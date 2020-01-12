Kanal İslamistan!

Son 10 yıldır tasarlanan ‘ada'da İslami cemaatler ve AKP işbirliğiyle Kanal İstanbul habitatı kuruluyor…

Kanal İstanbul, son ÇED raporuna göre Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek.

Benim ilgimi AKP iktidarının sıfırdan kurduğu Arnavutköy ilçesi çekiyor…

2014 yılında revize edilen ancak 2012 yılından beri yeri belli olan Kanal İstanbul alanındaki imar hareketini izlemek için “Arap dünyasına” takılıp kalmayalım.

Yerlilerin gayretlerini de görelim. Kimler arsa almış listeyi uzatmak gerek!

Devletin en üst makamının; 3'üncü havalimanı ve Kanal İstanbul projesi ile cazibesini artırdığını söylediği Arnavutköy, hedef kitlesine uygun imarı tamamlamak üzere…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Aralık 2018 günü Arnavutköy'de “82 eserin” toplu açılışını yapıyor.

2019 yılı bütçesi 311milyon TL olan küçük bir ilçede “eser” diye nelerden söz edilebilir?

Park, bahçe, otopark, kreş-yuva-yurt, arıtma tesisi; (yapmamışlar ama olsa iyiymiş) kadın sığınma evi ve sosyal alanlar akla gelebilir…

Hayal edemiyoruz işte!

Arnavutköy'e 415 milyon liralık yatırım yapıldı.

85 MİLYONLUK YATIRIM

Arnavutköy Belediye binası 105 milyon liraya mal oldu.

Toplam yatırımın dörtte biri…

92 bin 268 metrekare alana sahip belediye binasında adını ‘Kudüs Şairi'nden alan “Nuri Pakdil Kültür Merkezi ve Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi” de bulunuyor.

Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada Arnavutköy'e yapılan diğer yatırımlarını da sıralıyor:

“… Ayrıca AVLU34 Alışveriş Merkezi ve Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi 85 milyon liralık bir yatırım olarak ilçemize kazandırıldı.”

Sayı saymayı unutacağım geliyor!

Neyse ki Sayıştay unutmuyor…

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Sayıştay'ın 2017 yılı raporunda Arnavutköy Belediyesi hakkında yolsuzluk ve oluşan kamu zararları yer alıyor.

Bunlardan biri Yusuf Tülün'ün Genel Başkan olduğu İlim Yayma Cemiyeti'nin binasına yapılan 1 milyon 182 bin TL'lik harcamayla ilgiliydi…

Mahkeme sorumlulardan kamu zararını tehsil etmiş…

İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye'nin ilk İmam Hatip Okulu'nu 1951 yılında açmış ve sonraki yıllarda da açtığı 100'ü aşkın İmam Hatip Lisesi'ni Milli Eğitim'e devretmişti.

Sözkonusu Sayıştay raporunda, yalnızca bina konusu yok; 5 kere sünnet ettirilen çocuklardan gezi giderlerine, alınan hortumdan, verilen konserlere kadar her kalemde şişirilmiş ödemeler saptanmıştı…

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İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim ve Çevre Vakfı (İlkseç) 2017 yılında Arnavutköy Özel Yeniden Diriliş Lisesi'ni açıyor. Anaokulu, ilk, orta ve lisesi olan K12 kampüsün tanıtım sloganı: “Hem okulu bitir hem de hafız ol.”

‘AMACINA ULAŞTI'

Birgün Gazetesi'nde çıkan şu haber vakfın amacını özetliyor:

“Türkiye'de, “Marifet Derneği” adıyla birçok ilde öğrenci yurdu açan Nakşibendi geleneğinin ülkedeki en etkin grubu olan İsmailağa Cemaati'ne bağlı İlkseç Vakfı'nın İmam-ı Azam İslami İlimler Akademisi'nin yeni dönem ders müfredatı açıklandı. Cemaat lideri Ali Ulvi Uzunlar, okullarına kayıt olacak öğrencilerin yaşıtlarına oranla avantajlı olacağını iddia ederek, öğrencilere liseyi dışarıdan bitirme önerisinde bulundu.”

İlkseç, Kanal İstanbul havzası içinde yoğunlaşıyor…

Küçükçekmece'de 5 bin metrekare alan üzerine 22 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstermek üzere İmam-ı Azam Kur'ân İlimleri Merkezi Binası yapıyor. Yenibosna'da da kampusu bulunan “Yeniden Diriliş Kolejleri” kurucusu İlkseç Vakfı amacına erişti.

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İlkseç Vakfı kurduğu okullarda amacına erişmiş: “İslami kültür birikimini sağlamada yüzyıllar boyu örnek teşkil edecek bir mekan ve sistem oluşturulmuştur.”

Vakfın İstanbul'un çeşitli semtlerinde açtığı 10 Kur'an Kursu binasına ilaveten Bayrampaşa'da İlkem Eğitim ve Kültür Merkezi de bulunuyor.

Bayrampaşa'daki 107 öğrenci kapasiteli Kocatepe Kur'an Kursu'nun 2018 yılında Katar'dan konuğu vardı.

Katar ve Pakistan'da bine yakın hafızlık talebesi bulunan Şeyh Habib Yılmaz, Bukino Faso ve Gine'de de Kur'an kursu açan İlkseç Vakfı'na işbirliği önermeye gelmişti.

KARİYERİ AKP İLE ŞEKİLLENDİ

Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı'nın kariyeri, AKP'nin tarihi ile birlikte şekillenmiş. 2004 yılından beri aynı yerde belediye başkanı…

Baltacı, 1965 yılında doğduğu Trabzon'un Çaykara İlçesi'nden 4 yaşında Arnavutköy'e geliyor…

İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden sonra üniversite hayatını Yıldız Teknik'te Makine Mühendisliği bölümünde tamamlıyor.

Siyasi hayatı Arnavutköy'de geçiyor. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yöneticilik yapıyor.

Kanal İstanbul habitatı olarak son10 yıldır tasarlanan “adada” İslami yaşam modeline yatırım yapılıyor.

Orta yerine finans merkezi de kurulursa, yatırım modeline Yap-İşlet-Devret diyebilir miyiz emin değilim!