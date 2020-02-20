HSBC’nin Orta Doğu atağı Türkiye’yi kapsıyor mu?

Gezi davasının görüldüğü Silivri Adliyesi önünde bekleşenler arasında dikkat çekici küme:

Ankara'da yerleşik; ABD, Belçika, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg büyükelçileri ve İsveç, Kanada, İsviçre, Danimarka, Almanya ve Hollanda'nın İstanbul başkonsolosları…

Gezi'nin, yabancı yatırımcıların Türkiye'de hukuksal güvenceyi test ettikleri bir dava olduğunu anlamamız için daha ne yapsınlar!

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Gezi beraat etti, bugün itibarıyla 841 gündür tutukluluğu süren iş insanı Osman Kavala “15 Temmuz davası” nedeniyle tahliye edilmedi!

Yargı kararları üzerinden “Derdimiz 15 Temmuz darbe girişimi; demokrasimizi koruyoruz” mesajı verilmek isteniyor…

İç ve dış iş çevresi iktidarın vermek istediği bu mesajı satın alacak mı? Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarına çekincelerini söylemiyorum bile…

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Rastlantı o ki; küresel bankacılık devi HSBC'nin, Londra'daki “yatırımcılar toplantısı” Gezi davası ile aynı güne denk geldi.

29 Ocak 2020 günü Reuters haber ajansı, “HSBC Türkiye'den çıkmayı değerlendiriyor” haberleri geçtikten sonra, bankanın karar odasından somut bir açıklama gelmediyse de, bu konuyu boş geçmediler…

Orta Doğu ve Asya pazarına dikkat çektiler…

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HSBC geçici CEO'su Noel Quinn, faaliyet raporunu ve yeni stratejisini açıkladığı 18 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Orta Doğu'da yatırımlara hız vereceklerini ve bölgeye daha fazla kaynak aktarılacağına dair planları duyuruyor:

“Bankanın Orta Doğu'daki kârı yüzde 17.4 artarak 2.327 milyar dolara ulaştı. Orta Doğu'da ortaya çıkan fırsatlardan faydalanma konusunda güçlü bir konumdayız… Asya ve Orta Doğu'da işlem bankacılığı yetkinliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

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2019 yılında kârının önceki yıla göre üçte bir oranında azalarak 13.3 milyar dolara gerilediğini açıklayan Quinn, gelecek 3 yıl içinde 35 bin kişiyi işten çıkaracaklarını ve 4.5 milyar dolar tasarruf hedeflendiğini duyurdu.

Bankanın kârındaki azalmayı, Avrupa'da yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7.3 milyar dolarlık borcun silinmesine bağladı.

Küresel kârlılık düşerken, Türkiye'de 2017-2018-2019 yıllı 3. çeyrek itibarıyla toplam kârı 1 milyar 81 milyon TL'ye ulaştı.

HSBC Türkiye 2014-2015-2016 yıllarında ise toplamda 737 milyon TL zarar yazmıştı.

Banka, 2015 yılında açıkladığı Türkiye'den çıkma kararını bir yıl sonra geri aldı.

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Bankanın Türkiye operasyonunda 2016 Temmuz itibarıyla nöbet değişimi yaşanmıştı.

HSBC Türkiye Genel Müdürü James Emmett'in yerine, Dubai'deki yöneticilerinden Selim Kervancı atanmıştı.

HSBC 2018 yılından beri Çin'in Avrupa'ya uzanan “Kuşak ve Yol” projesinin Türkiye'de şirketler için yaratacağı yeni fırsatları değerlendiriyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte Çin'den Türkiye'ye yönelen ilgiyi de unutmamak gerekir.

Bu aşamada HSBC Türkiye'den çıkar mı?

Hadi bu sorudan vazgeçtim.

Zarardayken satamadığı bankayı, kârlıyken satmak işine gelir mi?

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BBC ve Reuters gibi uluslararası ajanslardan HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı değerlendirdiği haberleri geçerken, iptal edilen bir toplantı dikkatimi çekmişti.

Kervancı'nın da katılımıyla 5 Şubat 2020 günü için planlanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) toplantısı belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Bu erteleme, HSBC'nin henüz basın karşısına çıkmaktan kaçınması olarak yorumlandı.

Aynı toplantı için davet yenilendi…

Kervancı'yı önümüzdeki 15 gün içinde dinleyeceğiz…