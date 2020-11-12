Ekonomi “güven” aşısı araştırıyor

Dün piyasalarda yaşanan şaşkınlık, normale duyulan özleme işaret etti.

Döviz kurunun hızla düşme eğilimine girmesi, bir yandan Cumhurbaşkanlığı atamalarına, öbür yanda ABD seçimleri sonrası ve Covid-19 aşısı ile ilgili gelen olumlu sinyallere bağlandı.

Geleceğe güven için ise ekonomide/hukukta reformlara duyulan ihtiyaç belirginleşiyor.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Faiz sebep, enflasyon neticedir” tezini yinelediği dakikalarda, dolar kurunun 8 liranın altını denemesi dikkat çekti.

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Erdoğan AKP Grubu toplantısında, yerli ve yabancı yatırımcıların duymak istedikleri “şeffaflık, öngürülebilirlik” ifadelerini kullandı.

“Damat gitsin, ekonomi düzelsin” söylemine kilitlenen iş ve finans çevreleri, bu sözleri de “güven” aşısı olarak yorumladı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın izleyeceği faiz politikası, 19 Kasım Para Politikası Kurulu toplantısında ortaya çıkar.

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Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa mektubunda kullandığı “At izi it izine karıştı, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin” sözleri, devlet kayıtlarına girmemiş gibi…

Erdoğan, aynı zamanda damadı da olan Albayrak'ın iradesini, “sağlık gerekçesiyle görevinden affını istedi” söylemine tahvil etti, Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti…

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Öte yandan da Albayrak'ın istifa mektubunun yayımlandığı 7 Ekim Cuma günü ile 11 Kasım'ın verilerini karşılaştırdı.

Ülke risk puanının (CDS) 528'den 450'ye, dolar kurunun 8.54'ten 8.09 liraya, 5 yıl vadeli bono faizlerinin 13.84'ten 12.50'ye düşmesini vurguladı.

Albayrak iyi ki istifa etmiş, yoksa 7 Ekim'e kadar gelen kara tablo devam edecekti…

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Amerikan seçimleri ve ABD-Almanya araştırmasıyla bulunduğu açıklanan Covid-19 aşısı; en az iç politika dengeleri kadar ekonomik değerlendirmelerin merkezine alınıyor.

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Türkiye gecikmeli de olsa ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Biden'ın Diplomasi Danışmanı Michael Carpenter'ın dün “Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında olmadıklarını” söylemesi, iki ülke politikalarında uyumlaşmanın yansıması olarak nitelendirildi.

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Biden 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da görevi Donald Trump'tan devralacak. Yeni başkanın önüne gelecek Türkiye dosyaları ekonomiyi de bölgesel meseleleri de çok ilgilendiriyor.

Bu bir pazarlık…

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Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye ABD'nin “Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) yaptırımlarını Temsilciler Meclisi onaylamıştı.

İkinci olarak da ABD'de Halkbank davası sürüyor.

Arkasına Hillary Clinton ve eski başkanlardan Barack Obama'nın tam desteğini alan Biden'ın, Beyaz Saray nöbetini yakın zamanda yardımcısı Kamala Harris'e devredeceği de bir başka beklenti.

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Biden'ın, Trump'tan farklı olarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna destek vermediğini biliyoruz.

Elden ele dolaşan bir videoda Biden “Eski ve mevcut komutanlarımız burada olanlardan utanıyorlar. Türkiye buradaki asıl sorun” diyor ve Erdoğan'a seslenip “Şimdi o bedeli öde” diye sesleniyor.

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Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı. Rusya arabulucu oldu.

Türkiye'nin Rusya ile bölgesel ittifakı, ABD'nin görmezden gelebileceği bir durum değil.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de süregelen sorunlar karşısında Rusya'nın bölgesel rolü malum.

Ez cümle Türkiye ABD ilişkileri; Çin'den, Rusya'ya, Balkanlar'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyada stratejik adımlar gerektiriyor.

Albayrak TVF'den istifa edecek mi?

Albayrak'ın istifası, kamuda görev aldığı başka alanları da kapsıyor mu?

177 milyar lira özkaynağa sahip; 8 sektörde 20 şirketi, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Başkan Vekili de Albayrak.

TVF her ne kadar özel şirket statüsünde olsa da, içinde kamu bankaları ve şirketlerinin de hisseleri bulunuyor.

Soru şu: Albayrak TVF yönetiminden de istifa edecek mi? TVF'de makamlar mı, kişiler mi görevlendiriliyor?

TVF'ye bu soruyu yönettim. Yanıt bekliyorum.