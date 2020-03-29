“En başta insanın kurumlarına güvenmesi geliyor”

Ülkelerin Corona-19 ile mücadele kapasitesi, hem insanların hem de ekonomilerin dayanıklılığını test ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü raporları, kredi derecelendirme kuruluşlarının mali tablolarının içine yerleşiyor.

Yeni koronavirüs toplumlar için milat olacak; orası kesin…

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Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, 2018'de piyasaya çıkan “Daha Yeni Başlıyor: Geleceğin Dünyasında: Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf” kitabını yazarken bir şeyi akıl edememiş: “Hepimizin evlere tıkılacağı hiç aklıma gelmemişti” diyor.

21. yüzyılı “bilgi toplumu” olarak tanımladık… Eczacıbaşı bu kavramın yerine “kırılım toplumu” ifadesini kullanmayı tercih ediyor.

Helva yapmak için gerekli malzeme datada saklı… Bilgi kimin elindeyse, tatlıyı o yiyeyecek!

4 temel kaldıraç üzerinde duruyor: Üssel genişleme (aynen Corona-19 vakası gibi)-Bağların gücü (dijital ağlar)-Konversiyon (değişim)-Güvenlik.

Tokatın nereden geleceği bilinmiyor, en çok neye ihtiyacımız var?

Bu soruya yanıt verirken, telefonun diğer ucundan önce derin bir iç çekme sesi geliyor…

Şeffaflığı başa koyuyor; “İnsanın kendi kurumlarına güvenmesine” yanıtını veriyor.

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Faruk Bey'in Berlin Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra aile şirketi Eczacıbaşı Holding'de işe başladığında yıl 1980'di…

“Planlamacı olarak yetiştim. Bugün 3 yıllık planı kimse ciddiye almaz. Esnekliğe ihtiyacımız var. Endüstriden, hukuk sistemine kadar alıştığımız tüm yapılarda coğrafyanın ağırlığı, ağ sistemlerine (network) geçiyor. Böyle bir dünyada liderlik sistemi nasıl çalışacak bilmiyoruz. Dünyada siyasi liderlerin yaş ortalaması 64, toplam nüfusun ise 30… Gençler öne çıkacak” diyor.

Mavi küre son 100 yılda, bugünden daha karanlık bir dönem deneyimlemediğine göre “Gelecek geldi” demektir.

“Tam kapasite” ile çalışan yeni ekonomi

65 yaş üstüne ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor.

Deva, Eyüp Sabri Tuncer, Evyap, Eser, Marmara, Pereja ve Rebul'le birlikte kolonya üreticilerden oluşan konsorsiyumda yer alan Eczacıbaşı'na süreci sorduğumda; “Temizlik malzemeleri ve kolonya fabrikamız tam kapasite çalışıyor. 360 bin adet kolonya veriyoruz” diyor.

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Günlük toplam 335 bin litre kolonya üretim kapasitesine sahip bu firmalar, piyasaya verdikleri ürünler için de zam yapmama sözü verdi.

Yaklaşık 7.5 milyon 65 yaş üstü nüfus olduğunu düşünürsek, salt kolonya yetiştirmenin bile milli vazifeye dönüştüğünü söyleyebiliriz.

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Koç Holding toplam 350 oda kapasiteli İstanbul'daki 2 Divan Oteli'ni de civar hastane çalışanlarına kapattı.

Kiska Holding, The Marmara Oteli'nde odalarından bir kısmını sağlık personeline açtı…

Eczacıbaşı, hastane ve otel temizliğinde kullanılan dezenfektan ürününü, söz konusu otellere ücretsiz dağıtıyor.

Sahada çalışmak zorunda olan işçiler arasında “Evden çıkmak riskli, izin alayım” diyen var mı?

Bu soruyu yönelttiğim yerlerden “Yok” yanıtı alıyorum…

Koç Grubu, 11 Mart haftasında 90 bin personelin 50 binini evden çalışmaya yönlendirdi.

Kapanan Ford Otosan, 3D yazıcı teknolojisi ile sağlık çalışanına yüz maskesi üretmeyi teklif etti.

Tofaş fabrikası kapandı, kapanacak; Tüpraş'ta üretim düştü: Bunlar ne üretir bilmem…

Arçelik, fabrikasını solunum cihazı (ventilatör) üretimine açtı.

Sağlık Bakanlığı'nın elinde 30 bin adet ventilator bulunuyor.

İlave 7 bin adet üretilmesi planlanıyor. Parça ithalatı büyük sorun. Ventilatör üretimi için gerekli oksijen kompenentlerini geleneksel pazarlar kapıyor…

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Köklü sanayicilerinin Corona-19'da aldıkları tutum, yakınsanan geleceği gösteriyor.

Teknolojik gelişme yeteneğine sahip ülkeler, şirketler “ulus devletler” tartışmasına odun taşıyor.

Bir ikinci önerme, fabrikalar ana sanayi kollarının dışında da üretim yapacak.

Arçelik örneğinde olduğu gibi…

Niye üreten ekonomiyi savunduğumuz daha iyi anlaşılıyor değil mi…

Coronathon Türkiye

Faruk Eczacıbaşı'nın başkanı olduğu Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 2018 yılında “Başlangıç Noktası Platformu” kurmuştu.

Başına Dünya Bankası uzmanlarından Cem Leon Menase geldi.

Siber güvenlikten depreme kadar çok sayıda dijital oturum düzenlediler…

Gündem Covid-19 olunca bu konuya odaklandılar. Salgınının yarattığı sosyal, ekonomik, psikolojik sorunlarla başa çıkacak çözüm önerilerini topluyorlar.

1000 kadar oturumdan seçtikleri 10 projeye toplam 130 bin lira dağıttılar.

“Coronathon Türkiye” adını verdikleri projenin bakanlıklar dahil 50 kadar paydaşı bulunuyor.

Paydaşlar ortaya çıkan yeni fikirleri hayata geçirecekler…