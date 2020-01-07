İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak tarih yazdı!

Son sözler parmak izi gibi, benzersiz ve biricik gerçekliktir. İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli ardında “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim… Yemekhane kartımda para kalmamış sadece 1 liram var. 1 lira 40 kuruşmuş…” notları bırakarak, kendini Samatya sahilinden karanlığın dibine attı! Mumlar yakıp yeni yıl dileğini paylaştı: İŞ…

Aradan bir hafta geçmeden iş bulma umudu gibi yaşam enerjisi de tükendi.

Karnı açtı!

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Yaklaşık 141 bin 325'i açık öğretime kayıtlı 253 bin öğrencinin eğitim gördüğü İ.Ü.'nün öğrencileri 2 Ocak'tan beri ayaktaydı…

Ünli'nin yaşamdan kopmasıyla yemek sorunu kampüs duvarlarını aştı…

Yönetimin 2019-2020 öğrenim döneminde geçen dönem 2 lira 75 kuruş olan indirimli yemek kartı 3.50 liraya yükselmiş; ikinci öğün fiyatı da 18.5 lira olarak açıklanmıştı.

İ.Ü. yönetimi dün 3.50'şer liradan 3 öğün indirimli kart uygulamasına döndüğünü açıkladı.

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YÖK, yemek ücretlerini belirlemede inisiyatifi üniversite yönetimlerine bırakıyor. En pahalı yemek kartı veren vakıf üniversitesi Medipol, 20 liralık menüye ilaveten 13 liralık seçenek tanımış.

Üni&Bilgi platformundan aldığım 2019-2020 öğretim yılı istatistiklerine göre, işin garibi gıda firması Yaşar Grubu'nun üniversitesi tek öğünü 16.50 liraya veriyor.

Vakıf üniversiteleri içinde tek öğünü 14.20 lira olarak belirleyen MEF'i, Kadir Has 13.75 lira, Gedik ve Kalyon 13'er lira, Sabahattin Zaim 10.50 lira ile izliyor.

İstanbul Üniversitesi 18.5 lira belirleyebiliyor!

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Devlet üniversiteleri içinde 3 öğün indirimli yemek kartı verenler içinde Eskişehir Anadolu 1.25 lira, Gazi 1.40 lira (Ünli'nin parası kadar!) Selçuk 2.75 lira, Boğaziçi kahvaltı için 2.50 lira diğer iki öğünde 3.75'er lira, Yıldız Teknik 2 lira belirlemiş…

İ.Ü. paralı eğitim veren vakıf üniversitelerinden daha “zamcı” olmakta bir mahsur görmedi!

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İ.Ü., devletten yılda 1 milyar 46 milyon 547 lira ile en fazla ödenek alan ikinci üniversite.

Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İ.Ü.'ye bağlı Cerrahpaşa ve Çapa üniversitelerindeki doktorlardan sağlıklı beslenmenin önemini dinlese, yemek kartından tasarruf yapılamayacağını bilirdi.

Gel de hatırlama…

2015 yılında yapılan İ.Ü. Rektörlük seçimlerinde 1202 oy alan tıp doktoru Prof. Raşit Tükel'e karşı yarışan Mahmut Ak, 908 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi yaptı.

Ak, Ünli kızımızla aynı fakülteden mezundu, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştı.

Tarih yazdı!

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Av. Gönenç Gürkaynak, İstanbul Üniversitesi'nde ve okulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören 10 öğrenciye, ayda 600 TL burs vereceğini açıkladı…

Sosyal medya hesabından; “Diğer burs programlarına ilavedir. Herkes ocağından su taşısa, taşıma suyla değirmen döner” sözleriyle, imkanları olanlara çağrı yapıyor.

2017 yılı vergi rekortmenleri listesine 10'uncu sıradan giren Gürkaynak, 2018 yılında da 25 milyon 400 bin lirayla 9'uncuydu…

Yurttaş ile yandaş olmak arasındaki kalın çizgi bu işte!

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İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bahadır Erdem de, öğrencilerin yemekhanede yemek yemesi için 7 Ocak Salı günü 10 bin TL bağışlayacağını ilan etti.

Prof. Dr. Erdem, “Ucuz yemek öğrencinin hakkıdır” diyor…

Hak temelli tepkilerin hukukçulardan gelmesi şaşırtıcı değil elbette.

Barınma, yemek, sağlık ve eğitim; temel insan hakkıdır!

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İ.Ü. yemekhanelerinden biri adını; 28 Nisan 1960 günü polis kurşunu ile öldürülen Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz'den almıştı.

Öğrenciler, Menderes Hükümeti'nin muhalefeti ve gençleri izlemek üzere çıkardığı “Tahkikat Komisyonu” yasasını protesto ediyorlardı.

Bugün o yemekhaneye girip bir tost yiyebilmek için de mücadele veriliyor…