Doğa Koleji’nde yılan hikayesine dönen ücretler!

Doğa Koleji'nde 4 bin 500'ü öğretmen olmak üzere; temizlikçisinden muhasebecisine toplam 6 bin 800 çalışan, yeni yıla birikmiş 4 maaş alacağı ile girdi.

Eğitim-öğretim hayatını sürdürdüğü kabul edilen 80 bine yakın öğrencinin evi yangın yeri.

129 kampüsün bulunduğu il ve konuma göre yılda yaklaşık 19 bin lira ile 53 bin lira arasında para ödeyen veliler, çocuklarının eğitim hayatından endişe duyuyor…

Maaşı ile geçinen insanlar 4 aydır ne yiyor, ne içiyor diye düşünen çıkmadı…

Yazıklar olsun!

★★★

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemlerinde henüz son imzalar atılmadığı için kim elini cebine atacak, bilemediler!

İTÜ Vakfı, “İmzalar atılsın öyle ödeyeyim”, Metal Yapı Konut, “Bankalar bize kredi açsın, ödeyelim. Borcu İTÜ Vakfı üstlensin”, kreditör bankalar “Kasa çalışmaz” diyor.

Son imzaların bir hafta içinde atılması bekleniyor.

Taraflar anlaşırsa, bu süre içinde ücretler ödenecek.

Doğa Koleji'nin ücret ödemelerinin 4 aylık tutarı taş çatlasa 80 milyon lira…

Bu okulların yıllık cirosunun 1 milyar 350 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

Aylık ciro 112 milyon lira yapar..

Denkleştirilemedi!

★★★

Doğa Koleji, Uluslararası Yatırım Fonu Turkven ile kurucusu Fethi Şimşek tarafından 2016 yılının Ağustos ayında 320 milyon dolara Metal Yapı Konut'un eğitim şirketi Assist Öğretim Kurumları'na satılmıştı.

Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle, Assist'in başına yeğeni Vedat Saçaklıoğlu geçti.

İTÜ Vakfı, Assist'in kredi ve ticari borçları karşılığı 800 milyon lira bedelle okulu devralıyor.

Ayda 60 milyon lira zarar yazan okula kredi açılıyor.

Okulun Kemerburgaz ve Bodrum kampüsleri ile arsalarının toplam değerinin 200 milyon lira olduğu ileri sürülüyor.

Saçaklıoğlu Doğa Koleji'ni devrederken, iki kalemi üstleniyor.

Bunlardan birincisi, yapımı 3 yıl önce bitmesine karşılık halen yasal sorunlardan dolayı açılışı gerçekleşemeyen Koru Florya AVM'deki yüzde 25 hissesi.

İTÜ Vakfı ile yapılan protokole göre, bu hisseye 250 milyon lira değer biçildi. Diğer yüzde 25 hisse Ar-Ke İnşaat'ta (Mustafa Keleş) bulunuyor.

TUSKON davasından tutuklu Ömer Faruk Saçaklı'nın yüzde 50 hissesine TMSF el koymuştu.

TOKİ Koru Florya AVM ilkinde 730 milyon lira, geçtiğimiz yıl da 600 milyon lira bedelle ihaleye çıkmıştı; gerçekleşemedi.

★★★

Saçaklıoğlu, Doğa Koleji'nin vergi SGK borçlarını Koru Florya AVM'deki hisselerini kamuya vererek kapatacak.

Doğa Koleji, Varlık Fonu stratejisinde “küçük lokma” kalıyor…

TOKİ dün 600 milyon liraya satamadığı Koru Florya AVM'yi 2020'de en az 1 milyar liraya satarsa, söyleyecek laf yok!

Saçaklıoğlu'nun İTÜ protokolüne göre ödemekle yükümlü olduğu tek kalem kaldı: 2016 yılındaki satıştan kaynaklı Turkven'in mahkeme yoluyla talep ettiği 90 milyon dolar…

Bu meleseyi karşılıklı çözmeleri de olasılıklar içinde.

Zira Saçaklıoğlu'nun da Turkven'e “Ayıplı mal sattınız” iddiası ile açtığı karşı dava sürüyor.

Çin pazarlığı sürüyor

Metal Yapı Konut'un Küçükçekmece'deki Blue Lake konut projesinde satışlar sürüyor.

Tek Taş projesinde pazarlıklar sürüyor.

Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) Türkiye'de gövde gösterisi yapmak üzere “nokta atışı” gayrimenkul projesini bulmuştu: Levent Tower 205…

Projeyi gerçekleştirmek üzere; yüzde 50'si arsa sahibi Fako İlaç'ın (Kaya Turgut) olan projede, ortaklık payı yüzde 37.5 olan Metal Yapı Konut ile Yeşil İnşaat, Zincir Yapı ortaklığı kurulmuştu.

Dönemsel olarak yaptırılan ekspertiz raporlarına göre 590 milyon dolar ile 1 milyar 100 milyon dolar arasında değer biçilen projede “Çin pazarlığı” sürüyor.

Pazarlık süresi uzarken, projeye yeni talipler de çıkmıyor değil.

GSD Holding 2014 yılında Tekstilbank'taki yüzde 75.5 hissesini 669 milyon liraya ICBC'ye satmıştı.

Halen bankanın Maslak'taki binasında faaliyet gösteriyor.