu maske, kıyafet, eldiven gibi tıbbi malzeme eksiklikleri bir an önce tamamlanmalı. Olağan durumlarda emekçilerin seslerine kulak tıkayanlar bugün sağlık emekçilerinden sınırsız hizmet ve fedakârlık bekliyor. Siyasi iktidar da sağlık emekçilerinin fedakarlıklarına karşı duyarsız kalmamalı.

Böyle kritik bir dönemde, zorunlu olmadıkça doktora gidilmemesini de yine doktorlar söylüyor. Basit rahatsızlıkları gerekçe gösterip vatandaşlarımızın hastaneye gitmesinin sağlıkları için daha fazla sorun yaratacağı konusunda da uyarıyorlar.

Pazar günü bu köşede belirttiğim gibi böyle kritik bir süreçte tarikatlar “Muska yazma”, “Dualı maske” pazarlama, “Virüsten korunma” duası yarışında. Büyük Önder Atatürk, “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” demişti. Doktorlarımız, sağlık personelimiz için bundan daha büyük onur olur mu? Sağ olsunlar, var olsunlar.

Halk ne düşünüyor?

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Mehmet Ali Kulat'ın yaptığı MAK Danışmanlık, koronavirüse toplumsal bakışı belirlemek amacıyla 5 bin 700 kişiyle telefonla konuştu. Kuşkusuz bir olumsuzluk yaşandığında araştırma sonuçları da farklı çıkacaktır. Alınan önlemleri, 15 Mart itibariyle 100 kişiden 75'i olumlu buluyor. Bilim Kurulu oluşturulmasına, açıklamaların zamanında yapılmasına, alınan önlemlere halk destek veriyor. Araştırmanın bulgularından bazıları şöyle:

*Koronavirüsten sonra 100 kişiden 68'i ekstra hijyen malzemesi aldı. Dezenfektan ve kolonya yanında klasik temizlik ürünlerine yoğun bir ilgi oldu. Uzman önerileri ağırlıklı el temizliği üzerinde yoğunlaşınca sabun ve türevlerine ilgi arttı. 100 kişiden 27'si ise ekstra hijyen malzemesi almadı.

STOKÇULUK YAPANLAR

*Fazladan gıda malzemesi stoku yapılmasında sosyal medya etkili oldu. 100 kişiden 46'sı stok yaptı. Gıda stokunun daha çok büyük şehirlerin metropol bölgeleri olduğu, taşrada oturanların ya da Anadolu'nun orta ve küçük ölçekli şehir, mahalle ve köylerinde yaşayanların stok yapmadıkları anlaşıldı.

*Koronavirüsün gündeme gelmesinin hayatını nasıl etkilediği sorusuna 100 kişiden 54'ü “Hayatımı kısmen etkiledi” karşılığını verdi. Bu durum, toplumsal duyarlılığı ortaya koydu. Yüzde 16'lık bir kesim ise bu süreçten iş ve kişisel yaşantısı doğrudan etkilenen kesime işaret etti. “Hayatıma hiç etkisi olmadı” diyenler ise çoğunlukla gelişen süreci yeterince hissedemeyen, metropollerin dışındaki stabil işi olan kimseleri ifade ettiği değerlendirildi.

SİZ NE YAPIYORSUNUZ?

*Koronavirüse karşı hangi önlemlerin alındığı soruldu. 100 kişiden 58'i temizliğe dikkat ettiğini, 12 kişi kalabalıktan uzak durduğunu, 16 kişi maske taktığını, 14 kişi beslenmesine dikkat ettiğini, 12 kişi herhangi bir önlem almadığını belirtti. “Hiç tedbir almıyorum” diyen kesimin daha çok kırsalda yaşayan vatandaşlar olduğu belirtildi.

Bugünleri de Sağlık Bakanlığı'nın, uzmanların uyarılarını dikkate alarak el birliğiyle atlatacağız. Onun için biraz sabır, sık sık suya ve sabuna dokunmamız gerekecek.