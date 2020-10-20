Damat Kushner’in Orta Doğu turu Türkiye’ye pahalıya mal oldu!

Suudi Arabistan Krallığı'nın başını çektiği ABD lobisi, Türkiye'ye bölgesel sorunları “İslam ülkeleri” şemsiyesi altında çözemeyeceği mesajı veriyor…

Arabistan'ın başlattığı Türk malı ürünlere boykot hem ülke içine hem de Orta Doğu'daki ittifakları BAE, Mısır Tunus, Cezayir ve Fas'a yayılma riski taşıyor.

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İki ülke arasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile gerilim başlamıştı.

Boykot ile tırmanışa geçmekle kalmıyor, bölgesel krize evriliyor.

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Atlasjet'in bu yılın başında iflasını istemesiyle, Saudia Havayolları'nın uçak kiralama sözleşmesini iptal etmesi arasında ilişki kuranlar yok değil.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Arabistan'da iş yapan müteahhitlerin son 2 yıldır 3 milyar dolarlık iş kaybı olduğunu açıklamıştı.

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Saudi Aramco ile “iyi niyet anlaşması” cebinde olan Doğuş İnşaat, Arabistan'ın 700 milyar dolarlık inşaat pazarından pay almaya aday 10'nun üzerinde Türk inşaat şirketinden birisiydi.

22 milyar dolarlık Riyad Metro projesinde inşaatı üstlendi.

16.5 kilometrelik Riyad Metro projesinin işvereni Amerikan firması Bechtel, Cidde merkezli Almabani ve Lübnan'da doğan CCC Civil Works Ortak Girişimi boykottan etkilenir mi?

Şimdilik bunu bilmiyoruz.

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Arabistan'da yaşayan, ağırlığını oto tamir atölyeleri, lokanta işletmecileri ve berberlerin oluşturduğu 200 bin iş insanı “boykot” kampanyasının hedefine çekiliyor.

Türkiye'den ikinci el otobüs alan Arabistan'a yapılan oto yedek parça satışlarının durması, Bursa'dan Hatay'a kadar yan sanayiyi etkiliyor.

Boykot nedeniyle, önemli bir ticaret kapısı olan İskenderun Limanı da bu süreçten etkileniyor.

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Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan imzalı bir duyuru paylaşılıyor:

“Arabistan içindeki Türk şirketleriyle Suudi vatandaşlarının iş yapmamasına çağrıda bulunulmuştur.”

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Arabistan'daki en büyük süpermarketlerden Bin Dawood, Denube ve Form marketler zinciri ortak açıklama yapıyorlar:

“Vatanımız için ortak dayanışmada biz de varız. Türkiye'den ürün alımını durduruyoruz. Arabistan'daki Türk firmalarındaki siparişlerimizi iptal ediyoruz. Depolarımızda bulunan Türk ürünlerini süratle elimizden çıkarıyoruz.”

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un da “Orada 1 dolarım bile kalmayacak” sözleriyle destek verdiği iddiası, tebasını “boykot yarışına” itiyor.

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Suudi Arabistan, Irak'ın ardından en fazla konut alan ikinci ülke.

Arabistan gayrimenkul piyasasında spekülasyonlar yayarak Türkiye ile ipleri germeye başlamıştı.

Geçen yılın mayıs ayında Ankara Büyükelçiliği, Suudi vatandaşlarına Türkiye'de gayrimenkul satın alanlardan şikayetlerin arttığı mesajları yağdırdı.

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Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği iddialarına yer veriliyor.

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Riyad, rezervasyonlarını Mısır ve Dubai'ye kaydırmaları halinde, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Suudilere yardımcı olacağını açıklıyor.

2017 yılında Türkiye'ye 651 bin Suudi turist gelirken, 2019 Ocak-Aralık döneminde bu sayı 564 bine kadar gerilemişti…

Bu yıl boykottan en çok İstanbul otelleri etkilenecektir.

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Türkiye'den ilk reaksiyon, yüzde 51 hissesi Azerbaycan milli enerji şirketi Socar'a ait olan Petkim'den geldi.

Petkim'in, Suudi ürünlerine karşı Ticaret Bakanlığı'na anti damping başvurusu yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

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Merhum Turgut Özal, Sevda Tepesi'ni 27 milyon dolara 1985 yılında “Veliaht Prens” olan Suudi Kral Abdullah bin Abdülaziz'e satmıştı.

Veliaht Prens Abdullah 2005'de tahta geçti, 27 yıl sonra da imara kavuşturuldu.

2015 yılında vefat ettiğinde, Türkiye ulusal yas ilan etti.

Özal ile başlayan, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı dönemlerini de kapsayan Arabistan ile balayı nasıl bitti?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi olan Jared Kushner, 26 Ağustos'ta çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan sonra Katar liderlerini ziyaret etti.

ABD'nin başını çektiği “İsrail ile normalleşme süreci” diplomatik boyuttan sahaya taşındı.

Doğu Akdeniz'de sular ısındı…

Türkiye'nin yalnızlığını yazıyor artık tarih.

Türkiye'nin uyguladığı politikaların getirdiği nokta bu: Ekonomi ve dış politika aynı anda kırılgan bir hal alıyor.

Gelecek kuşakların Bekir Ağabey'i

Gelecek nesiller Bekir Coşkun'u yaşatacaklar; daldaki kuşta, yoldaki ağaçta, kapısının önüne yatan köpekte…

En çok da sevgi dolu yüreklerinde.