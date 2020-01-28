Hayalini mektuba döktü Bilişim Vadisi’ne yerleşti

Elazığ ve çevre illerdeki depremzedelere yardım için düzenlenen yayında en büyük bağışı yapan Har Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Burak Soylu “Erdoğan'ın mektup arkadaşı” çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 televizyon kanalında yaptığı “Tek Yürek” yayınında, Elazığlı işadamı Av. Soylu bağışladığı 2 milyon TL ile yetinmedi,

memleketine anne ve babası adına okul yapma sözü de verdi.

Aksa Enerji CEO'su Cemil Kazancı ile birlikte gecenin en yüksek bağış rakamına ulaşan Av. Soylu'nun hikayesi ilginizi çekecek…

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Yaşı 32… 1988 Elazığ doğumlu. Ticaretle tanışıklığı orta ve lise yıllarını sürdüğü Elazığ'da haç malzemeleri satan babasının dükkanında başladı.

11 yaşına geldiğinde kariyerini belirledi. Avukat olacak, hak arayacaktı!

Gönülden desteklediği siyasi lider cezaevindeydi…

Kızkardeşi Esra Soylu ile ellerine kalemi kağıdı alıp “Tayyip Amca üzülme, büyüyünce avukat olup, hakkını savunacağız” diye başladıkları bir mektup yazdılar.

Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu şiir nedeniyle (6 Mart-24 Temmuz 1999) Pınarhisar Cezaevi'nde tutukluydu…

Cezaevindeki Erdoğan'dan cevap tez geldi.

Erdoğan “Arzu ettiğimiz koşullar oluşunca buluşacağız” diye yazmıştı mektubunda…

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde iki kardeş, 21 yıldır sakladıkları cevabi mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çerçeveleyip sunma fırsatı buldu.

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İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Burak Soylu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ne yaptı etti, İstanbul'da okurken hayranı olduğu İbrahim Tatlıses'le tanışma fırsatı da yakaladı.

Gözü avukatlıkta değildi.

Müziğe merakı vardı. Gitar-saz çalıyor, şarkı besteliyordu.

Elazığ Müziki Cemiyeti'nin gözde öğrencilerinden olmuştu…

İşsiz güçsüz kahvehane köşelerinde vakit öldüren akranları ona “10 parmağında 10 marifeti olan adam” gözüyle bakıyorlardı.…

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Okulu bitirip memleketine dönünce babasının Elazığ'da hac malzemeleri sattığı dükkanında ticaretle tanışmıştı.

Babasının 1996 yılında kurduğu Soylu Evliyaoğlu-Harpur Turizm'in başına geçti…

Elazığ çıkışlı, Trabzon'dan Bosna'ya kadar çevre coğrafyada turlar düzenlediler.

Turizm sektörü ailenin ufkunu genişletmişti, KOSGEB'e, TÜBİTAK'a bir e-bilet platformu kurmak için başvurdu. Bu kurumlardan destek aldı.

Memleketinde öğrencilere yaptığı konuşmalarda, dijital alanda faaliyet gösteren şirketlerinin 2019 yılı cirosunun 370 milyon TL'ye ulaştığını anlatıyor.

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Ailenin yükseliş yılı 2018'di…

Final Eğitim Kurumları sahibi İbrahim Taşel'in Kanal 23, Günışığı Gazetesi, Radyo Hazar, Radyo Kulüp, FM 23 radyosunun içinde yer aldığı Doruk Medya Grubu'nu devraldı.

Aralarında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun da (TOGG) yer aldığı Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yazılım şirketine yer buldu.

Harput Kalesi'ni “artırılmış gerçeklik” teknolojisi ile gezdiren “GoArt” programı buradan çıktı.

Soylu Ailesi 2019'da tüm şirketlerini Har Group çatısı altına topladı.

Yazılım şirketi Roof Stacks bugünlerde Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde ofis açtı.

Bu arada bir de özel uçağı oldu…

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O sihirli mektubu birlikte yazdığı kardeşi Esra Soylu ne yapıyor diye soracaksınız…

Esra Hanım da çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve lisans eğitimini hukuk fakültesinde tamamladı.

Doruk Medya Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, insansız hava araçlarını (İHA) üreten Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetiminde olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Elazığ Temsilcisi'ydi.

Geçen yıl KADEM'in İstanbul'daki merkezine tayini çıktı.

KADEM İş Dünyası Temsilcileri Çalışma Grubu Başkanı oldu.

Esra Hanım özel uçağa ortak mı bilmiyorum ama kardeşler arasında ayrı-gayrı olmaz!