“Türkiye’ye atılan kazık”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi hakkında yaptığı sözlü/görsel açıklamaları üzerine İçişleri Bakanı'nın talimatıyla hakkında araştırma/ön inceleme başlatılmıştı. Bu daha birinci aşama. Yakın bir gelecekte yeni soruşturmalar gelecek.

İstanbul'a geçmişte ihanet edildiğini Cumhurbaşkanı da söylüyor. İstanbul'da bazılarına büyük rantlar sağlandığı, Fethullahçılara önemli “kıyaklar” yapıldığı hep söylendi. Bekliyorsunuz ki, bunlar birer birer ortaya çıkarılsın.

BOŞA MI KONUŞTULAR?

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, geçmiş dönemde olduğu sıkça gündeme getirilen yolsuzlukları yargıya göndermediğini belirtmiş, “Geçmişte hep boşa mı konuştular?” demiştim. Ankara Büyükşehir Belediyesi, onlarca yolsuzluk dosyasını yargıya taşırken, taşımaya devam ederken İstanbul bugüne kadar sadece bir dosyayı göndermiş.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, kullanılan belediye kaynaklarını en iyi İstanbul'da yaşayanlar biliyor. İmamoğlu da, İçişleri Bakanına “Seçim zamanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı araçlarıyla kampanya yapılırken neredeydiniz?” diye soruyor. Yakındığı konuları saptamak, yargı kararıyla tahsili için süreci başlatma/gereğini yapma yetkisine sahip icra makamı kendisidir. İddiaların üzerine gitmekte daha fazla gecikmemeli. Geciktikçe bu işler gevşer, dosyalar kapanır. Bunları 22 Kasım'da bu köşede yazmıştım.

“İZLEYİN” DEMİŞTİM

Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin saat 18.00'de başlayan oturumunda sırasında, Cumhur İttifakı üyelerinin neredeyse tamamı söz aldı ve gece yarısına kadar konuşmaları sürdü. Amaç, Başkan Mansur Yavaş'ın cevap vermesini geciktirmek, ABB TV'den izlenmesini engellemekti. Mansur Yavaş, bu oyunu bozmak için Pazartesi günü saat 11.00 de toplanmak üzere meclis oturumunu kapatmıştı. Mansur Bey'in, yöneltilen sorular ve geçmiş döneme ilişkin önemli konuları gündeme getireceğini Pazar günü bu köşede belirtmiş, “Mansur Bey'i izleyin” demiştim.

Dün, beklenen oldu. Cumhur İttifakı üyeleri salonu terk etti, başkan oturumu kapattı. Mansur Yavaş, ABB TV'den bütün soruların cevaplarını belgeleriyle vermeye başladı. Eğer, önceki dönemle ilgili iddialarınız varsa bunları araştırmak, yasadışı uygulamaları yargıya bildirmek de asli görevdir. Mansur Yavaş, eleştirilerden bazılarını şöyle cevaplandırdı:

HEDEFTEKİ İSİM

-10 milyar liralık bütçeyi nereye harcadınız?: 10 değil, 14 milyar liralık harcamamız oldu. İşte harcamalarımızı kalem kalem açıklıyorum. İnternet sitesine girildiğinde de zaten bunları görebilirsiniz. Yaptığımız hizmetlerde astığımız tek afiş var, kaç lira harcadığımızı göstermek. Yoksa, biz de ‘Hadi açılışa gelin' diyebilirdik. Kusura bakmayın, bizim çöpe atılacak paramız yok.

– Heykel Belediyeciliği: Cumhuriyetin 100. Yıl Anıtı ile hayatını kaybeden sağlıkçıların heykelini yapacağız. Ankara halkının tarihiyle, kültürüyle ilgisi olmayan heykelleri eleştirmeyen AKP Sözcüsü Murat Köse, Çubuk Barajı'na bir belediye çalışanımızın, maaşı dışında bir kuruş bile almadan yaptığı heykelleri gündeme getiriyor. Sanat eseri olmayan bir başkent olur mu? Ama bu arkadaşın heykelden anladığı Çin malı şişme heykeller, plastikler. Kol saatini Genelkurmay önüne koydular. Bunun da bir anlamı var. Bizim kaldırdığımız o heykeli 2013 yılında 360 bin liraya yaptırmışlar.

– İthal ağaçlar: Ağaçların kuruduğu öne sürülüyor. Evet, pahalı ithal edilmiş. Saksısıyla dikip cinayet işlemişler. Hepsinin neden kuruduğunun raporunu tutuyorum. 340 trilyon liralık ithal ağaç alınmış. Firmanın 1.5 liraya aldığı fidanlar, ASKİ'ye 15 liradan satılmış.

– Siz de hesap verin: Yalnız Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye değil, tüm başkanlara da söylüyorum, hesap vereceksiniz, yetim hakkına dikkat edeceksiniz. Başkasının yaptığı yardımları kıskanmadan, siz de yardımcı olun.

KİRA BİLE YOK

– Ankapark'ın durumu: Ankapark, yalnız Ankara'ya değil, Türkiye'ye atılmış bir kazıktır. Ankapark'ın bu hale gelmesine gönlümüz razı olmuyor. Bu park, bize teslim edildikten sonra buranın nasıl kullanılması gerektiği konusunda herkesle görüşeceğiz. Buranın daha fazla zarar görmemesi için bilirkişi tespiti yaptırıyoruz. Burası, 26 milyon 400 bin lira teminat karşılığı 29 yıllığına verilmiş. Kirası da satılacak bilet gelirinin yüzde 3'ü. Yakında Ankapark olayını savcılığa vereceğiz. Bunun sonuna geldik. Bu enkazın hesabı, Ankaralı adına sorulacaktır.

Mansur Bey, her sorunun cevabını görüntülerle, belgelerle ayrıntılı olarak açıkladı. Bunların bazılarını geçen Pazar günü bu köşede duyurmuştum. Keşke, Murat Köse ve AKP'li arkadaşları da orada olsaydı, en azından iddialarına ne cevaplar verildiğini de öğrenmiş, gerekirse anında cevap vermiş olurdu. Onu da yapmadılar.