Akkuyu’da sermaye ve covid

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türkiye-Rusya ilişkilerindeki yeri ve ağırlığını, saha uzmanları, deneyimli siyasetçi ve diplomatlar elbette biliyor. Ama ilişkileri askeri, siyasi konularda değerlendirmek isteyen herkesin, ne kadar tartışmalı olursa olsun, Mersin Gülnar'da inat ve kararlılıkla devam eden bu büyük projeyi hesaba katmasında yarar var.

Türkiye'nin 76 milyar TL yatırım tutarı üzerinden teşvik belgesi verdiği bir projeden söz ediyoruz.

Öte yandan “inat ve kararlılıkla” ifadesini boşuna kullanmadım. Zira bizim medyada fazla sıklıkla yer almasa da Rusya, bittiğinde 4800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu NGS ile ilgili önemli gelişmeleri duyurmaya özen gösteriyor. Daha doğrusu bunu önemsiyor.

Sözgelimi bundan iki hafta önce, her biri 365 ton ağırlığındaki dört buhar jeneratörünün 3 bin km'lik bir deniz yolculuğuna çıkacağı duyurulmuştu. Dün de Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde yer alacak reaktör üretiminde son aşamaya geçildiği haberlerini okuduk. Hayır, o da Türkiye'de değil. Rosatom'un mühendislik bölümü şirketinin yaptığı açıklamaya göre Volgodonsk'ta.

“Yapılan iş nedir?” diye soracak olursanız, ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajı. Sadece kapak 90 ton.

Reaktör kazanının içine yapılan bu montaj, reaktörün tüm iç parçalarıyla beraber kurulumu için gereken süreyi azaltıyor.

Velhasıl, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği 2023'te devreye alma sözünü tutmak için hızlı çalıştığı görülüyor.

10 MİLYAR RUS RUBLESİ

Bu sözün Türkiye tarafındaki güncel gelişmelerinden biri de geçtiğimiz günlerde Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansıdı.

Şirketin çıkarılmış sermayesi arttırılırken, bu nedenle pay sahiplerine rüçhan hakkı çağrısı yapıldı. 20 Ağustos 2020 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan yönetim kurulu kararına göre

şirketin çıkarılmış sermayesinin 10 milyar Rus Rublesi'ne karşılık gelecek TL cinsinden hesaplanacak tutarda artırılmasına karar verildi. Sermaye artırımına katılacak tarafların bu tutarı ABD Doları cinsinden ödemesi istendi.

Hemen belirtelim, güncel kurlarla 1 ABD Doları 75,60 Rus Rublesi. 1 TL de 10,10 ruble. Akkuyu kararında belirtilen 10 milyar ruble sermaye artışı, yaklaşık 135 milyon dolara karşılık geliyor.

COVİD İÇİN PCR CİHAZI

Öte yandan Covid-19 salgınının Gülnar sahasında etkili olduğu haberleri geliyor. Şirket yönetimi, pandeminin sahada yayılmasını önlemek için “eşsiz güvenlik tedbirleri” aldıklarını daha önce açıklamıştı. Ancak Mersin'den yazan bir okurum, işçiler arasında pozitif vakaların yayıldığını, Mersin Şehir Hastanesi'nde test kitlerinin yetmediğini,vaka sayısının çokluğu dolayısıyla sonuç almanın uzadığını, o nedenle Rusya'nın Silifke Devlet Hastanesi'ne Covid-19 teşhisini koyan PCR cihazı getirip kuracağını yazıyor. Mersin Şehir Hastanesi'nin inşaat sahasına uzak olması nedeniyle de Silifke'nin tercih edildiğini belirtiyor.

Yine adı bende saklı bir diğer doktor okurum da şu satırları paylaştı:

“Yaz başında çok sayıda Rus hastanelere başvuru yapıyor. Birçoğu maskesiz olmasına rağmen kapıdaki görevlilere onlara müdahale edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. Açıkça kayırılıyorlar yani.”

Binlerce işçinin çalıştığı Akkuyu NGS sahasında, salgının kontrolden çıkıp çıkmadığına dair bir açıklama toplum sağlığı açısından iyi olacaktır.