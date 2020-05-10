Covid-19 “Destek” TIR’ından 200 milyon dolarlık hesap çıktı

TÜRKİYE PETROLLERİ TIR'I, ZÜLFİKARLAR'IN “SİCİL AFFI” İÇİN Mİ YOLLARA DÜŞTÜ?

Koronavirüs nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına can simidi gibi sarılanlar çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan “Milli Dayanışma” kampanyasına son “destek” Türkiye Petrolleri'ni 2016 yılında 490 milyon liraya alan Zülfikarlar Holding'den geldi. Bu desteğin arkasından bir nevi “sicil affı” talebi çıktı!

★★★

İsfendiyar Zülfikari'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zülfikarlar Holding'in kurucusunun adını taşıyan İskender Zülfikari Vakfı'nın Türkiye Petrolleri afişleriyle donattığı TIR'a 15 bin aileye yetecek erzak yüklendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Siirt, Van ve Muş illerinde valilerin ve İçişleri Bakanlığı'nın gözetiminde yardımlar ailelere ulaştı.

★★★

Türkiye Petrolleri, Tesla Enerji, Zülfikarlar Kimyevi ve Akdeniz Faktoring firmalarını bünyesinde bulunduran Zülfikarlar Holding ile ilgili üç ayrı gelişmeden söz ediliyor.

Grubun, kimyevi mal yüklü gemileri geçtiğimiz hafta Derince Limanı'na ulaştı. Ancak, Gümrük Muhafaza ekipleri ürünlerin gümrüklü sahaya indirilmesine izin vermedi.

Sektör kaynaklarına göre el konulan mallar FETÖ soruşturmasına takılmış.

Akfel Şirketler Grubu ile Zülfikarlar'ın parasal ilişkisi soruşturuluyormuş.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Akfel'in sahibi Mehmet Fatih Baltacı'nın Akdeniz Faktoring ile para trafiği araştırılıyor.

200 MİLYON DOLAR LONDRA'YA

Anılan süreç devam ederken, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konu ile ilgilenmesine neden olan gelişme ise yurtdışına para çıkarılması oluyor.

Bankacılık sektörünün iki üst düzey yöneticisinden edinilen bilgilere göre Zülfikarlar, 2'si özel sektör toplam 5 bankadan 1.2 milyar TL kredi kullanıyor.

Şirket bu krediyi bir süre sonra dolara çeviriyor ve bir kamu bankası üzerinden 200 milyon dolar olarak Londra'daki hesaplarına aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yurtdışına para çıkaran iş insanlarına yönelik sözlerinin gerisinde yatan işlemlerden birinin de bu gelişme olduğu ileri sürülüyor.

BAKAN ALBAYRAK TALİMAT VERDİ

Kamu bankası yetkilileri, 200 milyon doların, kendi bankaları aracı kılınarak yurtdışına çıkarılması sonrası durumu Albayrak'a iletiyorlar.

Bakan'ın talimatıyla bankalar, verdikleri kredileri geri çağırıyorlar.

Bu aşamada BDDK, düzenleyici ve denetleyici kurul olarak niye devreye girmiyor, o belli değil.

İddiaya göre, Zülfikarlar, bu kez başka bankalardan kredi alarak söz konusu 5 bankadan aldığı krediyi kapatıyor.

ZEMİN YOKLANIYOR

Finans çevrelerini de hareketlendiren bu süreç sonrası Zülfikarlar'a yönelik şirketin faaliyetleri tüm yönleri ile mercek altına alınıyor.

En son Derince Limanı'nda başlatılan, “kaçakçılık incelemesi” işlemi sonrası, grup da Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan kampanyaya destek mesajı ile, yaşanan sorunların çözümü için zemin yoklama yoluna gidiyor.

İçişleri Bakanlığı TIR'lardaki malları dağıtmışsa sorun çözülmüş demektir…

Türkiye 23 Mayıs'a kadar ne bekliyor?

Avrupa Birliği'nin (AB) temellerini, bundan 70 yıl önce 9 Mayıs 1950'de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın adı ile anılan bildiri atmıştı.

AB üye ve aday ülkeleri 1985 yılından beri her yıl 9 Mayıs'ı “Avrupa Günü” olarak kutluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayımlanan mesajında, “Türkiye, AB üyesi olsaydı Birlik daha güçlü olur, sadece yeni tip koronavirüsle değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi” ifadesini kullandı.

Bakan, AB'ye sitem ediyor!

★★★

AB önderliğinde, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD ve Rusya'nın dışında G20 ülkeleri ve Bill&Melinda Gates Vakfı katılımıyla, 4 Mayıs'ta “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği” gerçekleşti.

G20 ülkeleri 26 Mart'ta ilkini yapmıştı…nisanda yine toplantılar. Bu 3'üncü etkinlik.

Toplanan bağışlarla; Covid-19 teşhis, tedavi ve aşı geliştirme fonu kuruyorlar.

Amaç; Covid-19 çözümünün tek bir ülkenin malı olmasını önlemek!

★★★

Etkinlikte toplam 7.4 milyar Euro bağış sözü kayda girdi.

Fona; AB'den ayrılan İngiltere 441 milyon Euro, AB'ye üye olmayan ülkeler İsviçre 350 milyon Euro, Norveç 1 milyar Euro, ünlü şarkıcı Madonna 1 milyon dolar, Bill&Melinda Gates Vakfı daha önce açıkladığı 100 milyon dolar bağışın üzerine, 150 milyon dolar katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bağış “meblağını” 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğini açıkladı.

23 Mayıs'a kadar nasıl bir gelişme bekleniyor?…

Batılı finans kurumlarının “swap/takas kanallarını açıp-açmayacağını mı” test ediyoruz?

Biz sanki dayanışma denince, “al gülüm ver gülüm” anlıyoruz.