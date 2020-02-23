Film ihracatı komik senaryo işe yaramıyor

Yazsam film olur” cümlesine güvenip yola çıkanlara imkan tanınıyor…

Senarist bulmak kolay değil; sağlam bir hikaye lazım.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Kredi verirken biz de yatırımcının, projenin hikayesine bakarız” diyerek, sektörle arasındaki sanatsal mesafeyi kısaltıyor…

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yönetim kurulu başkanlığını Elif Dağdeviren'in yaptığı ve 1991 yılında kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nın (TÜRSAK) “Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” davetindeydik.

Ev sahibi Denizbank'ın Esentepe'deki görkemli merkez binasının yönetim katında; film yapımcıları, oyuncular, yönetmenler ile sinema konuştuk.

İçinden ekranlar çıkan dev masanın etrafına dizildiğimizde, bir meslektaşımın yaptığı “Birleşmiş Milletler toplantısına gelmiş gibiyim” benzetmesi yerindeydi…

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Ekonomik kalkınma için teknoloji ve finansman yeterli olmuyor; insanı merkeze almalı…

ODTÜ'nün kurucu rektörü ve eski maliye bakanlarından Kemal Kurdaş'ın bir sunumunu izlemiştim, sermayenin sanatla büyüyeceğini anlatıyordu.

İş Bankası,Yapı Kredi, Akbank başta olmak üzere finans kurumları sanatın önde gelen destekçisi olmayı bu farkındalıkla sürdürüyor.

Zorlu Grubu'nun 1998 yılında kurduğu Denizbank, aynı yıl “Afife Jale Tiyatro Ödülü” vermeye başlamıştı.

4 kez hisseleri el değiştiren banka, 2018 Mayıs'ında Dubai merkezli Emirates NBD'ye satılmıştı.

22 yıldır sanat rotasından şaşmadı!

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Gelelim madolyanın öbür yüzüne…

İstanbul, Antalya, Ankara, Adana, İzmir, Mardin illeri başta olmak üzere birbiri ardına film, çağdaş sanat festivalleri düzenleniyor.

Türkiye'de yaratıcı endüstrilerin ekonomide ağırlığı büyüyor mu?

Bu topraklardan çıkıp sanat evreninde adını yazdıran tek bir yıldız aklıma geliyor:

Kadıköy'ün ilk belediye başkanı 1840 doğumlu Osman Hamdi Bey'in “Kur'an Okuyan Kız” tablosu geçen yıl Londra'da yapılan müzayedede 6 milyon 315 bin sterline alıcı bulmuştu.

Tablosu 40-50 milyon TL değer bulan başka örnek de veremiyorum…

Yerel yönetimler mahallelerde açtıkları kurslarla yetinmemeli, sanata değer katmalı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu eksikliği görmüş olacak ki, Denizbank'ta yıllardır kültür sanat yöneticiliği yapan Perihan Yücel'i transfer etti…

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Ön jüri “İlk Senaryo, İlk Film” yarışmasına başvuran 371 proje içinden 212'sini değerlendirmeye alıyor.

Ezel Akay'ın başkanlığını yaptığı,Tuba Büyüküstün, Suzan Güverte, Levent Kazak ve Perihan Yücel'den oluşan “ana jüri”; elemeye kalan 10 proje arasından ilk üçe girenleri seçecek.

Dereceye girecek eserlerden birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL ve üçüncüsü ise 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Ayrıca sektörden yapım ve fon başvuru rehberliği hizmeti alacaklar.

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Şimdiye kadar düzenlenen 3 yarışmada dereceye giren senaryolar içinde filmi yapılan var mı?

Türkiye'de sinema sektöründe yarım asırı geride bırakarak kökleşen FONO Film'in ikinci kuşak patronu Cemal Okan bu sorumu “Hayır” diye yanıtlıyor… “Aralarından birinin filminin yapımcısı olmak çok isterdim ama çıkmadı. Gelen yüzlerce senaryo içinde belki 1 veya 2'si üzerinde çalışılabilir” diyor!

Uluslararası sanat piyasasında 21. yüzyıl dinamiklerini yakalayamıyoruz:

Yatırım sermayesi birikmiyor.

Senaryo yazmayı beceremiyoruz.

Hayal gücümüz, entelektüel sermayemiz kıt!

Sinema salonları boşalıyor!

Sinema endüstrisinin verilerini paylaşan Box Office verilerine göre, 2019 yılında toplam film hasılatı 980 milyon 410 bin TL civarında.

2018 yılına göre yüzde 9.3 artan toplam hasıla, bilet fiyatlarına yapılan zamlardan kaynaklanıyor.

2018 yılında 70 milyonu geçen toplam izleyici sayısı, yüzde15.4 oranında düşüşle, karşılaştırılan dönemde 60 milyonu zor buluyor.

2017 yılında toplam izleyici sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 22'lik sıçrama yapmıştı.

O yıl toplam hasıla 71 milyonu aşmıştı.

2018 yılında 442 yeni film izleyici ile buluşurken, 2019 yılında bu sayı da 408'e düşüyor.

Hayat pahalılığının en çok etkilediği alanlardan birinin kültür harcamaları ve yatırımları olması şaşırtıcı değil.

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Türk filmlerinin yurtdışı pazarlarda yerinden sözetmek güç…

Cemal Okan, yıllık film ihracatının 150 milyon dolar seviyesinde olduğunu söylüyor.

Türk yapımı dizi ihracatı ise 2018 yılında 500 milyon dolara kadar çıkmıştı.

Dizilerde 600 bin dolara ulaşan bölüm başı ihracat, 2019 yılında Türk dizilerine komşu coğrafyalardan gelen talebin düşmesiyle 300 bin dolara kadar geriledi.

Bölgesel savaşın etkilerini limon tezgahında da, sanatta da görüyoruz.

Her fırlatılan füze, halkın cüzdanını dinamitliyor.