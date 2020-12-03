Bakanlar ‘reform turunda’ 20 yılın temizliğine soyundu

AKP Hükümeti, Dr. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiği 27 saatlik suskunluk sonrası adeta kendi miladını ilan etti.

Halktan; yoksulluğu artıran, sermayeyi ürküten, işsizliği körükleyen, eğitimi tarikatların kucağına atan, Merkez Bankası'nın kasasını boşaltan, siyasette kayırmacılık ve nepotizmi hakim kılan, bitaraf olanları bertaraf eden, hukuku siyasetin aparatı gibi kullanan tüm politikalarının üzerine sünger çekmesini bekliyor…

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Yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçtiğimiz hafta sonu ellerinde “ekonomi ve hukuk reformu” paketi; TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD iş dünyasında tur attılar.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 11 Kasım'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AZINLIK VAKIFLARI SEÇİM BEKLİYOR

Ağbal, Elvan ve Gül, İstanbul turuna Türkiye'de yerleşik Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani toplulukları temsil eden azınlık vakıflarını ekledi.

Beşiktaş'taki eski Başbakanlık Konutu'nda “2013 yılından beri Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'ni bekliyoruz” diyen dini liderleri dinlediler.

Türkiye'de 161 adet azınlık vakfı bulunuyor. Bunların bir kısmının yöneticileri yaşlandı, bir kısmı vefat etti.

Özellikle İstanbul'da vakıflara ait çok kıymetli binalar, araziler üzerinde milyarlık projeler hayata geçti.

Bu vakıflar 7 yıldır seçim yapamıyor; niye?

TVF YÖNETİMİNDE HOCASI KALDI

Türkiye, 2017 Anayasa referandumunda pek anlamadan sandığa gittiği “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin içeriğine yeni hakim oluyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), bu yapının ekonomideki aynası…

TVF Başkanı Erdoğan, vekili Albayrak'tı.

Biz ne sanıyorduk? Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı temsilen o makamda oturuyor. İstifa edince yerine gelen Elvan atanır.

Bakın öyle olmadı.

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Dünyanın en büyük 14'üncü fonunun başındaki ikinci isim BİST Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, kuruma Albayrak'tan miras kaldı.

Arıcan'ın kariyeri Albayrak'ın doktora tezi hocası olduktan sonra parlamıştı.

Bakan'ın istifasından, sonra İstanbul ve Ankara Başsavcısı bile değişti; Arıcan yerini korudu…

TVF'nin geleceği inşallah Musul petrollerini özel mülkiyetine geçiren Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'in tapu davalarına dönmez…

KÖİ PROJELERİ İNCELENİYOR

Köprüler, yollar, şehir hastaneleri ve elektrik dağıtım projelerinin (kamu özel işbirliği-KÖİ) kamu zararına yol açtığı ve bunların yeniden müzakere edileceğini ilk dile getiren siyasetçi CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ydi…

Böke bu iddiasını “kamulaştırma” ifadesi ile kuvvetlendirince, iş dünyasının içi ürperdi!

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Bakan Elvan'ın TÜSİAD'a yaptıkları ziyarette “Bu sözleşmeleri inceliyorum” sözü, patronlar cephesinde “Müteahhitler devlete yükümlülüklerini yerine getirdiler mi?” sorusuna cevap aranacağı biçiminde yorumlanıyor.

KÖİ projelerinin “kamu zararı-yararı sorgulanması” açısından ele alınmasını beklemiyorlar.

Hatta devletin zirvesinden yatırımcılara verilen “istikrar-güven-öngülebilirlik” vaatlerinin tepesinde özel mülkiyete tanınacak imkanlar yer alıyor.

Bakanlarla birlikte çalışacak bir TÜSİAD'da görebiliriz…

AB HAFTASI BAŞLADI

Ankara'nın tek derdi iç dengeler değil; 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne de eli boş gitmemesi lazım.

Oraya da Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve KKTC ekseninde yürütülen dış politikanın kolay hazmedilmesini sağlayacak bir “hukuk” paketi hazırlanıyor…

Erdoğan, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmaması için bir ön alma konuşması yaptı.

21 Kasım'da yaptığı konuşmasında “Eyyy Avrupa” demekten vazgeçti; “Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi.

TÜSİAD, AB'deki dostlarıyla lobi çalışmasını başlattı.

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AKP'nin fabrika ayarlarına dönme riski ortadan kalmış değil.

Reform turlarının atıldığı koridorlarda bunlar da yaşandı:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Kanal İstanbul” projesine karşı yürüttüğü kampanyadan dolayı soruşturma açtı.

Bülent Arınç; HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz eden sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.

En son iki ülkenin liderleri tarafından vitrine konan “Katar Yatırım Otoritesi'yle (QIA) imzalanan 10 madde nerede müzakere edildi?” sorusunda kalmıştık…