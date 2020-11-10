Ekonomide “Cumhurbaşkanı Yönetim Sistemi”

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve biz Cumhuriyet döneminde benzeri yaşanmamış bir devlet krizinden çıkış yolu arıyoruz.

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Ebediyete yolculuğunun 82'nci yılında Ata'nın huzuruna, kabine bir bakan eksik mi çıkacak?

Ya da beklendiği gibi Anıtkabir'de yenilenen kabineyi mi göreceğiz?

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Bu satırların yazıldığı dakikalarda belirsizlik sürüyor olsa da en geç bu sabah 09.05'te sorunun yanıtını almış olabiliriz.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 8 Kasım saat 19.00 itibarıyla sosyal medyasından bir istifa mektubu yayımlanmıştı.

7 Kasım gününü 8.50'nin üzerinde tamamlayan dolar kuru, istifanın kabul edildiğine dair izlenimlerin güçlenmesiyle birlikte, 9 Kasım'da 8 liraya kadar indi.

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Sosyal medyada yapılan “TL Albayrak'ın istifası ile değerleniyorsa, Suriye krizi de Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu istifa ederse çözülür” esprisi pek de yersiz sayılmaz.

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Albayrak niye istifa etti; hem 1 milyon dolarlık soru, hem de pul kadar değeri yok…

Yine de yapılan yorumlara kulak vermek gerekir. Zira henüz çözülmeyen “Başkanlık Hükümet Kabinesi” düğümünün şifreleri bu değerlendirmelerde saklı…

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Bir: 3 Kasım ABD seçimlerini merkeze almadan olmuyor.

Türkiye'nin siyasal tarihinde darbeler ve ambargolar ile anılan bir küresel tehdit neticede…

Erdoğan-Trump yakınlaşmasının mimarı Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı ve Trump'ın iş ortağı Mehmet Ali Yalçındağ'dı.

Amerika'daki tüm görüşmelerde Erdoğan'a eşlik eden Albayrak ile Trump'un Danışmanı Jared Kushner'in de yer aldığı “damat” statüsü; yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ın “kurumsal” çıkışlarıyla örtüşmüyor.

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İki: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün oluşturduğu cephe ile Albayrak aynı karede yer almıyor.

Albayrak'ı desteleyen, merkez üssü Sabah Gazetesi olan “İstanbul Grubu”na karşı Gül'ün ilk hamlesi; Ekim 2019'da Hakimler ve Savcılar (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ile Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu'nun istifasını almak oldu.

Bu çatışmanın kalbinde tarikat savaşları olduğunu ileri sürenleri izlemekte de yarar olabilir.

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Üç: Ekonomik krizi kabullenmeyen bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın çözüm üretme kapasitesinin olmadığına ilişkin toplumda oluşan yaygın kanaat; AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın sözcülüğünde resmiyet kazandı.

18 ay önce göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, Erdoğan tarafından görevden alınmasından sonra, hangi koltuğun sarsılacağını bilmek için müneccim olmak gerekmiyordu.

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Uysal'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.

Ağbal, genel temaüllere aykırı olarak Merkez Bankası kökenli değil.

Reuters eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini duyurdu.

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Albayrak'ın yerine gelecek muhtemel isimler arasında, aralarında İş Bankası emekli Genel Müdürü Ersin Özince, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın da olduğu bankacıların isimleri anıldı.

İstifa sürecine bakarak, Cumhurbaşkanı'nın kabinede “siyasi kadrolar” ile yol alacağını söyleyebiliriz.

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“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nden “Cumhurbaşkanı Yönetim Sistemi” ne geçtik.

Muhalefet erken seçimi dile getirmişken “Cumhur İttifakı” yüzde 51'i bulacak adımlar atmak zorunda.

Ağbal'ın atamasını, Deva Partisi bloğu ile flört girişimi diye de okumak mümkün.

EKONOMİ TIKIRINDA….

AKP medyası, Albayrak'ın ““At izi it izine karıştı Cenab'ı- Allah sonumuzu hayreylesin” diye biten istifa mesajını da, haberini de vermedi.

Devletin haber ajanjsı AA'nın internet sayfasında bir başka video dikkatimi çekiyor. Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ın babası Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden kendisine yazdığı mektubu okuduğu 2018 tarihli video… Erdoğan “sabır” dilediği mektubunda kızına şöyle sesleniyor:

“Canım kızım umudum; sen yine net olmalısın, ilkeli olmalısın. Her olanda bir hayır vardır.”

Tarihin kesişme noktaları gibi…

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AA Ekonomi dün; “SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi” tarafından organize edilen dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı SAHA EXPO'nun açılışına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini manşetlerine taşıyor.

Pekcan: “Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz.”

Varank: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.”

6 Kasım günü kaybettiğimiz ünlü besteci- piyanist Timur Selçuk'un “Ekonomi tıkırında/ Kriz var kriz bunalım var” eserini anımsatmıyor mu bu manşetler….