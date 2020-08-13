En başarılı 80 bin üniversiteliden 462’sine iş garantili burs

Türkiye sanayisi dünyanın sektörel liglerinde ilk 10'da yer alıyor mu?

Yalnızca tekstil sektörü…

Yılda 28-30 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin tekstil sektörü dünyada 6'ncı sırada.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en büyük 2'nci tedarikçi …

Tekstil sanayinde 20 bin ihracatçı firma, yılda 16 milyar dolar net döviz girdisi sağlıyor.

Geçen yıl tekstil sanayi istihdamını yaklaşık 1 milyona çıkardı.

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Sektörde son 5-6 yılda 40 milyar dolar yatırım gerçekleşti.

Ne var ki makinalara, binalara milyarlarca dolar yatırım yapan tekstilciler, bu dönemde nitelikli iş gücü ihtiyacını ıskaladılar.

Ucuz iş gücüne dayalı rekabetle ömürlerini geçirecekleri sanrısına kapıldılar.

Bunun üzerine “Türkiye tekstil sektöründen çıkmalı” algısı da eklenince, küresel pazar “ucuzun da ucuzunu” bulmakta güçlük çekmedi!

Ne zamana kadar?

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2018 yılında 13 fakültede bulunan tekstil mühendisliği bölümü 542 kontenjanın sadece 228'ini doldurabildi.

Kimi üniversiteler tekstil mühendisliği bölümünü kapadı.

Sadece üç fakülte yüzde 100 doluluk oranına ulaşabildi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

(İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) “Bu böyle gitmez” dedi ve 2019 yılında “Tercihim Tekstil Mühendisliği” projesi başlattı.

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Sektör ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında imzalanan protokol meyvesini verdi ve 2018 yılında yüzde 47 olan tekstil mühendisliği bölümlerindeki doluluk oranı, 2019 yılında yüzde 92'ye ulaştı.

Endüstri 4.0 sürecinin hızla ilerlemesi ile sayısal eğitimli iş gücüne olan ihtiyaçlarının arttığını söyleyen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “2019 yılında 400'e düşen kontenjan, bu yıl 462'ye çıkartıldı. İş garantili bir sektörüz” diyor. Üniversite sınavlarına giren yaklaşık 2 milyon 400 bin öğrenci içinde yine de küsuratta kalıyor.

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Öksüz “Bir dönem tekstil mühendisliği bölüm puanları, tıp fakülteleri ile aynı seviyedeydi. Bu fark 100 puana indi. Bizim için puanların yükselmesi de çok önemli” diyor.

Üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği yazan sayısal bölümü öğrencilerine, karşılıksız burs sağlıyorlar.

Üniversite sınavlarında ilk 20 bine giren öğrencilere 4 veya 5 yıllık öğrenim hayatı boyunca asgari ücretin tamamı, 20-50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50- 80 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs veriliyor.

Sektör bu eğitim programı için yaklaşık 1 milyon TL bütçe ayırmıştı. Oluşan talebe ve ihtiyaca göre projenin devamlılığına karar verilecek.

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Tekstil ceket-etekten ibaret değil; savunma sanayinde kullanılan kurşun geçirmez yeleklerden oto koltuk kılıflarına, emniyet kemerlerinden maskelere kadar kullanım alanı genişleyen teknik tekstil piyasası, Kovid-19 salgını ile daha da kendini hissettirdi.

2020'nin ilk yarısında 1,2 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran dönemi ihracat rekorunu kırdı.

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Dünyada teknik tekstil ihracat hacmi 107 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin yıl sonuna kadar teknik tekstil ihracatının 2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

80 tekstil firmasının Ar-Ge bölümü olduğunu belirten Öksüz, “Son sınıf öğrencileri yarı zamanlı iş başında eğitim görecekler. İTÜ ve Marmara Üniversitesi ile lisans üstü programları hazırladık” diyor.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yaptığı araştırmaya göre “en hızlı iş bulma imkanı” olan sektörün tekstil olduğunu vurgulayan Öksüz, aynı zamanda öğrenim süresince çalışma imkanı veren 2'inci sektörün de tekstil olduğunu söylüyor.

Her 4 gençten birinin işsiz olduğu Türkiye'de, “iş garantili” tekstil mühendisliği, öğrenciler için niye cazip gelmiyor sorusunun yanıtını ararken, ücret politikalarına da bakmak gerekir.

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1950'lerin tekstil sanayisinde “mühendislerin” harcı var: Halit Narin, Nuri Akın tekstil; Halil Bezmen makina mühendisi olarak fabrikalarının başına geçmişler, ihracat kapılarını açmışlardı.

10 bin kişiye istihdam sağlayan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Öksüz makina mühendisi…

Bursiyerler neden Endüstri 4.0 çağının tekstil sanayi girişimcileri olmasınlar?

Bu yol da açık…