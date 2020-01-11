İTÜ camiası kazan kaldırdı

Türkiye'nin altyapı ve siyaset tarihine damgasını vuran İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) müteahhit darbesi!

2016 yılında Doğa Koleji'ni 320 milyon dolara satın alan Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu mali sıkıntıya düştü.

Doğa Koleji'nin kurtulması için bulunan ilk formül, İTÜ Vakfı'na satışı oldu.

İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyelerinden Doğa Koleji'nin İTÜ bünyesine alınmasına itirazlar yükseldi.

Bu girişimin; eğitim fakültesi bile olmayan İTÜ'nün hedefleri ve amaçlarıyla örtüşmediği dile getiriliyor.

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İTÜ Rektörlüğü, geçen aralık ayı ortasında mali yönden iflas eden Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı'nın alacağını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte İTÜ Rektörü ve İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın kapısı çalındı.

İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Karaca ile yaptıkları toplantıda, Doğa Koleji'nin satın alınması kararının mütevelli heyet onayı gerektirdiğini dile getirdiler.

Önceki güne kadar ne İTÜ Vakfı yönetimine, ne de mütevelli heyet üyelerine bir davet gitmedi. Bu yazının yazıldığı saate kadar da (15:30) İTÜ'den beklediğim açıklama gelmedi…

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Doğa Koleji'nin öğretmeninden ofis görevlisine yaklaşık 6 bin 800 çalışanının, Ocak 2020 de dahil olmak üzere 5 aydır maaşları ödenmedi…

30 Aralık'ta İTÜ'den yapılan bir açıklamayla; Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ bünyesine geçmesi konularındaki görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığı duyurulmuştu.

Açıklamada “vakıf” ifadesinin kullanılmaması gözden kaçmadı!

“İTÜ bünyesi” ifadesi, mezunlarının bağışlarıyla kurulan İTÜ Geliştirme Vakfı'nı da içermiyor.

İTÜ Vakfı'nın kurduğu ticari şirketler üzerinden devir işleminin yapılabileceği yorumları yapılıyor.

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İTÜ ile alacaklı bankalar arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda kamuoyuna; Doğa Koleji'nin toplam borç listesi çıkmıştı.

Buna göre Doğa Koleji'nin toplam borcu 1 milyar 139 milyon 574 bin lira.

Banka ve diğer finans kurumlarına 422 milyon 877 bin lira, tedarikçilerine 189 milyon 267 bin lira, kullandığı okul binaları nedeniyle mülk sahiplerine de 122 milyon 823 bin lira kira borcu birikti.

Öğretmenlere ve diğer personele toplam 61.9 milyon liralık maaşı geciktiren Doğa Koleji, 13 milyon 200 bin liralık eğitim ödeneği ile tazminatı da ödemedi.

Denizbank, Garanti BVVA, Ziraat ve Vakıfbank, Doğa Koleji'nin yaklaşık 800 milyon liralık borcunu yapılandırıp İTÜ'ye park ediyor!

Her geçen gün borç rakamının büyüdüğünü söylemek de yanlış olmaz.

Erken kayıtlarda kan kaybı da dikkate alındığında Doğa Koleji'nin muhtemel gelirlerindeki düşüşün, İTÜ'nün finansal yapısına olumsuz etkisi kaçınılmaz…

İstanbul'un en değerli arazilerinde marka gayrimenkul projelerine imza atan müteahhitlik şirketi Metal Yapı Konut'un faturası 80 bin öğrenciye çıkarılıyor.

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Bir yanda Doğa Koleji'ni yaşatmaya karar veren iktidar iradesi, öte yanda 246 yıllık İTÜ geleneği…

Bu deneyimden çıkarılan sonuçları görmezden gelemeyiz.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin mali yükümlülüklerini devam ettirememesi durumunda kullanabileceği tek yetkinin “kapatmak” olduğunu söylüyor; tercihini bu yönde kullanmadığını da ekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB'in ortak hazırladığı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na ilişkin yasa tasarısında “özel eğitim kurumu açanların başka sektörlerde faaliyet göstermemesi” koşulu getiriliyor.

MEB'in verilerine göre, 2002'den bu yana sayıları 11 kat artan özel okulların 5 bin 155'i kapandı.

4 yıl önce ise 6 bin 710 olan özel okul sayısı, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 11 bin 694'e çıkmıştı.

Şehir hastanelerinin zarar ettiğini ilan eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra, eğitim sistemindeki tıkanıkla ilgili açıklamayı da Selçuk'tan bekliyoruz…