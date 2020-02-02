Ensar-TÜRGEV-Kızılay bunu hep yapıyormuş!

Vakıflar ile Kızılay arasında bağış köprüsü kuran Ensar Vakfı kurucularından ve Torunlar Holding'in patronu Aziz Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da okul arkadaşı

İktidara yakın eğitim alanının yine iktidara yakın vakıflar üzerinden finanse edildiği sır değil.

Elazığ depremine yapılan “köprü bağış” bu puzzel'ın yalnızca bir parçasıydı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışı, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” diye nitelemişti.

Belli ki Kınık olası bir “vergi kaçırma” davasına ilişkin savunmasını yapıyor!

Kınık, damarlarında halkın kanı dolaşan Kızılay'ın işleyişi anlatıyor:

“Başkentgaz (Torunlar Holding) Kızılay'ın daimi bağışçılarından. Bu protokolün daha önce BAŞKA ÖRNEKLERİ OLDU. Tamamen yasal bir şartlı bağıştır. Devlet yasal imtiyaz vermiş, ‘Bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden yatırım yapabilirsiniz' diyor.”

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Torunlar Holding, Aziz-Mehmet Torun kardeşlerin kurduğu; enerji, madencilik, gıda ve gayrimenkul alanlarında yatırımları olan bir grup…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip'ten okul arkadaşı Aziz Torun, 1979 yılında temelleri atılan Ensar Vakfı'nın da kurucularından…

Ensar'ın mütevelli heyeti web sayfası “yapım aşamasında”…

Ensar Vakfı'na, TÜRGEV'e Kızılay üzerinden bağış köprüsü kuran Mehmet Torun “Ensar Vakfı'na giden bağışın şerefiyesi Kızılay'ın olsun istedik” diyor.

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Ensar ve TÜRGEV'in 2014 yılında Amerika'da kurduğu TURKEN Vakfı da, Kızılay'ın bağışlarından nasibini almış. Manhattan'da 21 katlı bina yükseliyor.

TÜRGEV yönetiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Dr. Esra Albayrak bulunuyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun'un “Toplumsal Fayda Yaklaşımı: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Örnekleri” başlıklı tezi, AKP'nin “kamu yararı” vizyonunu aydınlatabilir!

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2009 yılında kurulan FETÖ kumpası, Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'a, Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Onursal Başkanı Gülseven G. Yaşer'e dünyayı dar etti…

ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altınel “Vergi muafiyetinden çıkarılan (2016) vakıf ilk ÇEV oldu. Maliye ile yapılan kira sözleşmemiz başka bir vakfa devredildi. Ayakta kalmak için sponsorluklara ağırlık verdik. ÇEV Sanat'ı, ÇEV Bilim'i kurarak, gençlere burs imkanı sağlıyoruz” diyor.

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ÇEV Sanat, 2009 yılında iş insanı Berrin Yoleri'nin başkanlığında oluştu. 2017 yılından beri Katar sermayeli QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda yürüttükleri “Genç Yetenekler” projesi, klasik müziğin altın çocuklarını destekliyor.

ÇEV Sanat bu destekleri sağlayabilmek için, çatı vakfın toplumsal eğitim projelerinden ayrışan bir model inşa etti.

Sponsor desteğiyle 42 yıldız çocuk uluslararası sanat evreninde yer bulabiliyor.

ÇEV Bilim'i bağışçılar desteklemese; NASA'ya (ABD uzay programı) kabul edilen bursiyerlerinden Aykut Üçtepe ya da London School of Economics'te doktora bursuna kabul edilen Hasan Alperen gibi değerler,Türkiye'nin “aydınlık” yüzünü dünyaya gösterebilecekler miydi?

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En son 2018 yılında vergi muafiyeti tanınan vakıflar:

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ve Esra Albayrak'ın Nun Eğitim ve Kültür Vakfı…

Kamu yararı sağlayan proje ve kurumlar vergiden muaf olmalı. Kamusal kaynakların tahsisinde şeffaflık, hukukilik ve denetlenebilirlik ilkesi gözetilmeli. Türkiye'nin AKP devleti gibi yönetilmediğini görmeliyiz…

Eğitimciler sokaklarda!

Fiba Grubu'nun iştiraki Credit Europe Bank NV'nin 25'inci yıl kutlaması için Amsterdam'dayız…

Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güleşçi ve Credit Europe Bank NV CEO'su Murat Başbay ile masaya oturduğumda “Öğretmenler mitinginten geliyoruz” dedim…

Hollanda'da binlerce öğretmenin başlattığı 2 günlük grevin ilk günü…

İlköğretimde eğitim bütçesine eklenen 460 milyon Euro kaynağın 1.65 milyar Euro'ya çıkarılmasını talep ediyorlar.

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Başbay “Banka çalışanı annelerin ilkokul çağında çocuklarına bu 2 gün için kreş imkanı tanıdık” diyor.

Özyeğin, Fiba Grup'ta 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın çalışana ayda 500 TL nakit kreş yardımı yapıldığını ekliyor.

Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı da 7 pilot ilde ayda 650 TL kreş yardımı verileceğini açıklamıştı.

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Kaliteli eğitime erişim; genç işsizliğinin arttığı dünyanın farklı coğrafyalarında, toplumsal talep olarak öne çıkıyor.

Tunus'tan Şili'ye; Hollanda'dan Brezilya'ya eğitimciler/öğrenciler/veliler seslerini yükseltiyor. Türkiye de bu zona girdi. Doğa Okulları'nda 5 ay süren maaş krizi, buzdağının görünen kısmıydı…

Eğitim kalitesi, özgürlükler, fırsat eşitliği ve sürdürülebilirlik sorunları sosyal medya sınırlarını zorluyor!